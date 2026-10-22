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Telefon ve Bilgisayar Hafızaları Neden Hep 128, 256, 512 GB Diye Gidiyor?

Telefon ve Bilgisayar Hafızaları Neden Hep 128, 256, 512 GB Diye Gidiyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 17:28
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Bir kullanıcı X'te çoğumuzun aklına bir kez takılmış ama pek yüksek sesle sorulmamış bir soruyu paylaştı: Telefon ve bilgisayar hafızaları neden hep 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 GB diye gidiyor da 150, 230 ya da 300 GB olmuyor? Soruyu soran kullanıcı bunun teknik bir zorunluluk mu yoksa tamamen pazarlama taktiği mi olduğunu merak etti. Soru teknik açıdan yanıtlandı.

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Cevap büyük ölçüde teknik: Bellek her adımda iki katına çıkıyor

Cevap büyük ölçüde teknik: Bellek her adımda iki katına çıkıyor

Bilgisayarlar her şeyi 0 ve 1 ile sayar. Hafızadaki her bilginin bir 'adresi' vardır ve bu adres de yine 0 ve 1'lerden oluşur. Adrese bir basamak eklediğinizde ulaşabileceğiniz yer tam iki katına çıkar: Bir basamak 2, iki basamak 4, üç basamak 8 yer demek. Hafıza çipleri de bu yüzden doğal olarak 2, 4, 8, 16 diye büyür. 64, 128, 256 ve 512 de aynı dizinin devamı.

Üretim de bu düzene göre kurulu. Çip üreticileri genellikle birkaç standart boyutta çip üretiyor, telefon ve bilgisayar markaları da bu çipleri bir araya getirerek kapasiteyi katlıyor. 150 GB'lık bir ürün için ya özel bir çip tasarlamak ya da mevcut çipin bir kısmını boş bırakmak gerekiyor. İkisi de maliyeti artırıyor, karşılığında kullanıcıya anlamlı bir fark sunmuyor.

Yani 150 GB yapmak imkânsız değil. Mühendisler 2'nin katı olmayan hafıza düzenleri için çözümler geliştirmiş durumda, ama pratikte bu zahmete girilmiyor. Bazı ürünlerde farklı sayılar görmemizin sebebi de burada: 512 GB'lık fiziksel hafızaya sahip bir SSD kullanıcıya 480 GB, 1.024 GB'lık bir SSD ise 960 GB olarak sunulabiliyor. Üretici, diskin kendi işleri ve ömrü için fazladan bir pay ayırıyor, bu pay kullanıcıya gösterilmiyor.

Pazarlama kısmı da boş değil. Üreticiler ürünleri bu basamaklara göre fiyatlandırıyor ve bir sonraki basamağa geçmek için daha fazla ödememizi bekliyor. Ama bu, sebepten çok sonuç: Basamakları donanımın yapısı belirliyor, fiyat etiketi sonradan geliyor.

Satın aldığımız hafızanın tamamının bize kalmaması da ayrı bir konu. Üretici 1 GB'ı 1 milyar bayt sayarken işletim sistemleri çoğu zaman farklı bir hesap kullanıyor, üstüne sistem dosyaları da yer kaplıyor. Bu yüzden 128 GB'lık bir telefonda boş alan ilanda yazandan daha az görünüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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