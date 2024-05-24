Telefonu Çalınan Adam Yanlış Eve Girerek Terör Estirdi
Telefonu Çalınan Adam Yanlış Eve Girerek Terör Estirdi
Kaynak: https://www.businessinsider.com/wrong...
Amerika'da İPhone'u çalınan bir adam intikam almak için yanlış eve girince bir aile yaşamını yitirdi. Detaylar içeriğin devamındadır...👇
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Çalınan iPhone'unun intikamını almak isteyen Kevin Bui, 2020 yılında Denver'da yanlış evi ateşe verdi.
Olay sırasında 16 yaşında olan ve yetişkin olarak yargılanan Bui, iki kez ikinci derece cinayet suçunu kabul etti.
Suça karışan diğer iki kişi de suçlarını kabul etti.
Bu olay, Find My gibi takip uygulamalarının potansiyel yanlışlıklarını vurgulamaktadır.
Uygulamalardan kaynaklı hatalar daha önce de olup farklı sonuçlara yol açmıştır.
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