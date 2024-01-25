Steam Değeri 370 TL'yi Aşan Keyifli Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Değeri 370 TL'yi Aşan Keyifli Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Games Store her hafta olduğu gibi bu perşembe de karşımıza bedava bir oyunla çıkıyor. BUgün saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunumuz ise Steam'de 12,49 TL, yani yaklaşık 378 TL fiyat etiketine sahip olan Infinifactory.
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Epic Games Store'un bedava oyunlarıyla kütüphanelerimizi tıka basa doldurmaya devam ediyoruz.
Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 12,49 dolardan satılan Infinifactory.
Peki Infinifactory'e beş kuruş ödemeden nasıl sahip olacağız?
Oyuna ücretsiz sahip olmak için süremiz kısıtlı.
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