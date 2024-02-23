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Tarot Falına Göre 24 Şubat Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 24 Şubat Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 24 Şubat Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bu hafta senin için oldukça yorucu geçmiş ve kendini tükenmiş hissetmişsin. Gelecek hafta sana oldukça iyi gelecek diyebilirim. Hem kendine vakit ayıracaksın hem de arkadaşlarınla sosyalleşeceksin. Senin adına çok mutluyum sevgili okurum. Her şey gönlüne göre olsun :) Bununla birlikte, tüm arkadaş çevren ile ilgili de bir düzenlemeye gidiyorsun. İlk başta biraz endişe edeceksin. Fakat, endişe edecek bir durum yok. Değişim iyidir değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Geçtiğimiz günlerde canını sıkan biri seninle tekrar iletişime geçmeye çalışabilir. Bu kişiye karşı dikkatli olmanı ve sözlerine de çok fazla inanmamanı öneriyorum. Çok samimi olduğunu düşünmüyorum. İsminde 'F' harfi olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Bununla birlikte, kariyerinle ilgili geçtiğimiz haftalarda önüne farklı fırsatlar çıkmış. Bence bu fırsatları tam olarak görememişsin. Gözünü açman gerekiyor benden söylemesi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, bir şekilde geçmişteki insanların aklına geldiği bir gün olacak. Bu insanlar artık senin geçmişinde kalmış ancak sen bir türlü bu durumu aşamamışsın. O zaman müjdemi isterim! Gelecek ayın ortalarından itibaren bu durumu aşacaksın. Biraz daha sabır :) Bununla birlikte, son dönemlerde yaşadığın maddi sorunlar enerjini fazlasıyla düşürmüş ve bu duruma engel olman gerekiyor. Her şeyin düzeleceğine inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Önüne çıkacak fırsatları iyi değerlendirmelisin. Aksi takdirde sonrasında bu fırsatlar geri gelmeyecek. Aman dikkat diyorum! Bununla birlikte, yaşadığın sorunları çözmek için kendinle biraz daha vakit geçirmen gerekiyor. Sorunları, yoklarmış gibi davranarak çözemezsin benden söylemesi. Ayrıca, yakın zamanda bazı güzel haberler alacaksın. Beklemede kal! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, kendini içine soktuğun o huzursuz durumdan artık tamamen kurtaracak ve derin bir nefes alacaksın. Geçmişinde kafana takılan şeyler uykularını kaçırsa da gerçeklerle yüzleşmen gerekiyor. Bence önce kendini affetmelisin. Başaracağına inancım tam :) Bununla beraber, sağlığını da dikkat etmen gereken bir dönemdesin diyebilirim. Birtakım mide sorunları yaşaman mümkün. Biraz daha hassas olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Önümüzdeki günlerde eski sevgilin ile karşılaşabilirsin sevgili okurum. Aslında onunla karşılaşmak sana pek iyi gelmeyecek çünkü o sancılı dönemi atlatmak için çok çaba göstermişsin. Böyle bir şey yaşasan bile üzülmemek gerek değil mi? Hayat devam ediyor :) Bununla birlikte, tüm bunlar yaşanırken önümüzdeki günlerde yakın arkadaşlarından birinin sana güzel haberleri olacak. Sonucunda ise çok mutlu olacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Uzun zamandır dilediğin ilişkiyi sonunda yaşayacaksın sevgili okuyucum. Geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak daha önce yapmış olduğun hataları da tekrar yapmayacaksın. Bu şekilde öğreniyoruz hayatı değil mi? :) Bununla birlikte, arkadaş çevrende ufak bir kopukluk var ancak bunun senden kaynaklı bir nedenden kaynaklanmadığını söyleyebilirim. Biraz rahatlamaya çalışmalı ve akışa odaklanmalısın. Her şey olacağına varır sonuçta, bunu unutmaman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün resmen şanslı günündesin diyebilirim. Bu nedenle de yapmak istediğin şeyler hep yolunda gidecek. Bir süredir ertelediğin ve doğru zamanı beklediğin bir konuşmayı da bugün yapabilirsin. Bakalım neler yaşanacak? Bununla birlikte, tüm çevrenden kendini soyutlamaya başlamışsın. Neden böyle yapıyorsun bilmiyorum. Fakat, bunun bu şekilde gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyorum. Bugünden itibaren yeni bir sayfa açmaya ne dersin? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bu aralar her şey istediğin gibi gidiyor diyebilirim. Aklında yapmak istediğin ne varsa yapmaya koyulmuş, birer birer gerçekleştiriyorsun. Seni tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bununla birlikte, aşk anlamında bu aralar birine karşı bir şeyler hissediyorsun ancak o kişiden hala bir adım bekliyorsun. Bu hafta o adımın atılacağını söyleyebilirim. Tabii ki hemen de yelkenleri suya indirme. Her şey bir süreç nasıl olsa değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Ailenden birinin büyük bir derdi varmış gibi geldi bana. Sen ise hala bunu farkında değilsin. Bugününü ailene ayırmalı ve bu problemi çözmelisin. Birbirinizin kıymetini bilmeniz gerekiyor. Harekete geç olur mu? Bununla birlikte, kalabalık bir ortamda birinin bakışlarını yakalayacak ve o elektriği ikiniz de hissedeceksiniz. Senden kalbinin sesini dinlemeni istiyorum. Mantığını bir kenara at bu seferlik. Son karar yine senin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, iş hayatın konusunda önüne birtakım engeller çıkabilir gibi geldi bana. Senden olabildiğince sakinliğini korumanı ve stres yapmamanı istiyorum. Fevri davranmadığın takdirde hepsinin üstesinden geleceksin zaten. Bununla beraber, aşk hayatında büyük gelişmeler olacak diyebilirim. Bugün yeni bir ortama girecek orada karşılaşacağın kişiden fazlasıyla etkileneceksin. Belki o da senden çok etkilenmiştir :) Devam eden bir ilişkin varsa da, büyük bir gelişme yaşayacaksınız. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Son dönemlerde, arkadaşlarından biri senin kalbini çok kırmış gibi geldi bana. Yakın zamanda da senden özür dileyeceğini söyleyebilirim. Bence sen de daha fazla uzatmamalısın. Bu kişinin gerçekten pişman olduğunu görüyorum. Önemli olan kişinin hatasını anlaması bence. Bununla birlikte, uzun zamandır aklında olan hayallerini de gerçekleştirmeye başlayacaksın. Sakın pes etme ve yoluna devam et! Bol şans dileyerek bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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