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Tarot Falına Göre 23 Eylül Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 23 Eylül Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
22.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 23 Eylül Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Bugün, planlarına göre hareket etmen gereken bir gün. Ani plan değişiklikleri veya fevri hareketler, senin için olumsuz sonuçlar doğuracak. Bugünden itibaren iş yerinde, okulunda sorumluluklarına daha fazla dikkat etmelisin.

Bununla beraber, alacağın bazı kararlar var. Tek başına bu kararlarda zorluk çekebilirsin. O noktada yakınlarından birinin fikirlerini almak isteyebilirsin. Bu fikirleri tamamen uygulamasan da belki bazı konularda sana fayda sağlayacağını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Hafta sonun çok güzel geçmiş. Fakat korkarım ki seni stresli bir hafta bekliyor. Bugünü ve bu haftayı iyi değerlendirmek için planlı ilerlemelisin. Artık enerjini doğru yönettiğin, resmen uyandığın bir döneme giriyoruz. 

Bununla beraber, maddi olarak girdiğin bir sıkıntı birkaç gün içinde çözüme kavuşacak. Eline geçen bir miktar parayla önce borçlarını öde, ardından yatırım yap. Hassas olacağın bir gün yaşayabilirsin. Duygularına fazla önem vermekten geri dur.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Bugün, şansının artık döndüğünü görüyorum. Son günlerde kendini insanlara kapamış, içine dönmüşsün. Fakat bu günler sana uğursuzluk getirmiş. Artık biraz sosyalleşmeli ve enerjini doğru yere yönlendirmelisin. Bana soracak olursan bugünden itibaren kariyerine yoğunlaşmalısın.

Bununla beraber, sevdiğin bir insan ile gereksiz bir tartışma içine girebilirsin. Bu tartışmanın kısa süre içinde geçeceğini görüyorum. Fakat sözlerine dikkat etmende fayda var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

En son ne zaman kendinle baş başa kaldın? Son zamanlarda stresli dönemlerden geçmiş, biraz da rahatsızlanmışsın. Bu hastalıklarının sebebinin fiziksel olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Artık kendine biraz değer vermeyi, stresten uzak durmayı öğrenmelisin.

Bununla beraber, ailenle son zamanlarda biraz kopmuşsun. Onlarla yeniden iletişime geçmeli, onlara vakit ayırmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Arkandan konuşanlar var. Bu senin enerjini düşürebilir. Olur olmadık yerlerde edilen laflar, bir şekilde kulağına gelebilir. Neyse ki sen ve çevren, bunların doğru olmadığının farkında. Duydukların yüzünden iştahsız bir gün geçirebilirsin. Fakat kendine gelmeyi ve dikkatli olmayı unutma.

Bununla beraber, kafanda kurduğun bir olayın bugün netleşeceğini göreceksin. Bu senin için rahatlatacak. Gün sonunda rahat bir nefes alacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Bugün haksızlığa uğrayabilirsin. İş yerinde, okulunda veya ikili ilişkilerinde yanlış anlaşılacak, haksız yere suçlanacaksın. Bunun için ilk etapta bir şey yapmamanı öneriyorum. Sakinliğini koru. Gerçekler birkaç gün içinde ortaya çıkacak. Sonra haksız olan taraf sen olma.

Bununla beraber, aşk hayatınla ilgili şaşırtıcı gelişmeler görüyorum. Kendini çok kapatmışsın. Neyse ki önümüzdeki günlerde kalbinin kilidini açacak birisi var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Sanki şu günlerde kendini halsiz hissediyorsun. Hiçbir şeye enerjin yok, doğru düzgün yemek bile yemiyorsun. Fakat böyle giderse ruh halin seni fiziksel de etkilemeye başlayacak. Bir an önce ayağa kalkmalı, en azından enerjini yerine getirecek adımlar atmalısın.

Bununla beraber, ailenden birinde ufak bir rahatsızlık görüyorum. Aile içinde minik bir telaş olabilir. Fakat merak etme, en kısa sürede geçecek. Büyük bir problem yaşamayacaksınız. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Asaların Dörtlüsü"

Seçtiğin Kart; "Asaların Dörtlüsü"

Bugünlerde dertlerin derya olmuş resmen. Hangi birini nasıl çözsen bilemiyorsun. İşin desen ayrı, evin desen ayrı, maddiyat desen ayrı problem...En iyisi sen, yakın bir arkadaşından destek al. Aklına gelen ilk kişi sana bir çıkar yol gösterecek. Bu yol, eğer mantığına yatarsa geç kalmadan uygulamaya geç. Ayrıca sakinliğini de korumaya çalış.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Dokuzlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Dokuzlusu"

Bazı konularda kendini insanlara açmaya çekindiğin bir gündesin. Böyle günler olur, oldukça normal. Biraz yalnız kalmak ve kendi iç dünyanda yaşamak isteyebilirsin. Fakat bu süreci uzatmamaya dikkat et.

Bununla beraber, bazı planların ertelendiğini görüyorum. Haftalardır iple çektiğin o olay, ertelenecek. Fakat bu aslında iyiye işaret. Hayatındaki her şeyi kötüye yormayı bırak, hayatın pozitif taraflarına odaklan.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Dörtlüsü"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Dörtlüsü"

Aşk hayatında yenilendiğin bir döneme giriyorsun. Yeni kararlar alıyor, yeni insanlarla tanışıyorsun. Artık hayatında çok güzel gelişmelerin olduğunu görüyorum. Bu durum sana çok iyi gelecek ve aşk hayatında yaşadığın yenilikler, hayatının diğer alanlarına da etki edecek. Mutluluğun daim olsun...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "Ters İmparatoriçe"

Artık gücü eline almanın zamanı geldi. Bugünden itibaren seni sindirmeye çalışan insanlara karşı çıkıyorsun. Öz güvenini yeniden kazanıyor ve bu sayede işlerini yoluna koymaya başlıyorsun. Artık senin önünde duracak tek bir kişi bile yok. Fakat bu söylediklerim, seni havalara uçurmasın. Başarının daim olması için istikrarlı adımlar atman gerektiğini unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün sağlığına özellikle dikkat etmen gerekli. Midenle ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsin. Yediklerine, içtiklerine dikkat etmelisin. Okulunda veya iş yerinde stresli dakikalar geçirebilirsin. Önünde bir sınav veya sunum gibi önemli bir sorumluluk görüyorum. Fazla heyecan yapıyorsun. Kendine biraz güvenmelisin. Sen her şeyin üstesinden gelebilecek bir insansın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

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