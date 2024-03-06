Tarot Falına Göre 7 Mart Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Şu sıralar her anlamda sıkıntıda gibisin gibi geldi bana. Olan bitenlerden çok sıkılmış, bunalmışsın. Ama bu dönem bunların hepsi geçecek diyebilirim. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Bununla beraber, yakın zamanda bir teklif alacaksın. Bu beklediğin bir iş teklifi olabilir. Tabii bu haberle birlikte havalara uçacaksın. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor benden söylemesi :) Ayrıca, bazı taşınma durumları da söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️