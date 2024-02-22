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Tarot Falına Göre 23 Şubat Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 23 Şubat Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 23 Şubat Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bu hafta senin için oldukça yorucu geçmiş ve kendini tükenmiş hissetmişsin sevgili okurum. Gelecek hafta sana oldukça iyi gelecek. Hem kendine vakit ayıracaksın hem de arkadaşlarınla sosyalleşeceksin. Biraz daha dayan, hafta bitimine az kaldı :) Bununla birlikte, tüm arkadaş çevren ile ilgili bir düzenlemeye gidiyorsun. Bu da çevrende sadece gerçekten kalması gereken insanları bırakacağın anlamına geliyor. Doğru tercihlerle yoluna devam ediyorsun diyebilirim. Seni tebrik ediyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Geçtiğimiz günlerde canını sıkan biri seninle tekrar iletişime geçmeye çalışabilir. Bu kişiye karşı dikkatli olmanı ve sözlerine de çok fazla inanmamanı öneriyorum. Samimi olduğunu düşünmüyorum. Seni manipüle etmeye çalışıyor bence. Sonra bana 'Neden beni uyarmadın?' deme lütfen. Bununla birlikte, kariyerinle ilgili geçtiğimiz haftalarda önüne farklı fırsatlar çıkmış sevgili okurum. Bu fırsatları değerlendirmek için hala bir şansın var. Hiçbir şey için geç değil. En azından şu an için :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, bir şekilde geçmişteki insanların aklına geldiği bir gün olacak. Bu insanlar artık senin geçmişinde kalmış ancak sen bir türlü bu durumu aşamamışsın. Bu nedenle artık bunu kendi içinde çözmen gerekiyor. Geçmişin sana fayda sağlamayacağını söylemem gerekiyor. Aslında bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bununla birlikte, son dönemlerde bazı maddi sıkıntılar içinde bulmuşsun kendini. Bunun da çözüme ulaşacağını görüyorum. Senin adına mutluyum. Her şey gönlüne göre olsun! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kim bilir sen nasıl sorunlar yaşadın da bu duruma geldin değil mi? Etrafındaki insanların anlayışsız olduğu bir dönemdesin. Nedense kimseden ufak bir empati ışığı bile görmüyorsun. Bence insanlardan bir şey beklememelisin. Bazen beklentisiz olmak gerekiyor benden söylemesi. Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Önüne bazı engeller çıkabilir. Fakat pes etmeden yoluna devam etmelisin. Başaracağına inancım tam sevgili okurum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, kendini içine soktuğun o huzursuz durumdan artık tamamen kurtaracak ve derin bir nefes alacaksın. Geçmişinde kafana takılan şeyler bazen uykularını kaçırsa da gerçeklerle yüzleşip, geçmişte kalan yaralarını affetmen gerekiyor. Oh be! Ben şimdiden rahatladım :) Bununla beraber, kariyerinle ilgili aldığın kararları uygulamak için kendinde o enerjiyi en sonunda bulacaksın. Senin adına çok heyecanlandım. Güzel günler pek yakın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Önümüzdeki günlerde uzun zamandır görmediğin eski sevgilin ile karşılaşabilirsin gibi geldi bana. Aslında onunla karşılaşmak sana hiç iyi gelmeyecek. Çünkü o sancılı dönemi atlatmak için çok çaba göstermişsin. Bu durumu en kısa zamanda aşacağını düşünüyorum. Bununla birlikte, ailenden birinin seninle bir konu hakkında konuşacağını görüyorum. Buna şimdiden hazırlıklı olmalısın. Bu konuşma esnasında biraz gerilebilirsiniz benden söylemesi. Dikkatli olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı sonunda yaşayacaksın. İsminde 'K' harfi olacağını da söylemem gerekiyor. Şimdiden mutluluklar diliyorum :) Devam eden bir ilişkin varsa, ilişkinizi bir adım daha ileriye taşıyacaksınız. Bununla birlikte, arkadaş çevrende ufak bir kopukluk var ancak bunun senden kaynaklı bir nedenden kaynaklanmadığını söyleyebilirim. Çevrendeki insanlar artık farklı bakış açılarına sahip olmaya başlıyor. Sen de hayatını buna göre şekillendirebilirsin. Üzülmene hiç gerek yok :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün resmen şanslı günündesin sevgili okurum. Bu nedenle de yapmak istediğin şeyler hep yolunda gidecek. Keşke her günümüz böyle olsa değil mi? Adım atmaktan çekinmemen gerekiyor :) Bununla birlikte, tüm çevrenden kendini soyutlamaya başlamışsın gibi geldi bana. Sanki olduğun ortama yabancı biri gibi hissediyorsun. Biraz kendine dönmen gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede kendini çok daha iyi hissedeceksin benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Neden bilmiyorum bu aralar çok bunalmışsın. Bu duygu durumunun biraz daha süreceğini üzülerek söylemek istiyorum sevgili okurum. Fakat sonrasında kendini iyi hissedeceksin. Biraz daha sabır olur mu? Her şey gelip geçici :) Bununla birlikte, aşk anlamında bu aralar bir şeyler hissediyorsun ancak o kişiden hala bir adım bekliyorsun. Bu hafta o adımın atılacağını söyleyebilirim. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanlarda enerjin ile resmen herkesin gülme sebebi oluyorsun. İçindeki enerjinin kaynağı nereden geliyor bilmiyorum ama senin adına çok sevindim. Dilerim, böyle devam eder sevgili okuyucum. Her günümüz aynı olmayabiliyor sonuçta :) Bunula birlikte, kalabalık bir ortamda birinin bakışlarını yakalayacak ve o elektriği ikiniz de hissedeceksiniz. Bu konuda kalbin ile mantığın arasında gidip geleceksin. Bence mantığını kullanman gerekiyor. Tabii ki son kararı sana bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, bol bol dinlenecek ve ardından tekrar tempolu hayatına devam edeceksin sevgili okurum. Aklında gerçekleştirmek istediğin birkaç plan var, bunlar için yola koyulacaksın. Hayallerine kısa zamanda ulaşacağını görüyorum. Tüm bunların yanında, aşk hayatında büyük gelişmeler olacak diyebilirim. Bugün yeni bir ortama girecek orada karşılaşacağın kişiden fazlasıyla etkileneceksin. İsminde 'e' harfi olduğunu düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Son dönemlerde, özellikle ailene daha fazla zaman ayırmak ve yardımcı olmak için kendine vakit ayıramamışsın. Bu yüzden de biraz kendinle baş başa kalman gerektiğini görüyorum. Önceliği her zaman kendine vermelisin. Unutma, bu bencillik değil :) Bununla birlikte, psikolojik olarak rahatladıktan sonra eğitim ve kariyerin konusunda da daha başarılı bir döneme girdiğini göreceksin. Fakat biraz daha vakti var gibi hissediyorum. Bu süreci kendine dönerek geçirmelisin. Çok daha huzurlu hissedeceğini biliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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