Bi' de Gramerseksüel Çıktı: Attığı Tweetlerde Yazım Yanlışı Yapmayan Kişi Aşkı Buldu

Sevgilinizle nasıl tanıştınız? Ya da duyduğunuz en tuhaf tanışma hikayesi neydi? Bütün bildiklerinizi bir kenara koyun ve bu hikayeyi dinleyin!

'Cankat' isimli bir X kullanıcısı, attığı tweetlerde yazım yanlışı yapmayınca bir hanımefendinin kendisine mesaj attığını söyledi. Kullanıcı, bu durum için bir de kelime türetti: Gramerseksüel.