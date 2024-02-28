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Tarot Falına Göre 29 Şubat Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 29 Şubat Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Şubat Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün ev işlerine önem göstereceğin bir gün olacak diyebilirim. Evin tasarımıyla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilir ya da köklü bir temizlik yapabilirsin. Beslenme ve sağlık konularının da ön planda olacağı bir gün yaşayacaksın. Bununla birlikte, aile bireylerinle daha fazla vakit geçirmen gereken bir gün geçireceksin ve yaratıcılığın konusunda bugün oldukça verimli gelişmeler yaşayacaksın sevgili okurum. Ben şimdiden çok heyecanlandım! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün maddi ve manevi konularda biraz daha rahat hissedeceğin bir gün olacak diyebilirim. Bir süredir kendini maddi anlamda oldukça kötü hissetmişsin ancak bugünle beraber bu durumu tersine çevirecek haberler alacaksın. Güzel günler yakın! :) Bununla birlikte, girdiğin bir ortamda çok enerjik olacaksın ve keyifli vakit geçireceksin. Böyle hissetmeyi özlediğin bir dönemdesin ve bu da sana oldukça iyi gelecek sevgili okurum. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, gizli kapaklı yapılan birkaç şey kulağına gelecek ve buna biraz sinirleneceksin diyebilirim. Durumları iyi değerlendirmen ve sakin kalman gerektiğini hatırlatmak isterim. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bununla birlikte, bugün elinde olmayan nedenlerden dolayı kontrolü kaybetme durumu yaşanabilir. Kontrolü bir süreliğine de olsa elinden bırakmak sana iyi gelecek benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, kendini yanlarında çok rahat hissettiğin insanlarla zaman geçireceğin bir gün olacak diyebilirim. Yanlarındayken kendin olabildiğin ve kafanı dağıtabildiğin çok fazla insan olmadığı için az ve öz çevrenle vakit geçirmen güzel hissettirecek. Bununla birlikte, beklenmedik bir yerden maddi destek görebilirsin. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Bol su içmeyi de ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Gelecek hedeflerinle ilgili bugün öz güveninin tavan yapacağı bir döneme giriş yapıyorsun gibi geldi bana. Kafanda kurduğun hedefler artık sana o kadar da uzak gelmiyor ve bunlar için de çabalaman gerektiğini anlıyorsun. Bununla birlikte, arkadaş ortamınla vakit geçireceksin ve bu da son derece etkili olacak. Aranızda geçecek olan konuşmalar ve yapılan planlar tüm arkadaş grubuna iyi gelecek. Birbirinizin kıymetini bilin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, toparlamak istediğin işlerle ilgili yoğun bir dönem yaşayabilirsin. Kendini tamamen işine ve geleceğine yönelttiğin bir dönemdesin. Gün içinde de bu konu dışındaki hiçbir şeyle de uğraşmak istemediğin bir gün olacak. Bununla birlikte, çevrende sinsi bir insanın enerjisinden sen de etkileneceksin ve bu durumdan da pek hoşlanacağını söyleyemeyeceğim. Bu kişinin isminde 'A' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Artık her şeyden ve herkesten sıkıldığın için hayatınla ilgili köklü değişiklikler yapmak istiyorsun. Bu da seni hata yapmaya itiyor. Bugün bu hatalarla sınanabilirsin o nedenle alacağın kararlarda dikkatli olman gerekiyor. Bununla birlikte, bugün bir arkadaşınla yapacağın bir görüşme sinirlerini bozabilir ancak aradaki tüm sorunları konuşarak çözebilirsiniz sevgili okurum. Cümlelerini seçerek konuşmalısın. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, kariyerin konusunda övgüler alacağın işlere imza atabileceğin bir gün yaşayacaksın. Kendini bu konuda biraz yorgun hissetsen de gün içinde yapacağın şeylerin senin geleceğini de nasıl etkileyeceğini biliyorsun :) Bununla birlikte, motivasyon konusunda kendini biraz eksik hissettiğin anlarda sevdiğin bir insanın desteğini hissedeceksin ve bu da aranızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu sana aniden hatırlatacak. Çekinmene hiç gerek yok değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, girmek istemediğin bir tartışmanın ortasında kendini bulman an meselesi. Bu nedenle, olaylara karşı politik durman gerektiğini hatırlatmak isterim. Bir de geleceğin ile ilgili bir yakınınla yapacağın bir konuşma seni biraz düşündürebilir. Kaygılanma olur mu? Bununla birlikte, yakın bir arkadaşının sana ihtiyacı olacak ve bugünün bir kısmını onunla ilgilenerek geçireceksin. Aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Senin yüzüne gülen ama sürekli arkandan lafını yapan iyi görünümlü, esmer bir insan var. Bu insan sana çok iyi davranmaya çalışsa da bugün bazı laflarından asıl karakterine anlayacaksın ve o insan ile arana bir mesafe koyman gerektiğini göreceksin. Aman dikkat! Bununla birlikte, sağlık konularına son zamanlarda pek önem vermemişsin. Bu da seni biraz yorgun ve bitik bir duruma getirmiş. Bugün, bu konu için bazı önlemler alman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün bir arkadaşın senden bir konuda yardım isteyebilir. Bu maddi bir yardım olabilir ancak sen ne kadar iyi niyetli düşünsen de bu kadar iyi niyetli olmaman gerektiğini fark edeceksin. Bununla birlikte, aklını karıştırmaya çalışan bir insan var. Amacı ise tamamen seni elde etmek ancak sonrasında ne yapacağını o bile bilmiyor. Kendini insanlara kullandırtmayacak kadar akıllı birisin ve sen de bugün bunun farkına varacaksın sevgili okurum. Ben uyarımı yapmak istedim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, alacağın bir karar ile ailenle ters düşebilirsin. Bu yüzden bu kararları almadan önce ailenin de fikirlerini de göz önünde bulundurmaya çalışabilirsin. Aksi durumda tatsız konuşmalar yaşanabilir benden söylemesi. Bununla birlikte, her geçen gün biraz daha bağlandığın biri var. Bu insan ile aranızdaki iletişim gittikçe de kuvvetleniyor. O insan ile bu konuları konuşmak isteyebilir ve duygularını daha açık ifade etmek isteyebilirsin. Bakalım neler olacak? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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