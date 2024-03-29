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Tarot Falına Göre 30 Mart Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 30 Mart Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 30 Mart Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bazı konularda umutsuzluğa sürüklenmişsin gibi geldi bana. Bu da seni daha mutsuz bir yapıya sokmuş. Bu durumdan çıkabilmek için çevrendeki sevdiğin ve değer verdiğin insanlarla konuşmak sana iyi gelecek diyebilirim. Canını sıkmamaya çalış olur mu? Bununla birlikte, hayatındaki bazı insanların varlığından artık çok fazla sıkılmışsın. Bir nefes almak ve onlardan uzaklaşmak istiyorsun. Bugün biraz daha kendinle vakit geçirmek sana iyi gelecek. Tek başına sinemaya gitmeye ne dersin? Bence harika bir fikir bu :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Senin bugün resmen sabrın sınanıyor sevgili okurum. Bir oradan bir buradan herkes canını sıkmaya yemin etmiş sanki. Bu nedenle de enerjinin çok düştüğünü hissediyorsun. Senden biraz sabırlı olmanı istiyorum. Bununla birlikte, motivasyonuna tekrar kavuşmak için bugün biraz daha çabalayacaksın ve bu da sana oldukça katkı sağlayacak. Ayrıca, çevrenden birinin de arkandan konuştuğunu görüyorum. O kişiye dikkat etmelisin. 'Keşke herkes senin gibi olsa' demekten alıkoyamıyorum kendimi. İsminde de 'S' harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda kendini biraz daha güçsüz ve halsiz hissediyorsun diyebilirim. Yakın çevrenden birkaç kişiyle yapacağın konuşmalar senin modunun yükselmesinde çok büyük rol oynayacak. Bununla beraber, bugün gireceğin bir ortamda tanışacağın biriyle aranda ufak bir enerji uyumu yaşayabilirsin. Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum sevgili okurum. Bakalım neler olacak? Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapacaksın. Beklemede kal! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Kariyerinde yaşadığın yoğun dönem seni biraz yormuş. Kendine biraz daha fazla vakit ayırmazsan devreleri yakacaksın benden söylemesi :) Başarabileceğini biliyorum. Sonucunda ise kendini çok daha iyi hissedeceksin. Bununla beraber, aşk hayatında yeni başlangıçlara hazırlıklı hissetmiyorsun ama senden uzun zamandır etkilenen ve senin için uygun anı bekleyen biriyle tanışman an meselesi diyebilirim. 'Her şeyin doğru bir zamanı var' diye boşuna söylemiyorum ben :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Ufak çaplı sağlık sorunları yaşıyorsun fakat bunlar ciddi sorunlar değil. Bu sıra sağlığına biraz önem verirsen senin için daha iyi olacak gibi. Sağlık her şeyden önemli sonuçta değil mi? Bununla beraber, şu an bir boşluktasın. Ne yapacağını bilemediğin bir dönemin içindeymiş gibi hissediyorsun. Sevdiğin insanlarla görüşmek sana fayda sağlayacaktır sevgili okurum. Umarım, en kısa zamanda mutlu olursun. Motivasyonunu yüksek tutmaya çalış lütfen :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

İş hayatında altına gireceğin sorumluluklar seni biraz yorabilir fakat bunun da üstesinden geldikten sonra kariyerinde büyük gelişmeler yaşayacaksın. Sadece biraz daha sabretmelisin. Bol şans diliyorum. Bununla beraber, maddi olarak kendini güçsüz hissedebilirsin ama birkaç gün içerisinde bunu da çözeceksin. Bütçe planı oluşturman bu aşamada sana fayda sağlayacaktır. Ayrıca, arkadaşlarından birinin de yardıma ihtiyacı var. Onun yanında olmalı ve manevi anlamda desteğini hissettirmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Geçmişine fazla takılı kalmışsın ve yaşadığın sorunları tekrar yaşayacağım korkusuyla herkese tedbirli yaklaşıyorsun. Bugün bu korkulardan sıyrılmak için doğru anı yakalayacaksın. Kendini bu kadar kasmamanı öneriyorum. Yoksa hem kendini daha kötü hissedecek hem de hayatındaki insanları kötü etkileyeceksin. Buna hiç gerek yok değil mi? Bununla beraber, yakın çevrenden biri sana sürpriz yapacak. Şimdiden hazırlıklı olmalısın. Çok mutlu olacağını da söylemeden edemeyeceğim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

İlişkinle ilgili kafandaki soru işaretleri seni biraz düşünmeye itiyor. Ama bu kadar düşünmeye devam edersen sorunların içerisinden çıkamazsın benden söylemesi. Sen biraz mükemmeliyetçi birisin ve senin hayatındaki her şey mükemmel olmalı. Böyle düşünmemeli ve kendini rahatlatmalısın. Kimse mükemmel değil sevgili okurum :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Maddi olarak içinde olduğun durum seni biraz düşürmüş ama bu durumdan en kısa süre içerisinde kurtulacaksın. Arkadaşlarınla yapacağın bir etkinlik uzun zaman sonra senin enerjini arttıracak ve arkadaşlarınla arandaki bağı kuvvetlendirecek. Bu etkinliğin harika bir konser olacağını belirtmeliyim. Bununla beraber, sevdiğin insandan beklediğin ilgiyi göremediğin için kendini biraz üzgün hissettiğin o dönem ise tamamen geçmişte kalıyor. Sen çok değerlisin sevgili okurum. Bunu farkında olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Geçmişinde geride bıraktığın bir insan bu aralar seni çok fazla düşünüyor ve hayatına tekrar girmek için kafasında planlar kuruyor. Onu hayatına almamalısın. Bence buna hiç gerek yok sevgili okurum. Bir süredir içinde olduğun enerji düşüklüğünü de bugünle beraber geride bırakıyorsun ve hayatına yeni bir sayfa açıyorsun. Oh be! Senin adına mutluyum :) Bununla beraber, kariyerinde sana verilen sorumluluklar seni biraz zorluyor, fakat bu durumun üstesinden geldikten sonra kariyerinde büyük bir yükselişe doğru gideceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Kalbini herkese kapatmış ve kendi içinde bir hayat kurmaya çalışmışsın ama artık içinde olduğun yalnızlıktan sıkılıyorsun. Tam da bu anda, hayatına öyle biri giriyor ki, kendini olduğundan çok daha iyi hissetmeye başlıyorsun. İsminde de 'Y' harfi olduğunu söylemeliyim. Bununla beraber, bugün alacağın bir haber ile maddi sorunlarının çok daha hafifleyeceğini göreceksin. Ayrıca, arkadaşlarına da pek vakit ayıramamışsın ve bu onları çok üzmüş. Onlarla biraz daha vakit geçirmen gerekiyor. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Arkadaşlarınla yapacağın konuşmalarda birinin arkandan konuştuğunu öğrenebilir ve buna çok sinirlenebilirsin. Fakat, her zaman sakin kalman gerektiğini unutma olur mu? Maalesef bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Bununla beraber, ilişkinde yaşadığın sorunlar senin işlerini aksatmana neden olmuş fakat bugün bu durumu yoluna koyabileceksin. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum. Bol su tüketimini ihmal etme lütfen. Aksi takdirde birtakım sorunlar ile karşı karşıya kalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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