Tehlikeli Oldukları Düşünülmesine Rağmen Güvenlik Sorunu Olmayan Birbirinden Güzel 15 Ülke
Tehlikeli Oldukları Düşünülmesine Rağmen Güvenlik Sorunu Olmayan Birbirinden Güzel 15 Ülke
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı ülkeler için önyargıya sahibiz. Bu ülkeleri ziyaret etmenin tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Ancak gerçekte öyle olmayabiliyor. Tehlikeli olduğu yanılgısını yaşadığımız ülkelerin bir listesini yaptık. Buyurun...👇
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1. "Bir yakınım Zambiya'da kaybolmuştu. Orada herkes İngilizce biliyordu ve yolu bulmasına yardım ettiler."
2. "Kuzenim Vietnam'a gitti ve çok rahat ettiğini söyledi."
3. "Ürdün coğrafi olarak tehlikeli bir bölgede ama güzel insanlara sahip, inanılmaz bir ülke. Tekrar gitmeyi çok isterim."
4. "Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Balkanların geri kalanı...Artık 90'lardaki gibi iç savaş halinde değil."
5. "Geçen yıl üç hafta boyunca Kazakistan'ı gezdim. Hiç güvende olmadığımı hissetmedim. İnsanlar çok dostane ve yardımsever."
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6. "Ruanda son derece güvenli. Ülkede suç oranı düşük."
7. "Avustralya...Herkes vahşi yaşamdan korkuyor ama daha kentsel bölgelerdeyseniz, endişelenecek pek bir şey yok."
8. "Romanya tehlikeli gibi görünüyor ama şiddet içeren suçlar oldukça düşük."
9. "Vatikan, 1998'de dünyadaki en yüksek cinayet oranına sahipti ancak o zamandan beri suç oranları düşüyor."
10. "Arnavutluk, son derece dostane bir halka sahip olan, müthiş bir ülke."
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11. "Güney Kore oldukça güvenli bir ülke ama ailem Kuzey Kore'den korkuyor."
12. "Filipinler'de bir süre yaşadım. Güvende hissetmediğim bir zaman olmadı. İnsanlar son derece dostane. Sadece bazı bölgelerde dikkatli olmalısınız."
13. "Kuzey İrlanda'daki sorun çözülmüş durumda. Canlı bir şehir merkezi var."
14. "Suudi Arabistan çok tehlikeli görünüyor ancak hiç de öyle değil."
15. "Uganda kısıtlı altyapısıyla en iyisini yapmaya çalışan bir ülke. İnsanları harika!
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