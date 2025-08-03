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Kışın Yavaş Yavaş Yaklaşmasıyla Duygularına Hakim Olamayıp Güldüren X Ahalisi

Kışın Yavaş Yavaş Yaklaşmasıyla Duygularına Hakim Olamayıp Güldüren X Ahalisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 12:53

Kışçı mısınız yoksa yazcı mı? Eğer yazcıysanız geçtiğimiz günlerde mutluluğunuz tavan yapmış olabilir. Kışçıysanız da üzülmeyin, havalar yavaş yavaş soğumaya başladı bile! Bir X kullanıcısı da 'Alın işte kış geliyor, mutlu musunuz?' paylaşımı yapıp kışçılara güzel bir orta açtı. Fırsatı güzel bir şekilde değerlendiren kışçı X ahalisi ise güldürmeyi başardı.

Bakalım siz hangi tarafa hak vereceksiniz?

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İlgili paylaşım şu şekileydi;

İlgili paylaşım şu şekileydi;
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Yazın sıcaklarından bunalan kışçılar sosyal medyada isyana başlamışken Ağustos ayının gelmesiyle havalar biraz olsun serinledi. En azından mevsim normallerine dönen sıcaklar, serin havaları sevenleri mutlu etti.

Bakalım kimler bu paylaşıma ne dedi?

Bakalım kimler bu paylaşıma ne dedi?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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