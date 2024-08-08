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Tarot Falına Göre 9 Ağustos Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 9 Ağustos Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 9 Ağustos Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bu aralar ailende bazı sorunlar var gibi geldi bana. Ben bu sorunların maddiyatla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bugün tüm aile üyelerinin toplanıp bu konu hakkında yapabileceğiniz şeyleri konuşacaksınız. Bunun da üstesinden geleceksiniz. Güzel günler pek yakın! Sürece güven olur mu? Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmelisin. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda, hayatının gayet normal gittiğini görüyorum. Otobüsü kaçırma, geç kalma veya aradığın birine ulaşamama gibi ufak tefek sorunlar yaşıyorsun ancak bunlara da sorun demek doğru olur mu bilmiyorum :) Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak diyebilirim. İsminde 'E' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans ver olur mu? Çok mutlu olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süre önce hoşlandığın kişi, o zamanlar senin hislerine karşılık vermemiş ve sen de içinde bu kişiyi bitirmeye çalışmışsın. Bugün, o kişinin sana tekrar geldiğini görüyorum ancak sebebini ben de tam olarak anlayamadım. Bence hayatına onu almamalı ve kafanı karıştırmasına izin vermemelisin. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süredir, etrafında sana ihtiyacı olan birini görüyorum. Bu kişi, aslında seni rahatsız etmek istemiyor ancak gerçekten zor durumda ve senin yardımına ihtiyacı var. Bugün onun yanında olmaya ne dersin? Aranızda olan bağ daha da kuvvetlenir hem. Tabii son kararı sana bırakıyorum sevgili okurum. Bununla beraber, kariyerinde de bir olayla karşılaşacaksın. Sen bu problemi tereyağından kıl çeker gibi çekeceksin. Sen her zaman ne istediğini bilen biri oldun. Seni tebrik etmek istiyorum! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin karttan da yola çıkarak, etrafında senin kötülüğünü isteyen bazı insanlar olduğunu görüyorum sevgili okuyucum. Bu kişiler, sana görünür şekilde zarar vermiyor ancak içten içe kafanın etini yiyerek seni etkiliyorlar. Bu kişilere dikkat etmelisin benden söylemesi. Bununla beraber, kendinde bir yeniliğe gideceksin. Bu yenilik sonucu öz güvenli hissedeceksin. Bakalım neler olacak? Ben şimdiden çok heyecanlandım! :)  Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Ay bu hoşlandığın kişi ne yaptı böyle sana sevgili okuyucum? Bu zamana kadar ona zaafın olduğunu bile bile sürekli üstüne gelmiş ve sırf hayır diyemediğin için söylediği birçok şeyi yapmışsın. Bugün, senin için bir aydınlanma günü olsun lütfen. Bu şekilde devam etmemeli. Kendi hayatına odaklanmalısın. Bu dediklerimi önemse lütfen :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak gibi. Onun yanında olmalısın. İhmal etmemen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, iş yerinde başaracağın bir şeyden sonra herkesin dikkatini çekeceksin diyebilirim. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak. Sonucunda ise çok mutlu olacaksın. Senin adına o kadar mutluyum ki! Ayrıca, yakında birtakım taşınma durumları olabilir sevgili okurum. Bu değişime açık olmalı ve kendini rahatlatmalısın. Kötü hissedecek hiçbir şey yok. Güzel günler yakın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bir süredir, ulaşması imkansız olduğunu düşündüğün birisinden hoşlanıyorsun gibi geldi bana. Bu kişinin senden çok iyi olduğunu tabii ki söylemiyorum. Sadece insanların hayat tarzları birbirinden farklı olabiliyor. Bence kendi hayatına odaklanmalısın. Böylesi en güzeli olacak. Sonrasında üzülmeni istemem. Hem seni o kadar güzel bir hayat bekliyor ki :) Bununla beraber, maddi açıdan da kısa süre içinde daha rahatlayacak ve borçlarını kapatabileceksin. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, uzun süredir istediğin ve hayalini kurduğun ciddi bir ilişkiye başlama kararın konusunda bazı gelişmeler yaşayacaksın. Yalnızlığın artık canına tak ettiğini biliyorum. Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma, meraktayım :) Bununla beraber, yakın zamanda ailenden birini seninle bir konu hakkında konuşacağını görüyorum. Bu durum aslında, kafanda olan soru işaretlerinin netleşmesini sağlayacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Ay kartını görür görmez içindeki bıkkınlık yüzüme vurdu resmen. Senin ufak da olsa bir kaçamak yapman gerekiyor ki aklını iyice toplayabilesin. Yoksa bu şekilde verdiğin kararların sağlıklı olması imkansız diyebilirim. Son kararı sana bırakıyorum. Bence beni dinle :) Bununla berber, kariyerinde önüne bazı engeller çıkabilir. Fakat, sen doğru adımlar atarak bunun üstesinden kolayca gelebileceksin. Sana olan inancım tam! Ayrıca, saç kesiminde de bazı değişimlere gidebilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bunu söylemek hiç istemezdim ancak bugün, çevrendeki birçok kişiden olumsuz davranışlar göreceğini söylemek zorundayım sevgili okuyucum. Sen ise duruma karşı önlem almalısın. Canını sıkma olur mu? Her şey hallolacak :) Bununla beraber, çevrenden birinden de güzel bir sürpriz alacağını söyleyebilirim. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. İsminde de 'N' harfi var. Ayrıca, arkadaşlarından biri de arkandan konuşuyor. Aman dikkat! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, bir arkadaşına karşı olan rahatsızlıklarını dile getireceksin. Başta biraz aranız bozulsa da o kişi de anlattıklarını biraz düşündükten sonra sana hak verecek ve senden özür dilemek için seninle iletişim kuracak. Huylu huyundan vazgeçer mi bilmiyorum ve kararı sana bırakıyorum. Dilerim, her şey istediğin gibi ilerler. Bununla beraber, yakında arkadaşlarından biri de sana güzel haberler verecek. Sadece biraz daha sabretmelisin. Her şeyin doğru bir zamanı var değil mi? Bekleyerek görelim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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