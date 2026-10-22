Telefon ve Bilgisayar Hafızaları Neden Hep 128, 256, 512 GB Diye Gidiyor?
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Bir kullanıcı X'te çoğumuzun aklına bir kez takılmış ama pek yüksek sesle sorulmamış bir soruyu paylaştı: Telefon ve bilgisayar hafızaları neden hep 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 GB diye gidiyor da 150, 230 ya da 300 GB olmuyor? Soruyu soran kullanıcı bunun teknik bir zorunluluk mu yoksa tamamen pazarlama taktiği mi olduğunu merak etti. Soru teknik açıdan yanıtlandı.
Paylaşım şöyleydi:
Cevap büyük ölçüde teknik: Bellek her adımda iki katına çıkıyor
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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