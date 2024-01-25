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Steam Değeri 370 TL'yi Aşan Keyifli Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Değeri 370 TL'yi Aşan Keyifli Bulmaca Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.01.2024 - 11:46

Epic Games Store her hafta olduğu gibi bu perşembe de karşımıza bedava bir oyunla çıkıyor. BUgün saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunumuz ise Steam'de 12,49 TL, yani yaklaşık 378 TL fiyat etiketine sahip olan Infinifactory.

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Epic Games Store'un bedava oyunlarıyla kütüphanelerimizi tıka basa doldurmaya devam ediyoruz.

Epic Games Store'un bedava oyunlarıyla kütüphanelerimizi tıka basa doldurmaya devam ediyoruz.

Zira bazı özel dönemlerde her gün bir bedava oyunla karşımıza çıkan Epic Games Store geri kalan günlerde ise her hafta bir bedava oyunu kullanıcılarına sunuyor. Tatlış bağımsız oyunlardan sevilen AAA yapımlara kadar pek çok oyuna da böylece kavuşmuş oluyoruz.

Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 12,49 dolardan satılan Infinifactory.

Peki Infinifactory'e beş kuruş ödemeden nasıl sahip olacağız?

Peki Infinifactory'e beş kuruş ödemeden nasıl sahip olacağız?

Epic Games Store'a giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' bölümünde yer alan oyunumuzu bulup tıklayın. Oyunun sayfasında 'Yükle' butonuna tıkladıktan sonra açılacak yeni sayfada ise 'Sipariş Ver' diyerek Infinifactory'i kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyuna ücretsiz sahip olmak için süremiz kısıtlı.

Oyuna ücretsiz sahip olmak için süremiz kısıtlı.

25 Ocak Perşembe saat 18:00 itibariyle kullanıcılara bedava olarak sunulacak olan Infinifactory kısa bir süre için ücretsiz kalacak. 1 şubat Perşembe saat 18:00'e kadar oyunu bedava kütüphanenize ekleyip sonsuza dek sahip olabilirsiniz ancak bu tarih aralığını kaçırırsanız oyuna sahip olmak için satın almanız gerekecek.

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