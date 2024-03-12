Uğruna Sayısız Mod Yapılan GTA 5'in Sürülemeyen Trenini Tek Sefere Mahsus Kullanabileceğiz
Uğruna Sayısız Mod Yapılan GTA 5'in Sürülemeyen Trenini Tek Sefere Mahsus Kullanabileceğiz
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GTA 5'in en büyük gizemlerinden (!) olan bu treni durdurmak veya kullanmanın imkansız olması o tarihten bu yana pek çok kullanıcının aklını kurcalıyor.
GTA 6'nın çıkışı için gün sayarken artık içimizde uhde kalacağına kesinkes emin olduğumuz treni kullanabileceğimizin müjdesi Rockstar Games'ten geldi!
Treni kullanabileceğiz evet, ancak bu ilk ve son kez yaşanacak.
Böylece yıllardır içimizde yara kalan o başarıma da kavuşmuş olacağız.
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