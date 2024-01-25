PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeye Devam Ediyor! Sıradaki Durak Until Dawn

Dealabs'in haberine göre oyun PC ve PS5 için yakın tarihte duyrulacak. Oyunun PC ve PS5 sürümünün de yaklaşık bir yıldır geliştirildiği de sızıntılar arasında. Yapımın 'remasterd' mı yoksa 'remake' mi olduğu konusunda net bir bilgi elimizde bulunmuyor. PlayStation'un düzenli olarak yaptığı State of Play'lerde duyrulması beklenen yapım, yakın bir tarihte karşımıza çıkabilir.