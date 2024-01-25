Detay Manyağı Red Dead Redemption 2'de Tam 5 Yıl Sonra Keşfedilen Detay
Detay Manyağı Red Dead Redemption 2'de Tam 5 Yıl Sonra Keşfedilen Detay
Rockstar Games'in popüler oyunu Red Dead Redemption 2'de bir sürü detay ve gönderme yer aldığını biliyoruz. Ancak bu detay, aradan geçen 5 yılın sonunda bir oyuncu tarafından bulunmuş durumda.
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Red Dead Redemption 2 popülerliği bitmeyecek bir oyun.
Aradan 5 yıl geçse bile halen farklı detaylar bulunabiliyor.
Bir oyuncu, bu detayı henüz yeni fark ettiğini söylüyor.
Player7 isimli YouTube kullanıcısı bu durumu video kaydında gözler önüne seriyor.
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