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Tarot Falına Göre 9 Eylül Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 9 Eylül Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 9 Eylül Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçen günlerde kendini biraz yalnız hissetmişsin. Bugün ise arkadaşların sayesinde hoş bir gün geçireceksin. Hayatın aslında ne kadar güzel olduğunu hatırlayacak yaşadıkların için şükretmeye başlayacaksın.

İlişkinle ilgili eski konular kafanı hala karıştırıyor. Bugün bu konulara bir açıklık getirmek isteyebilirsin. Sen her zaman duygularını doyasıya yaşayan birisin. Duygularına güvenirsin. Bugün de duygularının sana doğru yolu göstermesine izin ver.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Aklındaki planları gerçekleştirmek için son zamanlarda çok fazla düşünmeye başlamışsın. Fakat düşünmekle bir yere varılmıyor. Artık harekete geçmeli ve planlarını uygulamaya koymalısın.

Sağlık konusunda son zamanlarda seni dikkatsiz görüyorum. Mevsim geçişlerinde kendine dikkat etmeli, meyveni sebzeni ihmal etmemelisin. Bol bol su iç, bol bol dinlen.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Kraliçesi"

Bir süredir sana ilgi duyan ama açılmaktan korkan biri var. Bugün sana karşı duygularını açık bir şekilde dile getirebilir. Sen ise düşünmek için biraz zaman isteyeceksin.

Öte yandan hayatında olumlu gelişmelerin yaşandığı bir döneme giriyorsun. Maddi kazançların artabilir, işinde terfi alabilirsin. Şansının bol olduğu bir dönemdesin.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Kraliçesi"

Sen genelde detaylarda yüzüyorsun. Fakat bugün bu detaycı tavrının tamamen uzağındasın. Bugün, 'hallederiz' mottosuyla yaşadığın problemleri tek tek çözdüğünü göreceksin.

Kariyerinle ilgili büyük gelişmeler olabilir. Bugün daha önce başvurmuş olduğun bir işle ilgili mülakat gerçekleştirebilirsin. Mülakatta kendini oldukça iyi ifade edeceksin. Enerjik yapın ile de kendini bir hayli sevdireceksin. Şansının bol olduğu bir dönemdesin. 

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Sen her şeyi kendi kendine halleden bir insansın. Bugüne kadar yaşadığın problemleri hep kendi başına çözmüşsün. Fakat artık bundan yorulmaya başlamışsın. Kendini bazı konularda başkalarının desteğini almaya ikna edebilirsen her şey senin için çok daha güzel olacak.

Ailen ile yapacağın bir konuşma senin içini biraz daha rahatlatacak ve yalnız olmadığını tekrar hissedeceksin. Aslında herkes sana destek olmak istiyor. Yeter ki onlara izin ver...

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Ters Şeytan"

Geçtiğimiz günlerde içinde bulunduğun depresif ruh hali artık kendisini huzurlu bir hale bırakıyor. Son dönemlerde bir yakınınla yaşadığın sorunlar seni biraz üzmüş. Bu kişi, seninle arasını düzeltmek için adım atabilir, özür dileyebilir.

Ayrıca aile içerisinde bir sağlık sorunu görüyorum. Aile büyüklerinden biri rahatsızlanabilir, senin desteği gerekebilir. Neyse ki bu rahatsızlık kısa süre içinde geçip gidecek.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Kendini son zamanlarda aslında çok önemli olmayan konularla sıkıyorsun. Her detayı düşünüp duruyor, çözemeyeceğin sorunlar için bile kendini yıpratıyorsun. Bu dönemde bir yakınından destek alabilir, onun görüşleriyle hayatına yeni bir soluk kazandırabilirsin.

Ayrıca maddi sıkıntılarının yavaş yavaş geçtiğini görüyorum. Son zamanlardaki tutumlu davranışın meyvelerini vermeye başlamış. Tebrik ederim.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Güç"

Seçtiğin Kart; "Ters Güç"

Gördüklerine inanamayacağın bir gün yaşayacaksın. Çok sevdiğin birinin yalanını yakalayabilir ve bu nedenle de güven sorunu yaşayabilirsin. Ee, herkese güven olmaz sonuçta.

Bugün ayrıca enerjinin biraz düşük olduğunu görüyorum. Ruhsal olarak da fiziksel olarak da kendini iyi hissetmiyorsun. Akşam saatlerinde kendine zaman ayırabilir, güzelce dinlenebilirsin.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Biliyorsun ki, her zaman her şey istediğimiz gibi gitmez. Fakat oturup ağlamak, sızlanmak da bir işe yaramaz. En iyisi güzel bir plan yapıp harekete geçmek. Gerisini de oluruna bırakmak.

Bugün, bazı insanların gerçek yüzünü göreceğin bir gün olacak. Hani o yüzüne gülen insanlar var ya. İşte onlar aslında senin arkandan demediklerini bırakmıyor. Neyse ki bu insanların kim olduğunu öğreneceksin.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Dünya"

Seçtiğin Kart; "Ters Dünya"

Sevgilinle, eşinle aranda bir soğukluk var. Yaşadığınız bir problemi çözmek için ikiniz de adım atmıyorsunuz. Fakat böyle giderse işler daha da sarpa saracak. Konuşmayı denemelisin.

Ayrıca maddi konularda biraz dikkatsiz olduğunu görüyorum. Böyle giderse sıkıntıya düşeceksin. Elini biraz korkak alıştırmalı, paranın kıymetini bilmelisin.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün enerjin biraz düşük olabilir. Kendini biraz halsiz hissediyorsun. Evinde zaman geçirmek isteyebilirsin. Kendi kendine kaldığın anlarda ise geçmişin hesaplarını yapmaya başlayacaksın. Fakat geçmişe veya geleceğe değil, bu ana odaklanmaya çalışmalısın.

Öte yandan gözleri senin üzerinde olan birisi görüyorum. Bu kişi, sana uzaktan bakmakla yetiniyor bu sıralar. İleriki günlerde ise kendisinden bir hareket bekliyorum.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Ay"

Seçtiğin Kart; "Ters Ay"

Bugün iletişim açısından yoğun bir gün senin için. Birden çok kişiyle problemler üzerinde yoğunlaşabilir, zaman zaman stresli dakikalar yaşayabilirsin. Gün sonunda ise alacağın güzel bir haberle bütün günün yorgunluğunu atacaksın. 

Ayrıca, çalıştığın ortamda seni sürekli kıskanan birisi görüyorum. Senin başarılarını yermeye, senin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Anlayışlı biri olsan da bazen sinirine engel olamıyorsun. Kötüyle kötü olma, sen yoluna bak yeter.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

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