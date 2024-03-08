Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 9 Mart Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 9 Mart Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 18:03

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 9 Mart Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Geçtiğimiz günlerde çok fazla sorunla uğraşmış ve bu nedenle de bunalmışsın gibi geldi bana. Bugün kendine vakit ayırman ve biraz soluklanman gerekiyor. Güzel bir diziye başlamaya ne dersin? Bence hemen dizi arayışına geçmelisin. Hadi :) Bununla birlikte, ailenden biriyle ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Bu nedenle bugün sakin kalmalısın. Gereksiz yere kalp kırmaya gerek yoktur değil mi sevgili okurum? Sonradan pişman olmanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Tüm sıkıntıları sırtlamış ilerlemeye çalışıyorsun ve bu seni fazlasıyla yoruyor gibi geldi bana. Biraz daha kendine odaklanman gerekiyor benden söylemesi. Hayatında çözemeyeceğin sıkıntılara bu kadar kafanı yormamalısın. Bununla beraber, aşk hayatında gelişmeler olacağını görüyorum sevgili okurum. Senden uzun zamandır hoşlanan biri var. Yakın bir zamanda ise tüm duygularını sana belli edecek. Bence ona bir şans vermelisin. Neden ön yargılısın bilmiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son zamanlarda kendini sıkıntı içinde hissettiğin o duygu durumundan kurtaracak ve biraz daha iyi hissedeceksin. Arkadaşlarınla bir plan yapmak için uygun bir gün olacak diyebilirim. Bence bu fikrin üstüne gidin :) Bununla beraber, maddi olarak yaşadığın sorunları kafana çok fazla takıyorsun ancak bu sorunların hepsinden yakın bir zaman içinde kurtulacaksın. Oh be! Senin adına çok mutluyum. Ayrıca, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, arkadaşlarından biriyle bir plan yapabilirsin gibi geldi bana. Sevmediğin bir insan ile de denk gelmen mümkün. Kullanacağın cümlelere dikkat etmeni öneriyorum. Cümlelerin başka bir yere çekilebilir. Keşke denk gelmeseydin, yapacak bir şey yok :) Bununla beraber, arkadaşlarından biri sana kırgın ancak bunu dile getirmiyor diyebilirim. Kendince çözemediği bir konu var ve senden bir şeyler bekliyor. Bence adım atmalısın, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Kendinle ilgili çözmek istediğin bazı şeyleri artık kendine itiraf etmeye başlıyor ve bu durumda da artık kendinle daha barışık bir insan haline geliyorsun. Bununla beraber, bu dönem kalabalık bir ortama gireceksin ve orada çok dedikodular döndüğünü duyacaksın. Aldırış etmemen ve kendi hayatına odaklanman gerekiyor. Bir de harcamalarına biraz daha dikkat etmelisin. Bütçe planı oluşturman senin faydana olacaktır. Son karar senin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu dönemde evinizde bir kalabalık olabilir. Akrabalarınız ile birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz. Birlikte vakit geçirmek sana ve ailene çok iyi gelecek diyebilirim. Sen akrabalarınla iyi anlaşan birisin. Maalesef çoğu kişinin ilişkisi seninkisi gibi olmuyor sevgili okurum. Bununla beraber, aşk hayatın biraz durgun gözükse de kısa zaman içerisinde yeni gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Eğitim hayatında şu sıralar yeni gelişmeler olabilir gibi geldi bana. Özellikle bu dönem büyük bir başarı seni bekliyor diyebilirim. Başarılarının devamını diliyorum. Bununla beraber, herkes için olumsuz ama senin için olumlu görünen durumla karşı karşıya kalacaksın. Sen her zamanki gibi kendi bildiğini okuyorsun. Umarım, sonrasında pişman olmazsın. Bence güvendiğin insanlara tekrar tekrar danışmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün senin için gerçekten tüm sıkıntılarını atacağın bir gün olacak. Şu zamana kadar çektiğin sıkıntılarından yavaşça kurtulmaya başlamışsın ve bunun hafifliğini üzerinden hissediyorsun. Oh be! Dünya varmış :) Bununla beraber, ailen ile zıt düştüğünüz birkaç konu var ancak bu konuda ailenin üzerine çok gitmesen iyi olur. Biliyorsun ki onlar senin iyiliğin için uğraşıyorlar. Ortak noktaya varmaya çalışabilirsin. Bunun olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Arkadaşların ile ilgili alacağın kararlar seni zorlayabilir. Bu durumda görüşlerine güvendiğin biriyle bu konuları konuşmak isteyebilirsin. Sonucunda ise kafanda olan düşüncelerinin çok daha iyi oturacağını düşünüyorum. Endişe etme olur mu? Bununla beraber, ailenden biri bu günlerde rahatsızlanabilir gibi duruyor. Dikkat etmesinde fayda var. Çok büyük bir şey olmayacak bu. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Sen uzun zamandır hayatını düzeltmek ve bir şeyler için çabalamak istiyorsun. Bunu da bugün ile beraber başaracaksın. Tüm bunlar yaşanırken etrafındaki insanlar sendeki değişikliği fark edecek ve hayranlıkla izleyecekler. Emeklerinin karşılığını alacaksın. Bununla beraber, aşk hayatında da gelişmeler olacak diyebilirim. Yakın zamanda biri sana duygularını ifade edecek. Lütfen kalbinin sesini dinle olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Hayatınla ilgili problemleri artık kendi başına çözemediğinin farkındasın ve bunun için de bir şeyler yapman gerektiğini biliyorsun. Bir doktora danışmak bu aşamada senin için en iyisi olacaktır. O kadar rahatlayacaksın ki :) Tüm bunların yanında, girdiğin farklı ortamlarda yeni arkadaşlar edineceksin. Etrafta gördüğün birisinden de fazlasıyla etkilenecek ama bir şey söylemeyeceksin. Ayrıca, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç sona eriyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Hayatınla ilgili kararları kendin verme konusunda biraz zorlanıyor gibisin. Bunun için de kendini biraz daha rahatlatman gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde nereye kadar sonuçta değil mi? Bununla beraber, sağlığına dikkat etmen bu dönem için çok önemli. Hassas bir bünyeye sahipsin. Kendine dikkat etmeli ve sağlıklı beslenmelisin. Sonrasında pişman olmanı istemem. Ayrıca, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?