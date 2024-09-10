Temmuz Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı
Temmuz Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı temmuz ayında bir önceki aya göre azalarak yüzde 8.8 oldu.
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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azaldığı görüldü.
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İşsizlik oranı da 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesine geldi. Türkiye'deki kayıtlı işsiz sayısı ise 3 milyon 167 bin kişi olarak tespit edildi.
İşsizlik oranın cinsiyetlere göre dağılımında ise dikkat çekici bir rakama ulaşıldı. İşsizlik erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %12,4 olarak tahmin edildi.
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