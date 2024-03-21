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Tekirdağ'da Hızlı Tren Hattı Şantiyesinde Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Hızlı Tren Hattı Şantiyesinde Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Hızlı Tren Göçük
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 16:54

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere mevkiinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler Halit Sural ile Sabri Ayakatik, hayatlarını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere mevkiinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler Halit Sural ile Sabri Ayakatik, hayatlarını kaybetti.

Ölen işçilerin fore kazık çalışması yapıldığı sırada açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurda çalışma yaptıkları belirtildi.

Ölen işçilerin fore kazık çalışması yapıldığı sırada açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurda çalışma yaptıkları belirtildi.

Ölen işçilerin cansız bedenleri Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ölen işçilerin cansız bedenleri Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Göçük meydana gelen bölgeden gelen görüntüler 👇

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