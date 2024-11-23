Tekirdağ’da Başıboş Dolaşan Atlar Halk Arasında Tedirginliğe Neden Oldu
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Tekirdağ’da Başıboş Dolaşan Atlar Halk Arasında Tedirginliğe Neden Oldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde başıboş atlar, şehir sokaklarında dolaşmaya devam ederek vatandaşların dikkatini çekiyor. Trafikte görülen başıboş atlar, şehirde taze ot arayışıyla dikkat çekiyor
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Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında ve trafikte görülen başıboş atlar, şehirde taze ot arayışıyla dikkat çekiyor. Özellikle Süleymanpaşa'nın merkezi mahallelerinde sokak sokak gezen atlar, kimi zaman araçların arasında yürüyerek trafiği de tehlikeye atıyor. Vatandaşlar, bu ilginç durumu şaşkınlıkla karşılayarak atların neden sokaklarda olduğunu sorguluyor.
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Başıboş atlar, boş arsalarda otlarken ya da trafiğin ortasında yürürken ilginç görüntüler oluşturuyor. Yetkililerin bu duruma çözüm bulması beklenirken, atların sahiplerinin bulunup bulunamayacağı merak konusu oldu. Şehirde başıboş dolaşan atlar, hem çevre güvenliği açısından endişe oluşturuyor hem de bölge halkını gülümseten anlara sahne oluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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