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Tarot Falına Göre 23 Haziran Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 23 Haziran Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 23 Haziran Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Geçtiğimiz günler senin için oldukça yoğun ve yorucu bir şekilde geçmiş ancak bugünden itibaren artık yavaş yavaş ferahlayacağını söyleyebilirim. Daha doğrusu değişime ayak uyduracaksın desem daha iyi olur gibi. Değişime her zaman açık biri olmuşsun sevgili okurum. Bu sayede de daha rahat adapte olabiliyorsun. Bunu sağlayabildiğin için seni tebrik ediyorum :) Bununla birlikte, rahatladığın süreçte birisine yardım etme ihtimalinin de olduğunu görüyorum. O kadar iyi bir kalbin var ki... Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir süredir, eskiden olduğun kişiye dönmek için bazı fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalmışsın gibi geldi bana. Ancak bu, sadece senin değil aynı zamanda etrafındaki insanların da yerine getirmesi gereken bir şeymiş. Tabii herkes senin gibi bir duyara sahip değil sevgili okurum. Kendini suçlamamalı ve akışa odaklanmalısın. Hayatına devam et lütfen olur mu? :) Bununla beraber, bir kişi senden oldukça hoşlanıyor. Gelecek ay içinde seninle konuşacağını söyleyebilirim. Ona karşı yelkenlerini suya indirebilirsin bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Kartını görür görmez ne kadar iyi niyetli biri olduğun konusunda çok güzel bir enerji aldım ancak maalesef etrafındaki çoğu kişi, sahip olduğun bu yapını hak etmiyor diyebilirim. Sana tavsiye verecek olursam; hayatından toksik insanları çıkarmalı ve kendin gibi insanları barındırmalısın. Onlar kendi hayatlarına devam etsinler, boşver :) Bununla beraber, eline bir miktar para geçecek gibi hissettim. İşte şimdi uzun zamandır istediğin o şeyi satın alabilirsin. Güle güle kullan diyerek bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Eskiden iletişim kurduğun kişiyle tekrar bir araya geleceksin gibi geldi bana. Uzun süredir iletişim kuramadığın bu kişiyle tekrar görüşmek sana fazlasıyla iyi gelecek. Geçmişi yad etmek böyle olsa gerek. Senin adına çok sevindim :) Bununla birlikte, aşk hayatında da birtakım değişimlere açık olmalısın. Uzun zamandır seninle konuşmak isteyen biri var. Bence ona bir şans vermelisin sevgili okurum. Mutlu olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Genel olarak, sahip olduğun enerjiden dolayı diğer insanlarla fazlasıyla güzel bir etkileşim yakaladığını görüyorum. Tabii bu özelliğin, kritik anlardaki anı kurtarmana fazlasıyla yardımcı oluyor. Seni tebrik ediyor ve devamını diliyorum :) Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Yediklerine çok fazla özen göstermiyormuşsun gibi hissettim. Bunu yapmamalısın. Aksi takdirde maalesef birtakım sorunlar seni bekliyor olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süre önce, hoşlandığın birisi olduğunu görüyorum. Aslında bu kişiyi önceden tanıyormuşsun ancak hislerinin farklı bir şekilde olduğunu çok yakın zamanda fark etmişsin. Bence konuşmaktan çekinmemelisin. Tabii ki her olasılığı da göze alman gerekiyor. En azından içinde kalmamış olur sevgili okurum :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Çok güzel yerlere geleceksin. Bu süreçte lütfen sabırlı ol ve yoluna devam et olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süre öncesinde iş hayatınla ilgili bazı farklılıklar yaşadığını görüyorum. Başta bu duruma alışabileceğini düşünmüşsün ve bir miktar da olsa bunu yerine getirmişsin ancak bu düzen, maalesef onlarca kat fazla yorulmana sebep olmuş. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Daha rahat adapte olacağını söylemem gerekiyor. Sık dişini :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana çok güzel haberleri olacak. Gelişmeleri paylaşmak istersen, buradayım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Hayatında; çevrendeki insanların ne düşündüğünü umursamadan bir hayat yaşadığını görüyorum. Yani çoğumuzun yaşadığı mahalle baskısı olayından kendini arındırmayı başarmışsın. Ne mutlu bana :) Bununla beraber, yakın zamanda ailenden birinin sana ihtiyacı olacak diyebilirim. Onun yanında olmalısın sevgili okurum. Onları şu ara ihmal etmişsin gibi hissettim. Bunu yapmaman gerekiyor.  Ayrıca, sağlığına dikkat etmeli ve bol su tüketmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Şu sıralar, maddi olarak somut harcamaların olmamasına rağmen eline gelen paranın çabucak bitmesinden dolayı sıkıntıya girdiğini görüyorum. Bence bu süreçte kendine bütçe planı oluşturmalısın sevgili okurum. Sana faydası olacaktır. Bununla beraber, geçmişinde olan birini çok özlediğini görüyorum. Biraz daha 'an' a odaklanmanı istiyorum senden. Hem sayılı gün çabuk geçermiş :) Ayrıca, yakında kendinde bazı değişimlere gidebilirsin. Bu değişimin saçın ile ilgili olacağını görüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Çevrende güçlü bir kadının olduğunu ve bu kadının seni olduğun yerden çok daha yukarılara taşımak istediğini görüyorum. O kişinin kıymetini bil olur mu? İsminde 'M' harfi var. Daha fazla spoiler vermiyorum :) Bununla beraber, dış görünüşün ile ilgili bazı değişiklikler yapmayı düşünüyorsun ancak çok da cesaret edemiyorsun. Bence artık çekinmeden adımlarını atmalısın. İnan bana, kendini çok iyi hissedeceksin. Geç kalma ve harekete geç olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu aralar ilişki konusunda kendini geriye çektiğin için eskiden yaşadığın ilişkileri düşünmeye başlamışsın gibi geldi bana. Bu süreçte ise daha çok kendi hatalarına odaklandığın için bütün suçları kendinde bulmaya başlamışsın. Kimse dört dörtlük değil ki. Geçmiş geçmişte kaldı ve kendine odaklanmalısın. Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmelisin benden söylemesi. Aslında kim olduğunu tahmin ediyorsun. Evet, o kişi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu aralar, kendini bunalmış ve çaresiz hissediyorsun gibi geldi bana. Kafandaki soru işaretleri yüzünden birtakım şeyin, içini yiyerek bitirdiğini düşünüyorsun. Bugünden itibaren, kendini rahatlatmalı ve çok güvendiğin birine danışmalısın. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. Böyle insanlar iyi ki varlar değil mi? :) Bununla beraber, uzun zamandır beklediğin o insan da yakında hayatına girecek! Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Doğru zaman geldi! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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