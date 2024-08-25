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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 20:53

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. MasterChef goygoyu hız kesmeden güldürmeye devam ediyor😂

2. Esra Erol'da popüler olan o bölümden sahne...😂

3. Mehmet Şef de Somer Şef'e özenmiş😂

3. Mehmet Şef de Somer Şef'e özenmiş😂
twitter.com

4. 😂

5. 😂

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6. MasterChef'te Kerem hayranları beklemede😂

7. Selena'da Fitnat'ı atlatabilen var mı?😂

8. 😂

9. Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi'yiz!😂

10. O neydi öyle cidden😂

10. O neydi öyle cidden😂
twitter.com
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11. 😂

11. 😂
twitter.com

12. MasterChef Onur böyle giyinme artık n'olur!😂

13. Şaka gibi😂

13. Şaka gibi😂
twitter.com

14. Neredesin Zeynep!?😂

14. Neredesin Zeynep!?😂
twitter.com

15. 😂

15. 😂
twitter.com
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16. Cüneyd Efendi n'apıyorsun?😂

16. Cüneyd Efendi n'apıyorsun?😂
twitter.com

17. 😂

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