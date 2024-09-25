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Tarot Falına Göre 26 Eylül Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 26 Eylül Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
25.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 26 Eylül Perşembe günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, bir süredir yoğun olan programından dolayı patlama noktasına geldiğini hissedeceksin. İşin, okulundaki sorumluluklar boyunu aşmış. Bu durumu yaşamanın sebeplerinden bir tanesi de maalesef sensin. Son günlerde bana plansız şekilde hareket etmişsin. Bana kalırsa, programını biraz hafifletmelisin. Kendine bu kadar yüklenme. Yoksa bu gidişle hiçbir şeyin içinden çıkamayacaksın.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bu aralar hayatının büyük çoğunluğu monotonlaşmış. Fakat hiçbiri senin elinde olan sebeplerden ötürü değil. Bu konuda keşke elimde sihirli bir değnek olsa da her şeyi değiştirebilsem... Yine de bugünlerde senin atacağın küçük adımların bile hayatını değiştireceğini görüyorum. Bana kalırsa, hayatına minik heyecanlar katmalısın. Mesela kapını çalacak bir aşka ne dersin?

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün yakın bir arkadaşın konusunda içine bir şeyler doğacak. Aranızdan su sızmayan kişinin sana karşı mesafeli olduğunu göreceksin. Bana kalırsa bu konuda hislerine güvenmelisin. Herkese güven olmayacağını maalesef yaşayacağın bu olayla öğrenmiş olacaksın. Seni şimdiden uyarıyorum ki, kendini fazla üzme...

Yarın yine görüşürüz!

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün; maalesef değişken bir mod içinde olacaksın. Günün çok keyifli başlayabilir fakat modunu düşüren bir olay yaşayacaksın. Bunun sebebi ise psikolojik olarak yaşadığın baskı...Emin ol senin gibi birçok kişi gün içinde farklı modlara bürünüyor. Bugünlerde iş yerinde, okulda herkes çok da mutlu değil. Fakat bazı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Sen de bugünü başarılı bir şekilde atlatmaya ve gece sakinleşmeye bak.

Yarın yine görüşürüz! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bu aralar, içinde yaşadığın duyguların haddi hesabı yok. Ufak şeylere bile ağlayasın geliyor. Minik bir konu olduğunda hemen gözlerin doluyor. Bunun sebebi ise kendine fazla yüklenmiş olman. Aslında bugüne kadar duygularını yaşamaya izin vermemişsin. Hep mantığına önem vermiş, duygularını ikinci plana atmışsın. Duyguların artık ne kadar önemli olduklarını göstermek için böyle bir yol seçmiş gibi duruyor! Artık onlara da önem verirsin, değil mi?

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Son zamanlarda, arkadaş ortamından olan birinin sürekli seni düşündüğünü görüyorum. Sen de bugüne kadar biraz şüpheyle yaklaşmışsın bu kişiye. Fakat bir türlü konduramamışsın. Bugün, bazı duyguların açık açık konuşulacağını hissediyor ve sana bu konuda kolaylık diliyorum! Bir yandan arkadaşlığınızı düşünürken bir yandan da farklı hayaller kurmak kadar kötü bir şey yok sanırım... Bana kalırsa, adım atmadan biraz beklemeli ve o kişinin davranışlarını iyice tartmalısın.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Arkadaş ortamında anlaşamayan iki kişi olduğunu görüyorum. Bu kişilerin anlaşmazlığını çözmek de sana kalmış. Fakat sen, bu noktada tarafsız olmayı unutmamalısın. Yoksa gün gelir, bütün oklar sana döner. Bugün ayrıca senin enerjinin yerine geldiğini görüyorum. Tıpkı arkadaşlarında olduğu gibi, önemli bir kararda da senin görüşlerin önem kazanacak. Dikkatli olmalısın.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Birkaç gün önce hayatında bazı güzel gelişmeler yaşamışsın! Şu sıkıntılı günlerde böyle anlar yaşadığın için çok mutluyum. Yaşadığın tüm pozitif olayların, motivasyon kaynağın olacağını görüyorum. Enerjinin yükseldiğini ve doğru alanlarda bu enerjiyi kullandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bundan sonra daha da başarılı sonuçlar alacağını görüyorum. Böyle devam!

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Çok uzun süredir bir dileğin olduğunu görüyorum. Aslında bu zorlu döneme girmeden önce hedefine fazlasıyla yaklaşmışsın. Fakat son günlerde yaşadığın zorlu anlarla birlikte, hayallerinden de uzaklaşmışsın. Bana kalırsa bu konudaki sabrını kaybetme. Sen çabaladıkça hayalin de sana yaklaşacak. Hayat engellerle dolu zaten, önemli olan bunların üstesinden başarılı bir şekilde gelebilmek. Sende bunu yapacak güç var.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Etrafındaki insanların fikirlerine gereğinden fazla önem veriyorsun. En ufak bir şeyi alırken bile yanındakine soruyorsun resmen. Aslında bu durum, kendi isteklerini, kendi hayatını yaşamana engel oluyor. Yarın bir gün, önemli bir karar alman gerektiğinde ne yapacaksın? Bugün, bu konuda bazı adımlar atmanı istiyorum. Bana kalırsa, kalbinden geçenler senin önceliğin olmalı. Unutma, başkalarının değil, kendi hayatını yaşıyorsun.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bir süre önce, çok değer verdiğin birisiyle aranızın bozulmuş. Bu kişiyle aranızı düzeltmek istiyorsun. Fakat bir türlü nasıl adım atman gerektiğini bilmiyorsun. Bana kalırsa, cesaretini toplamalı ve ilk adımı bugün atmalısın. Onun da seni özlediğini hissediyorum. Senin attığın ilk mesaj sayesinde, aranızdaki buzların eriyeceğini biliyorum. Güzel günler sizi bekliyor...

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, ailenle ufak bir problem yaşayabilirsin. Aslında bu sorun, düşündüğün kadar ciddi değil. Fakat senin için bazı olayların kilidini açacak bu olay. Bazı gerçekleri fark etmeni sağlayacak. Bu konuda, yaşayacaklarının bir anlık sinirle gerçekleşeceğini farkına varmalısın. Ciddi bir karar almadan önce sakinliğini korumalısın. Birbirinizin kıymetini bilmeli ve yalnızca gerçekleri konuşmalısınız.

Yarın yine görüşürüz ❤️

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