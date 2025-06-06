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Terleten Dedikodu: Futbolcu Dorukhan Toköz Aşk İddiaları Patlayınca Bakın Nasıl Çözüm Buldu!

Terleten Dedikodu: Futbolcu Dorukhan Toköz Aşk İddiaları Patlayınca Bakın Nasıl Çözüm Buldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.06.2025 - 14:19

Eyüpspor’da forma giyen futbolcu Dorukhan Toköz’ün adı yeni bir aşk dedikodusuna karıştı. Aynı yerden gelen fotoğraflar sosyal medyada “yeni sevgili” yorumlarına neden oldu. Müzisyen Didem (nam-ı diğer Didomido) ile birlikte olduğu öne sürülen Toköz’den jet hızında açıklama geldi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara son noktayı koydu. İşte Dorukhan Toköz’ün aşk iddialarına verdiği o net yanıt...

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Futbolculuk kariyerine Eskişehirspor’da başlayan, ardından Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların formasını terleten Dorukhan Toköz, şimdilerde Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da top koşturuyor.

Futbolculuk kariyerine Eskişehirspor’da başlayan, ardından Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların formasını terleten Dorukhan Toköz, şimdilerde Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da top koşturuyor.

Sahadaki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen başarılı futbolcu, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla magazin dünyasında adından söz ettirdi.

Bir dönem genç oyuncu Bahar Şahin ile fırtınalı bir aşk yaşayan Toköz, o ayrılığın ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Şahin’in peş peşe yaptığı gönderilerde ima ettiği “ihanet” mesajları olay yaratmıştı. Hatta Şahin’in “Ne olacak bu Türk erkeklerinin eskort sevdası” paylaşımı uzun süre konuşulmuş, bir diğer paylaşımında da “Parası neyse verelim doy artık şu karıya kıza” sözleriyle dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için o detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Toköz, bu kez Didomido ismiyle tanınan müzisyen Didem ile birlikte olduğu yönündeki iddialarla magazin gündemine oturdu.

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Toköz, bu kez Didomido ismiyle tanınan müzisyen Didem ile birlikte olduğu yönündeki iddialarla magazin gündemine oturdu.

İkilinin sosyal medyada aynı mekandan arka arkaya yaptığı paylaşımlar dedikoduların fitilini ateşledi. Takipçileri “yeni aşk” yorumları yaparken, iddialar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Ancak Dorukhan Toköz’den açıklama gecikmedi.

İddialar alevlenince hemen telefonu eline alan Toköz sosyal medya hesabından masadaki tüm arkadaşlarının olduğu fotoğrafı paylaşarak yalnız olmadıklarını gösterdi.

İddialar alevlenince hemen telefonu eline alan Toköz sosyal medya hesabından masadaki tüm arkadaşlarının olduğu fotoğrafı paylaşarak yalnız olmadıklarını gösterdi.

Paylaşıma da “Güzel kardeşlerim” notunu düştü. Bu paylaşımla çıkan aşk söylentilerine nokta koydu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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