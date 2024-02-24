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Tarot Falına Göre 25 Şubat Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 25 Şubat Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Şubat Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda oldukça stresli dönemlerden geçmişsin ve bu da seni gergin birine çevirmiş sevgili okurum. Böyle olmayı sen de istemiyorsun ancak çevresel faktörler sanki seninle dalga geçiyor gibi. Bence enerjini farklı yöne çekmeli ve bu süreçte sevdiğin insanlarla olmaya çalışmalısın. İnan bana, sana faydası olacaktır :) Bununla birlikte, eline geçecek bir parayı bekliyorsun ki kafandaki planları yerine oturtabilesin. O paranın yakın zamanda sana geleceğini söyleyebilirim. Biraz daha sık dişini olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün arkadaş çevrende bir olay yaşanabileceğini görüyorum. Sen bu konuda tamamen tarafsız olmayı seçebilirsin ve bunun da artı yönlerini görebilirsin. Daha fazla kaosa gerek yok zaten değil mi? Bununla birlikte, ailesel konularda yeni bir dönem sana kapılarını açacak diyebilirim. İletişimin pek kuvvetli değilmiş gibi geldi bana. Fakat, bugünden itibaren ailen ile aran çok daha güzel bir hale evriliyor. Her şey gelip geçici. Kendini değiştirebilirsin. Bakalım neler olacak? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Alacağın kararların önümüzdeki ayları etkileyeceği bir döneme giriyorsun diyebilirim. Bu nedenle de kararlarında fevri olmaman gerekiyor. Bazen pek düşünmeden, hızlı kararlar alabiliyor sonrasında da pişmanlık duyuyorsun. Bu sefer böyle yapmamalısın. Aman dikkat! Bununla birlikte, sevdiğin ama kafanda bazı şeyler kurduğun bir insan var. Bana biraz kuruntu yapıyorsun gibi geldi. İçini rahatlatman gerekiyor :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, arkadaş ortamından biriyle yapacağın bir görüşme görüyorum. Bu görüşme en başında biraz gergin bile olsa ilerleyen vakitlerde yerini tatlı bir sohbete dönüştürecek diyebilirim. Endişelenmene hiç gerek yok açıkçası :) Bununla birlikte, genel olarak içinden geçenleri olduğu gibi söyleyen birisin. Bu sebeple de pek iyi niyetli olmayan insanların ağzına laf verebilirsin. Kendini biraz dizginlemen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Kendi ayaklarının üstünde durmak, kendi paranı kazanmak istediğin bir dönemdesin. Bu dönemde de üzerine oldukça fazla sorumluluk yükleniyor ancak sen tüm bunlara hazır hissediyorsun. O kadar azimli ve güçlüsün ki istedikten sonra yapamayacağın hiçbir şey yok. Seni tebrik ediyorum :) Bununla birlikte, tüm gün kafanda kurduğun bir sorunu yakın bir arkadaşınla çözeceksin. O kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, içinde olduğun bir mekanda değişiklik yaşanacak ve bununla ilgili bilgileri bugün alabilirsin. Bu değişikliğin sana iyi geleceğini düşünüyorum sevgili okurum. Bununla birlikte, psikolojik olarak biraz buhranlı bir dönemde olsan bile bugün yapacağın bir plan seni bu havadan çıkaracak. Zaman her şeyin ilacı, bunu unutmamalısın. Ayrıca, yakın zamanda da birtakım haberler alacaksın. Beklemede kal! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Kendinle ilgili durumlarını ikinci plana atmışsın ve senden önce başka insanları düşünür olmuşsun. Bu, özveriden ziyade artık kendini geriye atmak oluyor ve sen de artık bunun farkına varıyorsun. Kendini düşünmek bencillik değil. Bunu kendine hatırlatman gerekiyor bence. Bununla birlikte, maddi açıdan içinde olduğun sıkıntılar da artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Ayrıca, bütçe planı oluşturman senin faydana olacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda bulunduğun ortamdan kaçmak ve keyifli vakit geçirmek istiyorsun. Sorumluluklar sırtına yük gibi binmişken bunu da nasıl yapacağını kendine sorarken bulacaksın. Başaracağına inancım tam! Sen de kendine güven olur mu? Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanabilir. Eğer devam eden uzun süreli bir ilişkin varsa da konu evliliğe gidebilir. Benden duymadın :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bitmek bilmeyen bir sıkıntı ile güne başlıyorsun ancak günün ilerleyen saatlerinde kendini dışarı atmak sana iyi gelecek. Biraz temiz havanın kimseye zararı olmaz değil mi? Hem yürüyüş yaparsın :) Bununla birlikte, kendini bu kadar sıktığın sorun her ne ise önümüzdeki haftayla beraber belli kalıplara oturacak. Kendini fazla yoruyor ve psikolojik açıdan olumsuz etkiliyorsun. Artık buna 'dur' demen gerektiğini söyleyebilirim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Yeni şeyler yaşamak ve onları da tüm çevrenle paylaşmak istediğin bir dönemdesin. Çok heyecanlandım! Bakalım nasıl geri dönüşler alacaksın? Bununla birlikte, sevdiğin ya da flört ettiğin bir insan varsa onunla hakkında olan düşüncelerin olumlu olarak ilerleyecek gibi geldi bana. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seni çok fazla üzen ve bir türlü konuşma fırsatı bulamadığın o insan ile bugün konuşabilirsin. Karşılıklı özürlerinizi dileyip hayatınıza devam etmek inan ki ikiniz açısından da iyi olacak. Bununla birlikte, arkadaşlarından birinin senin yardımına ihtiyacı var gibi geldi bana. Onun yanında olman gerekiyor. Onu aramayı ihmal etme lütfen. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu seni korkutmasın olur mu? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Yakın çevrende seninle iyi gibi görünüp her fırsatta senin bir eksiğini yakalamaya çalışan o insanın asıl karakterini bugün yaşanacak bir olayla göreceksin sevgili okurum. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi. Bununla birlikte, bugünü kendinle ilgili hobilerine ayırsan iyi olacak gibi görünüyor. Sonucunda ise çok daha iyi ve rahatlamış hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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