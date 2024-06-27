Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 28 Haziran Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 28 Haziran Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 28 Haziran Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir süre öncesine kadar birisinden hoşlanıyormuşsun ancak sonrasında aranızdaki bağın zayıfladığını hissetmişsin. Her gün yaptığınız konuşmaların yerini karşılıklı susmalar almış. Aslında bunun sebeplerinden bir tanesi de karşı tarafın kendinden emin olamamasıymış diyebilirim sevgili okurum. Bence, biraz uzak kalmalı ve kendi hayatına odaklanmalısın. Lütfen bir şeyleri daha fazla diretme olur mu? Bununla beraber, ailenin sana güzel bir haberi olacak gibi hissettim. Senin adına çok mutluyum! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, geleceğinle ilgili bazı önemli planlar yapacağın bir gün olacak diyebilirim. Aslında, zaman zaman bu şekilde planlar yapıyorsun ancak yaptığın planlara tam anlamıyla uyamıyorsun maalesef. Bence biraz daha tedbirli yaklaşman gerekiyor. Başaracağına inancım! Bununla beraber, aşk hayatında bazı yenilikler yaşanabilir. Bence huzurlu hissedeceksin kendini :) Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gereken bir dönemde olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Sağlık her şeyden önemli değil midir zaten? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Etrafında; fazlasıyla sevdiğin birisi var diyebilirim. Fakat, bu kişinin dalgın yapısından dolayı bir şey rica etme konusunda bazı tereddütler yaşayabiliyorsun. Bence bu durumu onunla konuşabilirsin. Çekinmemen gerekiyor. Bununla beraber, maddi açıdan kendini çok sıkıntıda hissediyorsun. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum sevgili okurum. Ayrıca, uzun zamandır senden hoşlanan biri varmış. Bu kişinin sana sürprizi olacağını söyleyebilirim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süre önce, arkadaşın mı yoksa flörtün mü olduğuna karar veremediğin birisiyle gelecek planları yapmışsınız gibi geldi bana. Şimdi gelecek planı dedim diye de aklın hemen evliliğe gitmesin olur mu sevgili okurum? Bunlar daha çok gezme planları :) Bununla beraber, kendinde bazı değişimlere gitmek istiyor fakat pek fazla emin olamıyorsun. Bence, attığın adımlardan emin olman gerekiyor. Değişime açık olmalısın, kendini bu kadar kasma lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün; mükemmeliyetçi yapından dolayı, yaptığın planlarda yaşayacağın ufak tefek aksaklıklardan fazlasıyla rahatsız olacaksın diyebilirim. Tabii bu durum da ister istemez senin modunu düşürecek. Bence buna artık 'dur' demen gerekiyor. Kendini bu denli etkilememelisin. Kimse dört dörtlük değil sevgili okurum. Bu kadar kuralcı olma :) Bununla beraber, sağlığına dikkat etmeni istiyorum senden. Aksi takdirde birtakım sorunlarla karşılaşabilirsin. Bol su içmeyi ihmal etme lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bu aralar, etrafındaki kişilere karşı olan hoşgörünün ve tahammülünün gözle görülür bir şekilde düştüğünü görüyorum. Sanki arkadaşların ve ailen dışındaki kişilerin konuşması bile sinirlerine dokunuyor. Bence biraz kendine odaklanmalı ve düşünmemeye çalışmalısın. Böylesi senin için en doğrusu olacaktır. Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriyorsun diyebilirim. Emeklerinin karşılığını alacaksın. Her şey gönlüne göre olsun! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda yaşadığın her sorunu, aslında öyle olmamasına rağmen biraz daha büyütmüş ve içine atmışsın gibi geldi bana. Tabii hal böyle olunca günlük hayatta yaşadığın şeylere verdiğin tepkilerin de değişmiş. Çevrenden birine danışman gerekiyor. Bu şekilde devam etmeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun zorlu süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan parayla borçlarını kapatabileceksin. Kendine de bütçe planı oluşturmanda fayda var sevgili okurum. Bunu ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Geçmişte yaşadığın bazı olumsuz olaylardan sonra kendine, değişeceğin konusunda sözler vermişsin sevgili okurum. Bunun için yapman gerekenlerin bir kısmını yerine getirdiğini görüyorum ancak bir bu kadar daha yapman gereken şeyin seni beklediğini de söylemem gerekiyor. Yola devam! Sana güveniyorum :) Bununla beraber, aşk hayatında bazı gelişmeler olacak. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın! Bakalım neler olacak? Ayrıca, yediklerin konusunda biraz hassas olman gerektiğini de söylemek istiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Geçmişte, platonik olarak hoşlandığın birisi varmış gibi geldi bana. Karşılıklı olarak sürekli konuşmasanız bile ortak olarak bulunduğunuz yerde onu sürekli görmek sanki sana yetiyormuş. Bence iletişim bile kurmadığın birini bu kadar düşünmen senin için sağlıklı değil sevgili okurum. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Uzun vadede mental olarak olumsuz etkileneceksin. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriyorsun. Adımlarını korkmadan atmalısın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, içinde büyük bir huzurla uyanacağını görüyorum. Bir süredir düşük olan modundan nihayet kurtuluyorsun sevgili okurum. Oh be! Senin adına çok mutluyum. Artık enerjik olma vakti! :) Bununla beraber, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Böylelikle aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Onları ihmal etme olur mu? Ayrıca, sağlığına da biraz özen göstermen gerekiyor. Yürüyüşe çıkmaya ne dersin? Sana iyi gelecektir! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Yaptıklarının, kendinden ziyade başkaları için yararlı olmasını istemişsin ancak bunu yaparken kendini aksatmışsın. Bugünle birlikte bu durumun yavaş yavaş değişeceğini söyleyebilirim. Hayatta her zaman kendine öncelik vermelisin. Bu bencillik değil :) Bununla beraber, bu hafta içinde de baş ağrısı yaşayabilirsin. Önceden haber vermek istedim. Bol su tüketmeyi ihmal etme lütfen. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın! Ne mutlu bana :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugünden itibaren, geçirdiğin güzel dönemin ardından stresli bir sürecin içine girdiğini görüyorum sevgili okurum. Tabii bu süreçte, ertelediğin tüm işler de önüne gelecek. Bence, sakin bir tavırla sorumluluklarına odaklanmalısın. Bununla beraber, geçmişe biraz takılı kalmışsın gibi hissettim. Artık önüne bakman gerekiyor. Geçmişi bir kenara bırak olur mu? Bu şekilde devam etmeyeceğini biliyorsun bence. Sana güveniyorum :) Ayrıca, maddi anlamda içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın