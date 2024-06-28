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Tarot Falına Göre 29 Haziran Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 29 Haziran Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Haziran Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Şimdi gelelim asıl soruya... Dikkatlice düşün ve sadece bir tane karta odaklanıp onu seç...

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Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin kart; "Asılan Adam"

Bir süredir, sahip olduğun bazı alışkanlıklarla ilgili detoks yapmaya başlamışsın. Aslında bunu yapmak çok uzun süredir aklındaymış ancak bir türlü cesaretini toplayamamışsın. E seni tebrik ediyorum o zaman :) Bununla beraber, aşk hayatında bazı değişiklikler olacağını görüyorum. İsminde 'C' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Mutluluklar diliyorum sevgili okurum! Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişimin sana iyi geleceğini söyleyebilirim. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; “Kaderin Çarkı"

Seçtiğin kart; “Kaderin Çarkı"

Bir süredir, çevredeki insanlardan çekindiğin için bazı isteklerini yerine getiremiyorsun gibi geldi bana. Aslında normalde de baskı kurdukları bu konu, son zamanlarda iyice dikkat etmen gereken bir konuymuş gibi aktarılmaya başlanmış sevgili okurum. Bence önce kendini rahatlatmalı ve sonrasında biraz dediklerini dikkate almalısın. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gereken bir sürece giriyorsun. Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Yürüyüş yapmayı da unutmamalısın bence. Sana iyi gelecektir :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin kart; "İmparatoriçe"

Bugün içinde akademik anlamda veya iş hayatında ufak bir sorun yaşayacağını söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Başta kimsenin yardım etmediği bu konuda tam kaderine razı olmuşken bir yardım elinin uzandığına şahit olacaksın. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor sevgili okurum. Ne mutlu bana :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin. Senin adına o kadar mutluyum ki. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin kart; "Yıkılan Kule"

Bir süredir, harcamaların konusunda abartıya kaçabileceğin bir ortam oluşmamasına rağmen eline geçen paranın çok kısa bir sürede bittiğini görüyorsun. Bunun sebebini ise internet ortamından yaptığın alışverişlere ve dizi platformlarında oluşturduğun üyeliklere bağlıyorum. Buna artık 'dur' demen gerekiyor. Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçecek ve güzel yerlere geleceksin. Adımlarını dikkatli atmalısın benden söylemesi. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Seçtiğin kart; "Şeytan"

Geçtiğimiz günlerde seni kim kırdı bilmiyorum ancak o kişinin resmen pişmanlıktan kıvrandığını söyleyebilirim. Bu kişi bir yandan da seninle tekrar konuşabilmek için planlar yapıyor. Bence hayatına onsuz devam etmelisin. Tabii ki son karar yine senin. Bununla birlikte, aşk hayatında bazı gelişmeler yaşanacağının haberini vermeliyim. İsminde 'S' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Bence ona bir şans vermelisin! Mutlu olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Denge"

Seçtiğin kart; "Denge"

Bu aralar, geleceğinle ilgili belirsizlikten dolayı kafanın fazlasıyla karışık olduğunu görüyorum sevgili okurum. Bu sorun da ister istemez şu anki hayatına odaklanmanı zorlaştırıyor. Bana soracak olursan, bugünden itibaren geleceğini bir kenarı bırakarak gününü verimli şekilde geçirmeye odaklanmanı tavsiye edebilirim :) Bununla beraber, yakında güzel haberler alacaksın benden söylemesi. Bu haber sana en yakınlarından gelecek. Ay çok heyecanlı! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "İmparator"

Seçtiğin kart "İmparator"

Normalde, kolay kolay morali bozulan ya da kötü olanakları düşünen birisi değilsin ancak son zamanlarda etrafından aldığın negatif enerjiden dolayı ister istemez farklı noktalara da odaklanmaya başlamışsın. Kendini bu konuda silkelemen gerekiyor diyebilirim. Bu şekilde nereye kadar? Bununla beraber, çevrenden biri maalesef arkandan konuşuyor. Bu kişiye dikkat etmen gerekiyor. İsminde de 'A' harfi var. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart "Güç"

Seçtiğin Kart "Güç"

Bugün, normale göre daha yoğun bir gün geçireceğini söyleyerek falıma başlamak istiyorum. Aslında önceden belli olan programlarına kendini hazırladığını ve ona göre planladığını biliyorum ancak bazen beklenmedik durumlar olabilir :) Bunları da benimseyip hayatımıza devam etmemiz gerekiyor değil mi? Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak diyebilirim. Çok mutlu olacaksın! Ayrıca, yakın zamanda kariyerinde bazı değişimler olacak. Bu değişimlere açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ay"

Seçtiğin kart; "Ay"

Son zamanlarda, etrafındaki insanlarla iletişim halinde olmana rağmen kendini yalnız hissettiğini görüyorum sevgili okurum. Bana soracak olursan, biraz kendine dönmeli ve herkesin gönlünü almaya çalışmamalısın. Önceliği diğer insanlara veriyorsun ve bu böyle olmamalı değil mi? Bence dediklerimi düşün :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceksin. Bir terfi durumu olabilir. Başarılarının devamını diliyorum. Her şey gönlüne göre olur umarım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart "Güneş"

Seçtiğin kart "Güneş"

Bir süredir yaşadığın sıkıntılardan dolayı yaşadığın alanda ufak tefek değişiklikler yapmak istiyorsun ancak bu konuda kafanda kurduğun planları yerine getirmek için ailenden yardım alman gerekiyor. Destek almaktan çekinmemen gerekiyor. Bununla beraber, geçmişe şu ara fazla takılı kaldığını görüyorum. Artık bundan vazgeçmeli ve bulunduğun 'an' a odaklanmalısın. Bu şekilde nereye kadar değil mi? Ayrıca, yakında arkadaşlarından biri seninle konuşma yapacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin kart; "Savaş Arabası"

Genel olarak; hiçbir şey yapmadan, yapsan bile çok ufak derecede efor sarf ederek bazı şeyleri elde etmek istiyorsun ancak bu şekilde istediğin her şeye sahip olamayacağını da oldukça iyi biliyorsun. Bugün güzel bir adım atmaya ne dersin? Bence harika bir başlangıç olur. Sana güveniyorum ben zaten :) Bununla birlikte, gün içinde arkadaşlarından birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Arkadaşlar bu günler için değil midir? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Uzun süredir çevrendeki insanlardan çekinerek işler yaptığın için bu durumdan fazlasıyla sıkıldığını ve bundan dolayı da artık kendi isteklerin doğrultusunda hareket etmeye başlayacağını görüyorum. Ve seni tebrik ediyorum :) Bununla beraber, sağlığına biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Diş problemleri yaşayabilirsin gibi geldi bana. Bu konuda yediklerine biraz daha dikkat etmelisin sevgili okurum. Ayrıca, geçmişinden biri tekrar senin hayatında girmek için bekliyor. Onu hayatına almamalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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