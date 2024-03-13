Tenis Tutkunları İçin Harika Bir Oyun Geliyor: TopSpin 2K25 Nisan Ayında Çıkacak
Tenis Tutkunları İçin Harika Bir Oyun Geliyor: TopSpin 2K25 Nisan Ayında Çıkacak
Günümüzde spor oyunları denince aklımıza genelde futbol ve basketbol yapımları geliyor. Ancak Tenis oyunlarının sayısı oldukça az ve yapıldığı zamanlarda da pek büyük bütçeli olamıyor. TopSpin 2K25 ise bu döngüyü kırmaya geliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
En son 2011 yılında çıkmıştı!
2K Games önderliğinde!
TopSpin 2K25 içerisinde Serena Williams ve Roger Federer gibi efsane isimler yer alacak.
Ön sipariş fiyatı ise biraz tuzlu...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda