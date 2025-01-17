Teknoloji İmam Hatip Lisesinin Şartları Tartışmalara Neden Oldu

Son zamanlarda özel okullara yoğun bir talep var. Talep o kadar yoğun ki ortalama okulların yıllık ücretleri ülkenin büyük çoğunluğunun yıllık kazancından daha fazla. Bunun nedenini devlet okullarındaki fiziksel şartlar olduğunu savunanlar ise az değil. Tüm bu tartışmaların ortasında Sancaktepe Teknoloji İmam Hatip Lisesi'nden gelen bir video tartışmaları başka bir yere çekti.