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Detay Manyağı Red Dead Redemption 2'de Tam 5 Yıl Sonra Keşfedilen Detay

Detay Manyağı Red Dead Redemption 2'de Tam 5 Yıl Sonra Keşfedilen Detay

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 19:37

Rockstar Games'in popüler oyunu Red Dead Redemption 2'de bir sürü detay ve gönderme yer aldığını biliyoruz. Ancak bu detay, aradan geçen 5 yılın sonunda bir oyuncu tarafından bulunmuş durumda.

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Red Dead Redemption 2 popülerliği bitmeyecek bir oyun.

Red Dead Redemption 2 popülerliği bitmeyecek bir oyun.

Rokcstar Games'in 2018 yılının sonlarında piyasaya sürdüğü Red Dead Redemption 2, son yılların şüphesiz en iyi yapımlarından birisi konumunda. Zaten yılın oyunu dahil olmak üzere birçok ödülü kapması da bu konuya açıklık getiriyor diyebiliriz.

Aradan 5 yıl geçse bile halen farklı detaylar bulunabiliyor.

Aradan 5 yıl geçse bile halen farklı detaylar bulunabiliyor.

Çok büyük bir dünyaya ev sahipliği yapan Red Dead Redemption 2 içerisinde halen daha keşfedilmeyi bekleyen detayların yer alması bizi bir hayli şaşırtıyor. Aradan geçen 5 yılın sonunda ise bir YouTube kullanıcısı, daha önce belki de kimsenin fark etmediği bir detayı gözler önüne seriyor.

Bir oyuncu, bu detayı henüz yeni fark ettiğini söylüyor.

Bir oyuncu, bu detayı henüz yeni fark ettiğini söylüyor.

Mark Johnson adında bir adamın izini sürdüğümüz Bounty görevlerinden birinde, bu adamı yakaladığınızda size ailesine veda etmek istediğini daha sonra onu hapse götürebileceğinizi söylüyor. Ancak görev sırasında Johnson'ın eşini öldürüp daha sonra adamı da hapse tıkarsanız, aradan geçen bir süreç sonunda hapse geri dönüp Johnson'dan özür dileyebildiğiniz keşfedilmiş. Yine belirli bir süre sonunda ise onu işlediği suçlardan dolayı infaz edilirken bulabiliyor, kurtarıp oğlunun yanına gönderebiliyorsunuz.

Player7 isimli YouTube kullanıcısı bu durumu video kaydında gözler önüne seriyor.

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