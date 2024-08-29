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Tarot Falına Göre 30 Ağustos Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 30 Ağustos Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 30 Ağustos Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Geçtiğimiz günler senin için oldukça yoğun ve yorucu bir süreçmiş. Fakat, yakın zamanda ferahlayacağını söyleyebilirim. Bütün sıkıntıların yavaş yavaş kafandan gidecek ve tabiri caizse pamuk gibi olacaksın. Bunların bir süreç olduğunu unutmaman gerekiyor sevgili okurum. Her şey gelip geçici sonuçta değil mi? Bununla beraber, birkaç gün içinde de bir süredir beklediğin o haberi alacaksın gibi geldi bana. 'Her şeyin doğru bir zamanı var.' diye boşuna demiyorum ben :) Ayrıca, mantığın ve duyguların konusunda dengeli bir duruş sergiliyormuşsun. Bu sefer, kalbinin sesini dinlemen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, kariyerin açısından biraz zorlanacağın bir gün olacak diyebilirim. Bu durumun sebebi ise, ayak uydurma sıkıntısı olabilir sevgili okurum. Önümüzdeki birkaç gün, karar alırken biraz daha fazla düşünmeni rica ediyorum. Bu süreçte güvendiğin insanlara da danışabilirsin. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak. İsminde 'K' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Sana şimdiden mutluluklar diliyorum. Ayrıca, maddi açıdan zor durumda gibisin. Eylül ayının ortaları ile beraber rahata ereceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, iyi niyetle yaptığın şeyler ve aldığın kararlar başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir sevgili okuyucum. Aslında senin içinden hiçbir şekilde kötülük geçmiyor. Etrafındaki insanlar da bunu biliyor. Fakat, çevrendeki 'bazı' kişiler maalesef bu şekilde davranıyor. Bence onları pek fazla umursamamalısın. Hayatına onlarsız devam etmen gerekiyor :) Bununla beraber, maddi açıdan da yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Bu süreçte adımlarını korkmadan at olur mu? Ayrıca, yakın zamanda sana kötülük yapmış birinin başına gelen bir olayı duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bu dönem iş hayatınla ilgili yeni gelişmeler yaşayacaksın sevgili okurum. Bu gelişmelerle birlikte parasal anlamda da rahata kavuşacaksın diyebilirim. Bunun yanında, kendinle birlikte etrafındakileri de mutlu etmeye çalışacaksın. Bence aşırıya kaçmamaya özen göstermelisin. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmaman gerekiyor. Ayrıca, neden bilmiyorum geçmişe biraz takılı kalmışsın. Artık önüne bakman gerekiyor. Bu şekilde devam etmeyeceğini çok iyi biliyorsun :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Duygusal ve sezgileri güçlü bir yapının yanında çevrendeki kişilerin

