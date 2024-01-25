PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeye Devam Ediyor! Sıradaki Durak Until Dawn
PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeye Devam Ediyor! Sıradaki Durak Until Dawn
PlayStation 4'ün sevilen korku oyunlarından olan Until Dawn hakkında yeni dedikodular ortaya çıktı. Yapılan bir sızıntılara göre oyun, PC ve PS5 için çıkacak.
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Sızıntılara göre Until Dawn, PC ve PS5 için bir yıldır geliştiriliyor
Issız bir dağ evinde en kötü ne olabilir?
Ayrıca Until Dawn için bir film uyarlaması de geliyor!
PlayStation, oyunlarını PC'ye getirmeye devam edecek.
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