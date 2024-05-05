Tarot Falına Göre 6 Mayıs Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Kendini bazı konularda çok sorumlu hissediyorsun. Buna artık bir son vermen gerekiyor ve her şeyi senin düzeltemeyeceğini kendini anlatman gerekiyor. Bu tarz durumlarda kendini suçlu hissetme olur mu? Böyle giderse kendi mentalini olumsuz etkileyeceksin. Bununla birlikte, tüm arkadaş çevren ile ilgili bir düzenlemeye gidiyorsun. Bu da çevrende sadece gerçekten kalması gereken insanları bırakacağın anlamına geliyor. Bence daha önce yapman gerekiyordu. Olsun, yapacak bir şey yok :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️