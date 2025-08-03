Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Haftanın son gününde sizler için TV dünyasının goygoy tweetlerini derleyerek kapanış yapmak istedik. X aleminde biliyorsunuz ki A’dan Z’ye her şey mizaha konu olabiliyor. Bizler de TV dünyasıyla espritüelliğini konuşturan kullanıcıların tweetleriyle karşınızdayız. Gelin sözü uzatmadan içeriğe geçelim!
İyi eğlenceler 🚀
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Akım oldu desek yeridir 👇
Fena izlenirdi…
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Kocamı da aldı 🥺
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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