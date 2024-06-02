Tarot Falına Göre 3 Haziran Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Yapman gereken şeyleri ertelediğin ve en sonunda da yükün altından kalkamayacakmışsın gibi hissettiğin bir gün olacak. Bu nedenle her şeyi zamanında yetiştirmeyi başarman gerekiyor. Yapacağını biliyorum. Senin de bunun bilincinde olman gerekiyor. Kendine güven lütfen :) Bununla birlikte, senin arkadaşlığını çok özleyen birisi var. Zamanında sana bir yanlış yapmış ve çok pişman. Senden özür dileyecek gibi geldi bana. Buna hazırlıklı olmalısın. Bana soracak olursan, onu affetmelisin. Eski samimiyetinde olmana da gerek yok zaten. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️