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Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.08.2025 - 18:49

Haftanın son gününde sizler için TV dünyasının goygoy tweetlerini derleyerek kapanış yapmak istedik. X aleminde biliyorsunuz ki A’dan Z’ye her şey mizaha konu olabiliyor. Bizler de TV dünyasıyla espritüelliğini konuşturan kullanıcıların tweetleriyle karşınızdayız. Gelin sözü uzatmadan içeriğe geçelim!

İyi eğlenceler 🚀

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Hakkı yenenler…

Akım oldu desek yeridir 👇

Akım oldu desek yeridir 👇
twitter.com

Huzurdur mesela 👇

Fena izlenirdi…

Fena izlenirdi…
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Kocamı da aldı 🥺

Kocamı da aldı 🥺
twitter.com

Şu sıralar biz 👇

Şu sıralar biz 👇
twitter.com

Bu işin sırrı bu ama 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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