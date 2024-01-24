Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Ezildi, Palworld Fırtınası Tam Gaz Devam!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2 Ezildi, Palworld Fırtınası Tam Gaz Devam!
Daha çıkışının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden ortalığı birbirine katan Palworld'ün borusu ötmeye devam ediyor. Steam'de listenin daimi hakimi olarak gördüğümüz Counter-Strike 2 ise bu hafta fena çöküşte.
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1. Palworld'ün listenin en tepesine yerleşmesinin kimseyi şaşırttığını sanmıyoruz.
2. Listenin ikinciliğine ise çiçeği burnunda Enshrouded yerleşti.
3. Steam Deck ise bu hafta çıkan oyunların da etkisiyle bir sıralık düşüşte.
4. Counter-Strike 2'nin o eski halinden ise eser yok şimdi.
5. Ön siparişe açılan Tekken 8 ise listenin beşinci sırasına yerleşti.
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Listenin geri kalanı ise şu şekilde:
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