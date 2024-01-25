Detay Manyağı Red Dead Redemption 2'de Tam 5 Yıl Sonra Keşfedilen Detay

Mark Johnson adında bir adamın izini sürdüğümüz Bounty görevlerinden birinde, bu adamı yakaladığınızda size ailesine veda etmek istediğini daha sonra onu hapse götürebileceğinizi söylüyor. Ancak görev sırasında Johnson'ın eşini öldürüp daha sonra adamı da hapse tıkarsanız, aradan geçen bir süreç sonunda hapse geri dönüp Johnson'dan özür dileyebildiğiniz keşfedilmiş. Yine belirli bir süre sonunda ise onu işlediği suçlardan dolayı infaz edilirken bulabiliyor, kurtarıp oğlunun yanına gönderebiliyorsunuz.