Tarot Falına Göre 29 Şubat Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bugün bir arkadaşın senden bir konuda yardım isteyebilir. Bu maddi bir yardım olabilir ancak sen ne kadar iyi niyetli düşünsen de bu kadar iyi niyetli olmaman gerektiğini fark edeceksin. Bununla birlikte, aklını karıştırmaya çalışan bir insan var. Amacı ise tamamen seni elde etmek ancak sonrasında ne yapacağını o bile bilmiyor. Kendini insanlara kullandırtmayacak kadar akıllı birisin ve sen de bugün bunun farkına varacaksın sevgili okurum. Ben uyarımı yapmak istedim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️