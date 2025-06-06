Terleten Dedikodu: Futbolcu Dorukhan Toköz Aşk İddiaları Patlayınca Bakın Nasıl Çözüm Buldu!

Sahadaki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen başarılı futbolcu, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla magazin dünyasında adından söz ettirdi.

Bir dönem genç oyuncu Bahar Şahin ile fırtınalı bir aşk yaşayan Toköz, o ayrılığın ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Şahin’in peş peşe yaptığı gönderilerde ima ettiği “ihanet” mesajları olay yaratmıştı. Hatta Şahin’in “Ne olacak bu Türk erkeklerinin eskort sevdası” paylaşımı uzun süre konuşulmuş, bir diğer paylaşımında da “Parası neyse verelim doy artık şu karıya kıza” sözleriyle dikkat çekmişti.