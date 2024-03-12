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Uğruna Sayısız Mod Yapılan GTA 5'in Sürülemeyen Trenini Tek Sefere Mahsus Kullanabileceğiz

Uğruna Sayısız Mod Yapılan GTA 5'in Sürülemeyen Trenini Tek Sefere Mahsus Kullanabileceğiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
12.03.2024 - 15:14

GTA 5'in çıkışından bu yana hem bir efsane, hem de sayısız meme'e dönüşen o meşhur treni oyunun çıkışından yıllar sonra ilk ve son kez kullanabileceğiz.

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GTA 5'in en büyük gizemlerinden (!) olan bu treni durdurmak veya kullanmanın imkansız olması o tarihten bu yana pek çok kullanıcının aklını kurcalıyor.

GTA 5'in en büyük gizemlerinden (!) olan bu treni durdurmak veya kullanmanın imkansız olması o tarihten bu yana pek çok kullanıcının aklını kurcalıyor.

Easter egg ve göndermeleri ile meşhur serinin son oyunundaki trenin hiçbir şartta durmaması oyuncular arasında sayısız teori üretilmesine sebep olurken modcular ve çılgın oyuncular ise treni durdurabilmek adına bu zamana dek sayısız denemede bulundular. 

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GTA 6'nın çıkışı için gün sayarken artık içimizde uhde kalacağına kesinkes emin olduğumuz treni kullanabileceğimizin müjdesi Rockstar Games'ten geldi!

GTA 6'nın çıkışı için gün sayarken artık içimizde uhde kalacağına kesinkes emin olduğumuz treni kullanabileceğimizin müjdesi Rockstar Games'ten geldi!

Önüne sayısız otobüs dizilen, sayısız dinamitle raydan çıkartılmaya çalışılan ancak her seferinde durmaksızın yoluna devam eden bu treni kullanmak GTA Online'a eklenecek bir görev sayesinde mümkün olacak.

Treni kullanabileceğiz evet, ancak bu ilk ve son kez yaşanacak.

Treni kullanabileceğiz evet, ancak bu ilk ve son kez yaşanacak.

GTA Online'a gelen 'The Cluckin’ Bell Farm Raid' adlı güncelleme ile birlikte treni kullanmamızı gerektirecek bir görev serisine de kavuşuyoruz. Amacımız ise trene en fazla üç ekip üyesiyle birlikte atlayıp Cluckin' Bell fabrikasını basmak.

Böylece yıllardır içimizde yara kalan o başarıma da kavuşmuş olacağız.

Böylece yıllardır içimizde yara kalan o başarıma da kavuşmuş olacağız.

Yıllardır internetin bitmeyen geyiklerinden olan, hatta gizemli bir mesaj taşıdığına dahi inanılan GTA 5'in durmayan trenine binmek nihayetinde en azından bir kereliğine mümkün. GTA Online'a yeni eklenen görev dizisi bu hasretimizi dindirecek kadar doyurucu olacak mı birlikte göreceğiz.Görsel kaynağı

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