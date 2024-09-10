Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Temmuz Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı

Temmuz Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
10.09.2024 - 10:08 Son Güncelleme: 10.09.2024 - 10:12

Türkiye'de işsizlik oranı temmuz ayında bir önceki aya göre azalarak yüzde 8.8 oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azaldığı görüldü.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azaldığı görüldü.

İşsizlik oranı da 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesine geldi. Türkiye'deki kayıtlı işsiz sayısı ise 3 milyon 167 bin kişi olarak tespit edildi.

İşsizlik oranı da 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesine geldi. Türkiye'deki kayıtlı işsiz sayısı ise 3 milyon 167 bin kişi olarak tespit edildi.

İşsizlik oranın cinsiyetlere göre dağılımında ise dikkat çekici bir rakama ulaşıldı. İşsizlik erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %12,4 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranın cinsiyetlere göre dağılımında ise dikkat çekici bir rakama ulaşıldı. İşsizlik erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %12,4 olarak tahmin edildi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın