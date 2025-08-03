Kışın Yavaş Yavaş Yaklaşmasıyla Duygularına Hakim Olamayıp Güldüren X Ahalisi
Kışçı mısınız yoksa yazcı mı? Eğer yazcıysanız geçtiğimiz günlerde mutluluğunuz tavan yapmış olabilir. Kışçıysanız da üzülmeyin, havalar yavaş yavaş soğumaya başladı bile! Bir X kullanıcısı da 'Alın işte kış geliyor, mutlu musunuz?' paylaşımı yapıp kışçılara güzel bir orta açtı. Fırsatı güzel bir şekilde değerlendiren kışçı X ahalisi ise güldürmeyi başardı.
Bakalım siz hangi tarafa hak vereceksiniz?
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İlgili paylaşım şu şekileydi;
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Bakalım kimler bu paylaşıma ne dedi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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