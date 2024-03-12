Uğruna Sayısız Mod Yapılan GTA 5'in Sürülemeyen Trenini Tek Sefere Mahsus Kullanabileceğiz

Yıllardır internetin bitmeyen geyiklerinden olan, hatta gizemli bir mesaj taşıdığına dahi inanılan GTA 5'in durmayan trenine binmek nihayetinde en azından bir kereliğine mümkün. GTA Online'a yeni eklenen görev dizisi bu hasretimizi dindirecek kadar doyurucu olacak mı birlikte göreceğiz.Görsel kaynağı