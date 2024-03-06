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Tarot Falına Göre 7 Mart Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 7 Mart Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 18:02

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 7 Mart Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Arkadaş ortamından biriyle yakın zamanda ufak bir tartışmaya girebilirsin. Kendini biraz tutman gerekiyor. Biraz daha sakin kalmaya çalışmalısın. Aksi takdirde aranız daha da kötüye gidecek ve çözülmesi zor bir hal alacak benden söylemesi. Dikkatli olmalısın. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda bir yolculuğa çıkabilirsin. Gideceğin yerde senin yolunu uzun zamandır gözleyen biri var. Belki de aranızda yeni bir aşk doğar, ne dersin? Ben şimdiden çok heyecanlandım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Kiminle konuşsan derdini anlatmasından sıkılmışsın. Zaten kendi derdin sana yetiyor. Bu nedenle biraz daha kendine vakit ayırmayı dene olur mu? Tek başına sinemaya gitmek bile sana çok iyi gelecektir :) Bununla beraber, sağlık açısından seni zorlayan birtakım sorunlarla karşılaşabilirsin. Bu sebeple dikkatli olman ve yediklerine özen göstermen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir arkadaşına destek olacaksın ama kurduğun cümlelere de dikkat etmen gerekiyor. O, hassas bir dönemden geçiyor ve aranızda birtakım yanlış anlaşılmalar olabilir. Biraz ağırdan alman senin faydana olacaktır. Kötüye gitmenizi istemem :) Bununla beraber, eski arkadaşlarına dikkat etmelisin. Bu güne kadar seni arayıp sormayanlar bu günlerde seni fazlasıyla meşgul edebilirler. Pek iyi niyetli olduklarını söyleyemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

İkili ilişkilerde son dönemlerde şansın açılmış gibi geldi bana. Bu durumda, iyi yönde şeylere odaklanabilir ve kendi ortamını bu güzel gelişmelere göre şekillendirebilirsin. Her zaman bardağın dolu tarafından bakmak gerekiyor :) Bununla beraber, bu dönemle birlikte şans kapıların açılacak ve hayalini kurduğun şeyler için adım atacaksın diyebilirim. Senin adına çok mutluyum. Ayrıca, güzel haberler alacağını da söylemem gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçirdiğin güzel bir dönem sonundan sonra seni stresli bir dönem

bekliyor diyebilirim. Ertelediğin işlerin bu aralar seni çok yoracak. Fakat, elinden gelenin en iyisini yaparak bu durumu aşacağını söyleyebilirim. Bol şans diliyorum. Bununla beraber, arkadaşlarınla ilgili tartışmaya yol açacak beklemediğin bir olayla karşılaşacaksın. Ayrıca, sağlık konusunda da hassas olman gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde birtakım sorunlarla karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Duygusal ve sezgileri güçlü bir yapın var diyebilirim. Çevrendeki kişilerin

fikirlerine değer veren, sevilmek isteyen birisin. Yeni biriyle tanışmak istiyorsun. Yakın zamanda da hayatına yeni birinin gireceğini söylemeliyim :) Bununla beraber, her ne kadar insanların fikirlerine değer versen de onların söylediklerine göre hareket etmemelisin. Sonuçta bu senin hayatın ve son kararı kendin vermen gerekiyor. Şu aralar bunu pek uygulamıyorsun gibi geldi bana. Bence bir dene :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Sen çevrendekilere karşı büyük bir çaba içerisindesin. Sanki ne yapsan mutlu olmuyorlar ya da sürekli senin işlerine fikirlerine karşı geliyorlar. Yakın zamanda ise aydınlığa kavuşacaksın. Sık dişini :) Bununla beraber, tam elle tutulur bir insan yok dediğin bir anda karşına öyle biri çıkacak ki hayran kalacaksın. Çok mutlu olacağını biliyorum. Bu kişinin isminde de 'A' harfi var. Mutluluklar o halde! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Kariyer hayatında büyük başarılara imza atacağın çok güzel bir döneme giriyorsun diyebilirim. Senin kafanı kurcalayan seni rahatsız eden tüm sorunlardan kurtuluyorsun. Bununla beraber, kalabalık bir ortama gireceksin bu aralar. Orada çok dedikodular döndüğünü duyacaksın. O insanları takmamanı istiyorum senden. Kimse için üzülmeye değmez sonuçta değil mi sevgili okurum? Bırak konuşup dursunlar :) Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Şu sıralar her anlamda sıkıntıda gibisin gibi geldi bana. Olan bitenlerden çok sıkılmış, bunalmışsın. Ama bu dönem bunların hepsi geçecek diyebilirim. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Bununla beraber, yakın zamanda bir teklif alacaksın. Bu beklediğin bir iş teklifi olabilir. Tabii bu haberle birlikte havalara uçacaksın. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor benden söylemesi :) Ayrıca, bazı taşınma durumları da söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Ertelediğin işlerin bu dönem seni çok yoracak diyebilirim. Ama sen sakin davranıp bunların üstesinden gelmeye bakmalısın. Bununla beraber, aşk hayatında birtakım gelişmeler olacak. İsminde 'S' harfi olan biri seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Ayrıca, maddi açıdan da bazı sorunlarla karşılaşacağını söyleyebilirim. Fakat, bunlar da yoluna girecek. Biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Güzel günler yakın! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

İş hayatındaki azmin herkesin dikkatini çekiyor diyebilirim. Çabalarının sonucunu her seferinde güzel bir şekilde alıyorsun. Bundan sonrası için de güzel günlerin seni beklediğini söyleyebilirim. Bununla beraber, aşk hayatın ile birtakım sıkıntılar yaşıyorsun gibi geldi bana. Aklındaki kişiye bir türlü duygularını açamıyorsun. Bu günlerde karşındaki kişinin bir adım atması ile her şey daha da kolaylaşacak. Biraz sabırlı olman ve sakinliğini koruman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kendini bunalmış ve çaresiz hissediyorsun. İnan bana hepimiz zaman zaman böyle hissediyoruz. E insanız sonuçta :) Bu dönemde yaşayacağın bazı olaylar senin durumlara bakış açını tamamen değiştirecek ve hayatındaki önem sırasını tekrar gözden geçireceksin. Stres yapma lütfen, her şey gönlüne göre olsun :) Bununla beraber, sağlığını biraz aksatmış ve bunun da acısını çekmeye başlamışsın. Biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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