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Telefonu Çalınan Adam Yanlış Eve Girerek Terör Estirdi

Telefonu Çalınan Adam Yanlış Eve Girerek Terör Estirdi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 00:03

Amerika'da İPhone'u çalınan bir adam intikam almak için yanlış eve girince bir aile yaşamını yitirdi. Detaylar içeriğin devamındadır...👇

Kaynak: https://www.businessinsider.com/wrong...
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Çalınan iPhone'unun intikamını almak isteyen Kevin Bui, 2020 yılında Denver'da yanlış evi ateşe verdi.

Çalınan iPhone'unun intikamını almak isteyen Kevin Bui, 2020 yılında Denver'da yanlış evi ateşe verdi.

Niyeti kendisini soyanları hedef almaktı ancak yanlışlıkla Senegalli göçmen bir ailenin yaşadığı evi ateşe verdi ve aralarında iki küçük çocuğun da bulunduğu beş masum insanın ölümüne neden oldu.

Olay sırasında 16 yaşında olan ve yetişkin olarak yargılanan Bui, iki kez ikinci derece cinayet suçunu kabul etti.

Olay sırasında 16 yaşında olan ve yetişkin olarak yargılanan Bui, iki kez ikinci derece cinayet suçunu kabul etti.

Başlangıçta birinci derece cinayet ve kundakçılık da dahil olmak üzere 60 ayrı suçla itham edilen Bui'nin bu suçları, yapılan anlaşma çerçevesinde düşürüldü. Sanık şimdi 60 yıl hapis cezası ile karşı karşıya ve cezanın 2 Temmuz'da verilmesi planlanıyor.

Suça karışan diğer iki kişi de suçlarını kabul etti.

Suça karışan diğer iki kişi de suçlarını kabul etti.

Dillon Siebert üç yıl ıslahevinde ve yedi yıl genç mahkumlara yönelik bir eyalet hapishanesi programında kalma cezası alırken, Gavin Seymour ikinci derece cinayetten 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olay, Find My gibi takip uygulamalarının potansiyel yanlışlıklarını vurgulamaktadır.

Bu olay, Find My gibi takip uygulamalarının potansiyel yanlışlıklarını vurgulamaktadır.

Genel olarak güvenilir olmakla birlikte, bu tür uygulamalar bazen bu trajik vakada görüldüğü gibi hatalar meydana geldiğinde ciddi sonuçlara yol açabilir.

Uygulamalardan kaynaklı hatalar daha önce de olup farklı sonuçlara yol açmıştır.

Uygulamalardan kaynaklı hatalar daha önce de olup farklı sonuçlara yol açmıştır.

77 yaşındaki bir kadın, polisin Find My uygulamasının bilgilerine dayanarak çalıntı eşyaları ararken yanlışlıkla evine baskın yapmasının ardından 3,76 milyon dolar kazandı. Bu durum, ciddi adımlar atmadan önce dijital takip verilerinin dikkatli bir şekilde doğrulanması gerektiğinin altını çizmektedir.

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