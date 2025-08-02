Sevilen Yan Karakterin Ölümünün Ağırlığından Görücü Usulüne Karşı Fikri Değişene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🚀
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Bizim güncel kafa karışıklığı.
Sıcaktan uyunmuyor zaten.
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Orada ne işin var diye de sorarlar umarım.
Her hafta bir ülke gezenlerin karşısında bizim garibanlık.
Tercih dönemi krizleri...
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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