onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Bi' de Gramerseksüel Çıktı: Attığı Tweetlerde Yazım Yanlışı Yapmayan Kişi Aşkı Buldu

Bi' de Gramerseksüel Çıktı: Attığı Tweetlerde Yazım Yanlışı Yapmayan Kişi Aşkı Buldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 10:16

Sevgilinizle nasıl tanıştınız? Ya da duyduğunuz en tuhaf tanışma hikayesi neydi? Bütün bildiklerinizi bir kenara koyun ve bu hikayeyi dinleyin!

'Cankat' isimli bir X kullanıcısı, attığı tweetlerde yazım yanlışı yapmayınca bir hanımefendinin kendisine mesaj attığını söyledi. Kullanıcı, bu durum için bir de kelime türetti: Gramerseksüel.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz de bir yazım yanlışı gördüğünüzde gözü seğirenlerden misiniz?

Siz de bir yazım yanlışı gördüğünüzde gözü seğirenlerden misiniz?

O halde yazım yanlışı yapmayan bir X kullanıcısına tanışmak için mesaj atan kişiye hak verebilirsiniz :) Özellikle -de -da eklerinin hala bitişik yazılıyor olması birçoğumuzun sinirlerini bozuyor.

Cankat isimli X kullanıcısı ise yazım yanlışı yapmayarak aşkı bile buldu!

İlgili paylaşım şu şekildeydi;

İlgili paylaşım şu şekildeydi;
twitter.com

Bir de gelen yorumlara bakalım.

Bir de gelen yorumlara bakalım.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın