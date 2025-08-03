Kışın Yavaş Yavaş Yaklaşmasıyla Duygularına Hakim Olamayıp Güldüren X Ahalisi

Kışçı mısınız yoksa yazcı mı? Eğer yazcıysanız geçtiğimiz günlerde mutluluğunuz tavan yapmış olabilir. Kışçıysanız da üzülmeyin, havalar yavaş yavaş soğumaya başladı bile! Bir X kullanıcısı da 'Alın işte kış geliyor, mutlu musunuz?' paylaşımı yapıp kışçılara güzel bir orta açtı. Fırsatı güzel bir şekilde değerlendiren kışçı X ahalisi ise güldürmeyi başardı.

Bakalım siz hangi tarafa hak vereceksiniz?