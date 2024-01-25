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Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld İçin Tercih Edebileceğiniz En İyi Modlar

Ortalığı Kasıp Kavuran Palworld İçin Tercih Edebileceğiniz En İyi Modlar

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 11:12

Çıktığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran ve muhteşem bir başarıya imza atarak adeta satış rekorları kıran Palworld için mod yapımcıları boş durmuyor. 

Bu listede sizlere oyun içerisinde tercih edebileceğiniz ve oyun anlayışınızı kolaylaştıracak bazı modları gösteriyoruz.

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1. PlayStation kontrolcü şeması modu

1. PlayStation kontrolcü şeması modu

Bu mod sayesinde Xbox kontrolcü düzeneğine sahip oyunda PlayStation kontrolcü düzeneği ayarları yapılabiliyor. Xbox kontrolcüsüne alışmamış oyuncular için güzel bir tercih olabilir. 

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2. Zamanı durdurmaya yarayan mod

2. Zamanı durdurmaya yarayan mod

Oyuncuların büyük bir ilgisini çeken bu mod, oyunu tek tuşla istediğiniz anda ve istediğiniz zamanda durdurmanıza olanak tanıyor. Her oyuncunun çeşitli şekilde işine yarayabilecek bu modun sizlerin de ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. 

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3. HUD kaldırma modu

3. HUD kaldırma modu

Güzel bir fotoğraf çekmek istiyorsunuz ancak ekranınız çok mu kalabalık? O zaman bu mod sizlere yardımcı olacak. Mod sayesinde oyun içi HUD'u dilediğiniz zaman açıp-kapatabilir ve mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz. 

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4. Gelişmiş grafik modu

4. Gelişmiş grafik modu

Bu modu sadece oyun içi grafikleri yükseltmek isteyenler değil, aynı zamanda çok bozulmadan daha sistem yormayan bir hale getirmek isteyenlerin de ilgisini çekecektir. 

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5. Taşıma ağırlığınızı arttırmaya yarayan mod

5. Taşıma ağırlığınızı arttırmaya yarayan mod

Oyun içerisinde çantanıza attığınız her eşyanın bir ağırlık birimine sahip olduğunu unutmayın. Bu mod sayesinde ağır yüklerden kurtularak 300 olan sınırı 1.000 veya daha fazlasına çekebiliyorsunuz. 

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6. Harita açma modu

6. Harita açma modu

Hem tek oyunculu kısımda hem de çok oyunculu kısımda haritanın tamamını açmanıza yarayan bu mod sayesinde oyun içerisinde tam kontrol sağlayabileceksiniz. 

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7. Uçuş dayanıklılığını sıfırlamaya yarayan mod

7. Uçuş dayanıklılığını sıfırlamaya yarayan mod

İlk uçan bineğinizi bulduğunuzda aklınıza takılan soru 'acaba karakterimin dayanıklılığı buna yetecek mi?' oluyor. Bu mod sayesinde sorunu kökten hallederek dilediğiniz kadar havalarda süzülebilirsiniz. 

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8. Palworld görselliğini geliştirme modu

8. Palworld görselliğini geliştirme modu

Yukarıda yer alan grafik geliştirmesinin yanı sıra bu mod sayesinde daha çarpıcı ışıklandırmalar, efektler ve yansımalar söz konusu oluyor. Şayet iyi bir sisteminiz bulunuyorsa bu modu kesinlikle yüklemenizi tavsiye ediyoruz. 

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9. Oyunu özelleştirme modu

9. Oyunu özelleştirme modu

Düşman sayısını belirlemeden harita içerisinde çıkan yaratıklara kadar neredeyse her şeyi kendi oyun zevkinize göre düzenleyebilirsiniz. Bu mod sayesinde size sunulan oyundan çok daha farklısını ortaya koyabilirsiniz. 

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10. Optimizasyon modu

10. Optimizasyon modu

Özellikle düşük sistemli bilgisayarlarda oynamak isteyen kullanıcılar için harika bir mod sunuyoruz. Bu mod sayesinde optimizasyon ayarları daha stabil bir şekilde çalışabilir konuma gelecek. Aynı zamanda gereksiz çökmeleri ve bazı oyun içi hataları düzenliyor. 

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