Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 23 Ağustos Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 23 Ağustos Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 23 Ağustos Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bu aralar evde durduğun için arkadaşlarınla zaman geçirmeyi özlemişsin ve bu konu yüzünden bayağı da canın sıkılmış gibi geldi bana. Kendini neden bu denli eve hapsettin bilmiyorum ancak artık harekete geçmeye ne dersin? Bu senin için en iyisi olacaktır :) Bununla beraber, çevrenden birinin sana yakın zamanda bir haberi olacak diyebilirim. Senin adına çok heyecanlandım. Bakalım neler yaşanacak? Gelişmeleri haberdar etmek istersen, bir tık uzağındayım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu dönemde, duygusal olarak bir şeyler hissettiğin kişiyle ayrı kaldığını görüyorum. Arkadaş ortamında da olan bu kişiyle birtakım sebeplerden dolayı ayrı düşmüşsünüz. Biraz daha sabırlı olman gerekiyor sadece. Güzel günler yakı sevgili okurum :) Bununla beraber, maddi açıdan bazı zorluklar yaşamışsın. Bu sürecin yakın zamanda sonlanacağını söyleyebilirim. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gidebilirsin. Ay çok heyecanlı! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bundan bir ay öncesine kadar çok daha farklı bir hayat yaşıyormuşsun gibi geldi bana. Kafanı kaşıyacak zaman bulamadığın günlerle kıyasladığımızda geçmişe göre oldukça durgun yaşıyorsun. Her anımız aynı olacak değil sonuçta değil mi sevgili okuyucum? Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Bu normal bir durum sonuçta :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı değişiklikler olacağını söylemeliyim. İsminde 'A' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar eline bir miktar para geçeceğini görüyorum. Zaten harcamalarını da minimuma indirmişsin ve yaklaşık olarak 1-2 ay sonra ise bu para sayesinde çok fazla istediğin o şeyi satın alacaksın. Oh be! Senin adına çok mutluyum! Bunun yanında, çevrenden biri arkandan konuşuyor gibi geldi bana. Bu kişiye dikkat etmeli ve ağzına koz vermemelisin. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, içinde bulunduğun karmaşık durumdan biraz da olsa çıkacak ve kendine geleceksin diyebilirim. Eğitimin veya iş hayatınla ilgili olan sıkıntılarla ilgili de bazı gelişmeler yaşayacaksın. Bu süreçte adımlarını korkmadan atmalısın. Kendine güvenmen gerekiyor. Bir iş teklifi alman da an meselesi benden söylemesi! Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum. Bol su tüketmeyi ihmal etme olur mu? Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bu sıralar, geçmişte yaşadığın şeyleri çok fazla düşündüğün için aşırı dalgın olduğunu görüyorum sevgili okurum. Bu yüzden kendine ve ailene zaman ayıramıyorsun ancak ilerleyen günlerde yavaş yavaş bu moddan çıkacağını söyleyebilirim. Artık önüne bakman gerekiyor sonuçta değil mi? Böylesi senin için en doğrusu olacak! Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceksin. Bu süreçte önüne birtakım engeller çıkabilir. Fakat, hepsinin üstesinden geleceksin. Pes etmeden yoluna devam etmen gerekiyor :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Son zamanlarda kafanı kurcalayan çok fazla şey var gibi geldi bana. Aklındaki sorulara cevap bulmak istiyorsun ancak bu cevaplar sende bitmiyor sevgili okurum. Soruların cevabı olan kişiyle ise aranızda bir gerginlik var. Bence bu konuyu daha fazla uzatmamalı ve onunla iletişime geçmelisin. Son karar yine senin. Bununla beraber, ailenden birinin de sana sürprizi olacak benden söylemesi. Sonucunda mutluluktan havalara uçacaksın! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bu aralar, aşk hayatınla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu görüyorum ancak içine attığın ve sineye çektiğin düşüncelerini partnerinle paylaşmalısın. Aksi takdirde kısa süreliğine düzelmiş gibi görünen şeyler, ileride daha büyük sorunlara sebep olabilir. Bu dediklerimi dikkate al bence :) Bunun yanında, kariyerinde birtakım kararlar alma gerekebilir. Bu kararları almadan önce bunları iyi düşünmeli ve bir yakınına danışmalısın. Sana faydası olacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, bir konu hakkında ufak bir yardıma ihtiyacın olabilir. Aslında biraz zorlasan kendi başına da halledebileceğin bu iş için sana doğru atılan adımları görünce çok şaşıracaksın. Ne mutlu sana! :) Bununla beraber, aşk hayatında da yakın zamanda birtakım gelişmeler olacak diyebilirim. İsminde 'D' harfi olan biri seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans ver olur mu? Mutlu olacağına inancım tam! Ayrıca, taşınma durumların da söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Hayatta, diğer insanlara karşı çok fazla iyi niyetle yaklaştığını görüyorum ancak karşındaki insanlardan aynı tepkiyi alamıyorsun. Bu konuda biraz daha bencil yaklaşmanı istiyorum. Bu kötü bir şey değil sevgili okurum. Önce kendini düşünmen gerekiyor sadece. Hepsi bu :) Bununla beraber, maddi anlamda da biraz sıkıntıda gibisin. Yakın zamanda bu konuyu da halledeceksin. Kendine bütçe planı oluşturman sana fayda sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bir süredir, zamanının birçoğunu geçirdiğin birisi olduğunu görüyorum. Bu kişiyle, her gün bir şekilde iletişim halinde oluyorsunuz. Ancak bir taraf, aranızdaki çekimi kabullenmek istemiyor gibi. Bence bu konuyu açık bir şekilde konuşmalısınız. Bununla beraber, bugün çevrenden biri sana güzel haberler verecek! Bu haberin sonunda çok mutlu olacaksın :) Ayrıca, sağlığın konusunda biraz hassas olmalısın. Yediklerine dikkat etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, hiç beklemediğin bir anda beklemediğin birisinin hareketiyle çok şaşıracaksın. Bu kişi, senin hayatında çok fazla yer almıyormuş gibi gelse de aslında attığın her adımda yanındaymış. Bunu fark edebilmen bence güzel bir şey. Bundan sonrası için de ona göre adımlarını atarsın. Belki aranızda bir aşk doğar, ne dersin? :) Bununla beraber, geçmişe de biraz takılı kalmışsın gibi hissediyorum. Önüne bakman gerekiyor sevgili okurum. Geçmişi rafa kaldırmanın vakti geldi :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın