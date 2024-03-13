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Tenis Tutkunları İçin Harika Bir Oyun Geliyor: TopSpin 2K25 Nisan Ayında Çıkacak

Tenis Tutkunları İçin Harika Bir Oyun Geliyor: TopSpin 2K25 Nisan Ayında Çıkacak

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 14:34

Günümüzde spor oyunları denince aklımıza genelde futbol ve basketbol yapımları geliyor. Ancak Tenis oyunlarının sayısı oldukça az ve yapıldığı zamanlarda da pek büyük bütçeli olamıyor. TopSpin 2K25 ise bu döngüyü kırmaya geliyor!

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En son 2011 yılında çıkmıştı!

En son 2011 yılında çıkmıştı!

Çok uzun bir süredir TopSpin serisinden haber alamıyorduk. En son TopSpin 4 ismiyle 2011 yılında karşımıza çıkan yapım, aradan geçen bunca senenin sonunda tekrar oyuncularla buluşmaya geliyor.

2K Games önderliğinde!

2K Games önderliğinde!

Hangar 13 tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayınlanacak olan TopSpin 2K25, 26 Nisan tarihinde PC, PlayStation 4 ve 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. 2K Games zaten spor oyunlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Özellikle NBA ve WWE serileriyle ön plana çıkıyor.

TopSpin 2K25 içerisinde Serena Williams ve Roger Federer gibi efsane isimler yer alacak.

TopSpin 2K25 içerisinde Serena Williams ve Roger Federer gibi efsane isimler yer alacak.

Aynı zamanda oyun içerisinde çeşitli oyun modları da bulunacak. Dilerseniz ikonik mekanlarda mücadele edebilecek, isterseniz kariyer modunda yükselen bir yıldız olma yolunda ilk adımınızı atacaksınız.

Ön sipariş fiyatı ise biraz tuzlu...

Ön sipariş fiyatı ise biraz tuzlu...

Günümüzde oyun fiyatlarının artması sebebiyle ön siparişle oyun satın almak gittikçe güçleşiyorken, TopSpin 2K25'in fiyatı da sizi biraz üzebilir. Steam üzerinde ön siparişe açılan oyunun ana sürüm fiyatı 60 dolar. Deluxe sürümü satın almak isterseniz 100 dolar, Grand Slam sürümünü satın almak isterseniz ise 120 dolar ödemeniz gerekiyor.

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