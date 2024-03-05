Tarot Falına Göre 6 Mart Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Kim bilir sen nasıl sorunlar yaşadın da bu duruma geldin değil mi? Etrafındaki insanların anlayışsız olduğu bir dönemdesin. Nedense kimseden ufak bir empati ışığı bile görmüyorsun. Bu da seni derinden üzüyor. Herkesin kendi derdine düştüğü bu dönem, suçu kendinde aramamalısın sevgili okurum. Belki de çevrende olan insanları buna göre şekillendirmen gerekiyordur, ne dersin? Değişime açık olmalısın. Bununla beraber, girdiğin bir ortamda da birisinin bakışlarından etkilenebilirsin. O kişiyle aranda bir enerji uyumu yakalamanız çok mümkün. Hemen yelkenleri suya indirmemen gerekiyor bence. Her şeyin doğru bir zamanı var :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️