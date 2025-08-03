Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Haftanın son gününde sizler için TV dünyasının goygoy tweetlerini derleyerek kapanış yapmak istedik. X aleminde biliyorsunuz ki A’dan Z’ye her şey mizaha konu olabiliyor. Bizler de TV dünyasıyla espritüelliğini konuşturan kullanıcıların tweetleriyle karşınızdayız. Gelin sözü uzatmadan içeriğe geçelim!

İyi eğlenceler 🚀