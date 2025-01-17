Teknoloji İmam Hatip Lisesinin Şartları Tartışmalara Neden Oldu
Teknoloji İmam Hatip Lisesinin Şartları Tartışmalara Neden Oldu
Son zamanlarda özel okullara yoğun bir talep var. Talep o kadar yoğun ki ortalama okulların yıllık ücretleri ülkenin büyük çoğunluğunun yıllık kazancından daha fazla. Bunun nedenini devlet okullarındaki fiziksel şartlar olduğunu savunanlar ise az değil. Tüm bu tartışmaların ortasında Sancaktepe Teknoloji İmam Hatip Lisesi'nden gelen bir video tartışmaları başka bir yere çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diğer devlet okullarındaki şartları öne sürerek sert eleştiriler getirenler oldu.
Konsept olarak da kafa karışıklıkları var.
👇
Eğitimciler de eşitsizlikten şikayetçi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın