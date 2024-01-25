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PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeye Devam Ediyor! Sıradaki Durak Until Dawn

PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeye Devam Ediyor! Sıradaki Durak Until Dawn

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 11:13

PlayStation 4'ün sevilen korku oyunlarından olan Until Dawn hakkında yeni dedikodular ortaya çıktı. Yapılan bir sızıntılara göre oyun, PC ve PS5 için çıkacak.

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Sızıntılara göre Until Dawn, PC ve PS5 için bir yıldır geliştiriliyor

Sızıntılara göre Until Dawn, PC ve PS5 için bir yıldır geliştiriliyor

Dealabs'in haberine göre oyun PC ve PS5 için yakın tarihte duyrulacak. Oyunun PC ve PS5 sürümünün de yaklaşık bir yıldır geliştirildiği de sızıntılar arasında. Yapımın 'remasterd' mı yoksa 'remake' mi olduğu konusunda net bir bilgi elimizde bulunmuyor. PlayStation'un düzenli olarak yaptığı State of Play'lerde duyrulması beklenen yapım, yakın bir tarihte karşımıza çıkabilir.

Issız bir dağ evinde en kötü ne olabilir?

Issız bir dağ evinde en kötü ne olabilir?

İnteraktif bir korku deneyimi sunan Until Dawn'da, 8 gencin dağ evi macerasına şahit oluyoruz. Başlarına beklenmedik olaylar gelen bu gençlerin kaderini de sizler belirliyorsunuz. Hikâyedeki kritik seçimleriniz oyundaki gidişatınızı bir hayli değiştiriyor.

Ayrıca Until Dawn için bir film uyarlaması de geliyor!

Ayrıca Until Dawn için bir film uyarlaması de geliyor!

Bir anda popülerliği artan yapımın, birkaç gün önce film uyarlaması da duyrulmuştu. PlayStation Productions tarafından yapılacak film ile iligi sınırlı bilgiye sahibiz. Filmin yönetmen koltuğunda korku filmlerine aşina David F. Sandberg oturacak. Filmin oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi gibi detaylar ise henüz açıklanmadı.

PlayStation, oyunlarını PC'ye getirmeye devam edecek.

PlayStation, oyunlarını PC'ye getirmeye devam edecek.

PlayStation, yıllar oyunlarını PC'ye getirmeye başlamıştı. Horizon, God of War, Spider-Man gibi büyük oyunların yanında diğer birçok yapım da PC oyuncuları ile buluşmuştu. Günümüzdeki PC pazarının büyüklüğü de göz önünde bulundurulduğunda bu durumun devam edeceği gerçeği aşikar. Until Dawn ile birlikte birçok büyük yapım zamanla PC için çıkacaktır.

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