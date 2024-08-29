Tarot Falına Göre 30 Ağustos Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Geçtiğimiz günler senin için oldukça yoğun ve yorucu bir süreçmiş. Fakat, yakın zamanda ferahlayacağını söyleyebilirim. Bütün sıkıntıların yavaş yavaş kafandan gidecek ve tabiri caizse pamuk gibi olacaksın. Bunların bir süreç olduğunu unutmaman gerekiyor sevgili okurum. Her şey gelip geçici sonuçta değil mi? Bununla beraber, birkaç gün içinde de bir süredir beklediğin o haberi alacaksın gibi geldi bana. 'Her şeyin doğru bir zamanı var.' diye boşuna demiyorum ben :) Ayrıca, mantığın ve duyguların konusunda dengeli bir duruş sergiliyormuşsun. Bu sefer, kalbinin sesini dinlemen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

30 Ağustos, Zafer Bayramı Kutlu Olsun! Gazi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını Minnetle Anıyoruz.