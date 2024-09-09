Piyasalarda Haftanın İlk İşlem Günü 9 Eylül Rüzgarı: Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarındaki Son Durum
Piyasalarda Haftanın İlk İşlem Günü 9 Eylül Rüzgarı: Borsa, Döviz ve Altın Fiyatlarındaki Son Durum
Haftanın ilk işlem gününe başlarken finansal piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Özellikle döviz kurları ve altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Borsa İstanbul'da da hareketli bir gün yaşanırken, döviz paritelerinde de önemli değişimler gözlemleniyor. İşte piyasalardaki son durum ve önemli veriler:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde 9.730,51 puan seviyesinden işlem görüyor.
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