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Kış Yaklaşmasını Kutlayanlardan Okumayınca Sanayiye Verilen Kediye 24 Saatin Viral Tweetleri

Kış Yaklaşmasını Kutlayanlardan Okumayınca Sanayiye Verilen Kediye 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.08.2025 - 16:57

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Mantıklı.

Mantıklı.
twitter.com

İlk öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız peki?

İlk öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız peki?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

O yaptıysa bir bildiği vardır.

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Bizim olaya uzaklık.

Bizim olaya uzaklık.
twitter.com

Bir nesli sen derbeder ettin ya abi.

Bir nesli sen derbeder ettin ya abi.
twitter.com

Çalışsın sıpa.

Çalışsın sıpa.
twitter.com

Bu sıcakta ne keyif ama.

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👇

👇
twitter.com

Tam olarak bu 🫠

Tam olarak bu 🫠
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Sanayiye verilen kedo 😄 Uçuşan tüller (yumoş maviyle yıkanmış) 🫠