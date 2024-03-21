Tekirdağ'da Hızlı Tren Hattı Şantiyesinde Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da Hızlı Tren Hattı Şantiyesinde Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere mevkiinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler Halit Sural ile Sabri Ayakatik, hayatlarını kaybetti.
Ölen işçilerin fore kazık çalışması yapıldığı sırada açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurda çalışma yaptıkları belirtildi.
Ölen işçilerin cansız bedenleri Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Göçük meydana gelen bölgeden gelen görüntüler 👇
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