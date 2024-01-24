Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Ezildi, Palworld Fırtınası Tam Gaz Devam!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Ezildi, Palworld Fırtınası Tam Gaz Devam!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.01.2024 - 21:18

Daha çıkışının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden ortalığı birbirine katan Palworld'ün borusu ötmeye devam ediyor. Steam'de listenin daimi hakimi olarak gördüğümüz Counter-Strike 2 ise bu hafta fena çöküşte.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Palworld'ün listenin en tepesine yerleşmesinin kimseyi şaşırttığını sanmıyoruz.

1. Palworld'ün listenin en tepesine yerleşmesinin kimseyi şaşırttığını sanmıyoruz.

Çıkışının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeyen Palworld daha şimdiden 7 milyon satış adedini geride bıraktı. Henüz erken erişim sürecinde olan oyun Pokemon'a olan bariz benzerliği ile dikkat çekerken Steam'de çok olumlu incelemelere sahip.

2. Listenin ikinciliğine ise çiçeği burnunda Enshrouded yerleşti.

2. Listenin ikinciliğine ise çiçeği burnunda Enshrouded yerleşti.

Açık dünya-hayatta kalma oyunu çıkışını henüz bugün gerçekleştirdi ve listenin gediklilerini ilk gününden yerinden etmeyi başardı. Crafting ve üs inşa etme mekanikleriyle öne çıkan yapım şimdilik karışık incelemelere sahip.

3. Steam Deck ise bu hafta çıkan oyunların da etkisiyle bir sıralık düşüşte.

3. Steam Deck ise bu hafta çıkan oyunların da etkisiyle bir sıralık düşüşte.

Valve'ın Steam kütüphanesindeki avuçlarımızın içine sığdırma iddiasıyla çıkarttığı Steam Deck popülerliğini korumaya devam ediyor. Ülkemizde henüz resmi satışı bulunmayan Steam Deck yakın zamanda OLED modeliyle de karşımıza çıkmıştı.

4. Counter-Strike 2'nin o eski halinden ise eser yok şimdi.

4. Counter-Strike 2'nin o eski halinden ise eser yok şimdi.

Hem ülkemizde hem de global listede neredeyse her hafta birinci sırada görmeye alıştığımız Counter-Strike 2 Palworld rüzgarına dayanamadı. Listenin dördüncü sırasına kadar gerileyen CS2 geçtiğimiz hafta da aynı sırada yer almıştı.

5. Ön siparişe açılan Tekken 8 ise listenin beşinci sırasına yerleşti.

5. Ön siparişe açılan Tekken 8 ise listenin beşinci sırasına yerleşti.

Henüz çıkmasa da ilk inceleme puanlarıyla beklentileri arttıran Tekken 8 şimdilik ön sipariş aşamasında olsa da ilk beş içerisinde yer almayı başardı. 44,99 dolardan ön siparişe açılan oyun 26 Ocak tarihinde oyuncularla buluşacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Listenin geri kalanı ise şu şekilde:

Listenin geri kalanı ise şu şekilde:

  • Like a Dragon: Infinite Wealth 

  • EA Sports FC 24

  • PUBG: Battlegrounds

  • Palworld - Game + Soundtrack Bundle

  • Apex Legends

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın