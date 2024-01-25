Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld İçin Tercih Edebileceğiniz En İyi Modlar
Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld İçin Tercih Edebileceğiniz En İyi Modlar
Çıktığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran ve muhteşem bir başarıya imza atarak adeta satış rekorları kıran Palworld için mod yapımcıları boş durmuyor.
Bu listede sizlere oyun içerisinde tercih edebileceğiniz ve oyun anlayışınızı kolaylaştıracak bazı modları gösteriyoruz.
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1. PlayStation kontrolcü şeması modu
2. Zamanı durdurmaya yarayan mod
3. HUD kaldırma modu
4. Gelişmiş grafik modu
5. Taşıma ağırlığınızı arttırmaya yarayan mod
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6. Harita açma modu
7. Uçuş dayanıklılığını sıfırlamaya yarayan mod
8. Palworld görselliğini geliştirme modu
9. Oyunu özelleştirme modu
10. Optimizasyon modu
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