fikirlerine değer veren, sevilmek isteyen birisin. Gelecek hafta, sosyal medya üzerinden birisiyle tanışabileceğini görüyorum. Belki aranızda güzel bir aşk doğar, ne dersin? Tabii ben böyle söyledim diye de yelkenleri suya indirme hemen. Her şeyi zaman gösterecek :) Bununla beraber, maddi anlamda içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Bu süreçte kendine bir bütçe planı oluşturmalısın. Sana faydası olacaktır. Ayrıca, kariyerinde yeniliklere açık olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Birkaç hafta öncesinde geçirdiğin güzel dönemin ardından stresli bir sürece girmişsin gibi hissettim. Bu konuda oldukça bunalıyor ve ne yapacağını da şaşırıyorsun adeta. O zaman müjdemi isterim! Eylül ayının sonlarına doğru her şey yoluna girecek. Biraz daha sık dişini :) Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım! Bununla beraber, geçmişle beraber yaşıyormuşsun gibi hissettim. Bunu yapmaman ve önüne bakman gerekiyor. Başaracağına inancım tam! Ayrıca, kendinde de birtakım değişimlere gidebilirsin. Bu değişim sana çok iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Kariyer hayatında büyük başarılara imza atacağın çok güzel bir döneme giriyorsun diyebilirim. Senin kafanı kurcalayan, seni rahatsız eden tüm sorunlardan kurtuluyorsun sevgili okurum. Ne mutlu bana! :) Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmelere hazırlıklı olmalısın. Uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı sonunda yaşayacaksın. Ayrıca, sağlığına dikkat etmen gereken bir döneme giriyorsun. Aksi takdirde, birtakım mide problemleri yaşanabilir.  Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Çevrendeki insanlara karşı büyük bir çaba içinde olduğunu görüyorum. İyi niyetinle birlikte herkese kendini açıklamaya çalışıyor ve yanlış anlaşılmaktan da kaçınıyorsun. Bence bunu yapmaman ve kendi hayatına odaklanman gerekiyor. Bu kadar açıklamaya gerek yok sevgili okurum :) Bununla beraber, yakın zamanda da güzel bir haber alacağını belirtmeliyim. Bu haber sana en yakınlarından gelecek! Ayrıca, Ekim ayı itibariyle taşınma durumları söz konusu olabilir gibi hissettim. Değişime açık olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kariyerinde yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin. Önüne çıkan engelleri kolaylıkla aşacaksın sevgili okurum :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı değişiklikler olacak. İki kişi arasında kararsız kalacağını görüyorum. Bana soracak olursan, kendi yolundan devam etmelisin. Ayrıca, değer verdiğin bir arkadaşınla da ufak bir anlaşmazlık yaşanabilir. Buna kafanı çok takmamanı ve sakin kalmanı öneriyorum. Sen her zaman olaylara empati ile yaklaşan birisin. Keşke kaşındaki insanlar da senin gibi olsaydı. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

İş hayatındaki azmin herkesin dikkatini çekiyor diyebilirim. Çabalarının sonucunu her seferinde güzel bir şekilde alıyorsun. Son zamanlarda bu konuda biraz durgunluk yaşasan da ilerleyen günlerde eski formunu kazanacaksın. Motivasyonunu yüksek tutmaya çalış olur mu? Güzel günler pek yakın! Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gereken bir sürece giriyorsun. Yediklerin konusunda hassas davranmalısın. Ayrıca, son zamanlarda enerjin biraz düşmüş gibi geldi bana. Bunu, havalara ve son zamanlarda yaşadıklarına bağlıyorum. Üzerindeki o kötü enerjiyi atmana çok az kaldı! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu aralar, aşk hayatınla ilgili bazı sıkıntılar çektiğini görüyorum. Ancak sen sakin davranıp bunların üstesinden gelmeye bakmalısın. Aksi takdirde işleri iyice çığırından çıkacak benden söylemesi. Kendini rahatlat olur mu? Bununla beraber, yakın çevrende iyi gibi görünen ama içten içe senin eksiğini arayan biri var gibi geldi bana. Bu kişiye dikkat etmelisin sevgili okurum. İsminde de 'S' harfi var. Ayrıca, ailenden birinin de sana sürprizi olacağını görüyorum. Mutluluktan havalara uçacaksın resmen! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu aralar, kendini çaresiz hissediyorsun gibi geldi bana. Kafandaki soru işaretleri sanki seni yiyor bitiriyor. Fakat, bu dönemde yaşayacağın bazı olaylar senin durumlara bakış açını tamamen değiştirecek sevgili okurum. Hepimiz hayatta değişim içindeyiz. Bunu kabullenerek hayatımıza devam etmemiz gerekiyor :) Bunun yanında, ailenle ilgili birtakım sıkıntılar tekrar gündeme gelebilir. Bu konuda yakın bir arkadaşınla konuşabilirsin. Ayrıca, aşk hayatında birtakım değişiklikler olacak. Senden uzun zamandır hoşlanan biri var. Bence ona bir şans vermelisin. Son karar yine senin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.

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