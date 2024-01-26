Görüş Bildir
Haberler
Gaming
GTA 6 Fragmanında Tommy Vercetti Malikanesi Bulunmuş Olabilir!

GTA 6 Fragmanında Tommy Vercetti Malikanesi Bulunmuş Olabilir!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 18:07

2023'ün son demlerinde ilk fragmanı ile karşımıza çıkan Grand Theft Auto 6 için detaylar bitmek bilmiyor. Fanlar, yayınlanan fragman içerisinde buldukları her detayı özellikle sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Bunlardan bir tanesi ise Vice City'den tanıdığımız ve pek çoğumuzun çocukluk kahramanı olan Tommy Vercetti'nin malikanesi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fragmanı ile adeta rekor kırmıştı.

Fragmanı ile adeta rekor kırmıştı.

2023'ün Aralık ayının başlarında yayınlanan ilk fragman, bugüne dek toplamda 171 milyon izlenmeyle adeta bir rekor kırmış durumda. İlk sırayı alamamış olsa bile bu süreçte ikinci sıraya geldi ve önündeki tek engel ise Subway Surfers oyunu.

Detayları buradaki haberimizden okuyabilirsiniz;

Fragmandan her gün farklı bir detay çıkıyor.

Kullanıcıya göre fragmanda yer alan bu sahne, Vice City'den tanıdığımız ve serinin sevilen karakterlerinden birisi olan Tommy Vercetti'ye ait.

Hangimizi çocukluğu burada geçmedi ki?

Hangimizi çocukluğu burada geçmedi ki?

Gençliğimizi verdiğimiz bu sokakları GTA 6 içerisinde görmenin mutluluğu var içimizde öyle değil mi? Peki ya siz, GTA 6 çıktığında Tommy'nin malikanesini ziyaret etmeye gidecek misiniz?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın