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Piyasalarda Haftanın İlk İşlem Günü 9 Eylül Rüzgarı: Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarındaki Son Durum

etiket Piyasalarda Haftanın İlk İşlem Günü 9 Eylül Rüzgarı: Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarındaki Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 18:34

Haftanın ilk işlem gününe başlarken finansal piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Özellikle döviz kurları ve altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Borsa İstanbul'da da hareketli bir gün yaşanırken, döviz paritelerinde de önemli değişimler gözlemleniyor. İşte piyasalardaki son durum ve önemli veriler:

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde 9.730,51 puan seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde 9.730,51 puan seviyesinden işlem görüyor.

Gün içinde yüzde 0,42 oranında bir düşüş yaşayan endeks, yatırımcılar için belirsiz bir seyir izlemeye devam ediyor.

BIST 30 endeksi ise 10.658,22 puanla yüzde 0,70 oranında düşüş kaydederek olumsuz bir tablo çiziyor.

Döviz kurlarında hareketlilik haftanın başında da devam ediyor. Dolar/TL kuru, bugün 34,0358 seviyesinde ve %0,15 oranında bir artış gösterdi.

Döviz kurlarında hareketlilik haftanın başında da devam ediyor. Dolar/TL kuru, bugün 34,0358 seviyesinde ve %0,15 oranında bir artış gösterdi.

Euro/TL kuru ise 37,6110 seviyesinde, ancak %0,25 oranında düşüş yaşanıyor.

Küresel döviz piyasalarında euro/dolar paritesi, bugün 1,1042 seviyesinden işlem görüyor ve %0,38 oranında düşüş yaşanıyor.

Altın piyasasında da dalgalanmalar sürüyor.

Gram altın, yeni haftaya düşüşle başladı ve şu anda 2.736 TL seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatındaki bu gerileme, özellikle altın yatırımcılarının hafta boyunca yakından takip etmesi gereken bir gelişme.

Ons altın fiyatı ise şu sıralar 2.496,98 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın fiyatı ise şu sıralar 2.496,98 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğilimi gösteren ons altın, günü 2.497 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün ise hafif bir toparlanma ile 2.499 dolar civarında seyrediyor.

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