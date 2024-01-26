GTA 6 Fragmanında Tommy Vercetti Malikanesi Bulunmuş Olabilir!
GTA 6 Fragmanında Tommy Vercetti Malikanesi Bulunmuş Olabilir!
2023'ün son demlerinde ilk fragmanı ile karşımıza çıkan Grand Theft Auto 6 için detaylar bitmek bilmiyor. Fanlar, yayınlanan fragman içerisinde buldukları her detayı özellikle sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Bunlardan bir tanesi ise Vice City'den tanıdığımız ve pek çoğumuzun çocukluk kahramanı olan Tommy Vercetti'nin malikanesi.
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Fragmanı ile adeta rekor kırmıştı.
Fragmandan her gün farklı bir detay çıkıyor.
Kullanıcıya göre fragmanda yer alan bu sahne, Vice City'den tanıdığımız ve serinin sevilen karakterlerinden birisi olan Tommy Vercetti'ye ait.
Hangimizi çocukluğu burada geçmedi ki?
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