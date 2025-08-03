Bi' de Gramerseksüel Çıktı: Attığı Tweetlerde Yazım Yanlışı Yapmayan Kişi Aşkı Buldu
Sevgilinizle nasıl tanıştınız? Ya da duyduğunuz en tuhaf tanışma hikayesi neydi? Bütün bildiklerinizi bir kenara koyun ve bu hikayeyi dinleyin!
'Cankat' isimli bir X kullanıcısı, attığı tweetlerde yazım yanlışı yapmayınca bir hanımefendinin kendisine mesaj attığını söyledi. Kullanıcı, bu durum için bir de kelime türetti: Gramerseksüel.
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Siz de bir yazım yanlışı gördüğünüzde gözü seğirenlerden misiniz?
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İlgili paylaşım şu şekildeydi;
Bir de gelen yorumlara bakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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