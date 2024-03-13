Tenis Tutkunları İçin Harika Bir Oyun Geliyor: TopSpin 2K25 Nisan Ayında Çıkacak

Hangar 13 tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayınlanacak olan TopSpin 2K25, 26 Nisan tarihinde PC, PlayStation 4 ve 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. 2K Games zaten spor oyunlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Özellikle NBA ve WWE serileriyle ön plana çıkıyor.