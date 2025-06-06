Terleten Dedikodu: Futbolcu Dorukhan Toköz Aşk İddiaları Patlayınca Bakın Nasıl Çözüm Buldu!

Terleten Dedikodu: Futbolcu Dorukhan Toköz Aşk İddiaları Patlayınca Bakın Nasıl Çözüm Buldu!
Eyüpspor’da forma giyen futbolcu Dorukhan Toköz’ün adı yeni bir aşk dedikodusuna karıştı. Aynı yerden gelen fotoğraflar sosyal medyada “yeni sevgili” yorumlarına neden oldu. Müzisyen Didem (nam-ı diğer Didomido) ile birlikte olduğu öne sürülen Toköz’den jet hızında açıklama geldi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara son noktayı koydu. İşte Dorukhan Toköz’ün aşk iddialarına verdiği o net yanıt...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolculuk kariyerine Eskişehirspor’da başlayan, ardından Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların formasını terleten Dorukhan Toköz, şimdilerde Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da top koşturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Toköz, bu kez Didomido ismiyle tanınan müzisyen Didem ile birlikte olduğu yönündeki iddialarla magazin gündemine oturdu.
İddialar alevlenince hemen telefonu eline alan Toköz sosyal medya hesabından masadaki tüm arkadaşlarının olduğu fotoğrafı paylaşarak yalnız olmadıklarını gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın