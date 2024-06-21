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Tarot Falına Göre 22 Haziran Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 22 Haziran Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 22 Haziran Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Maddi anlamda içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor diyebilirim. Eline bir miktar para geçecek ve bu parayla tüm ihtiyaçlarını alabileceksin. Senin adına çok mutluyum. Her şey gönlüne göre olsun :) Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiyi aslında sen de tahmin ediyorsun. Bana soracak olursan, o kişiyi hayatından çıkarmalı ve onsuz devam etmelisin sevgili okurum. Böyle insanlara hayatında yer yok değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün, sevdiğin biriyle ufak bir anlaşmazlık yaşayabileceğinizi görüyorum. Bu anlaşmazlık, birlikte yapmanız gereken bir görevi yerine getirirken ortaya çıkabilir gibi geldi bana. Sakinliğini koruman gerekiyor. Cümlelerini seçerek konuşman gerekiyor. Bununla beraber, sağlığına da şu aralar dikkat etmeni istiyorum. Aksi takdirde birtakım mide problemleri yaşayabilirsin benden söylemesi. Ayrıca, ailenden birinin de sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Çok mutlu olacaksın :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Hayatında her zaman mantığın ve duyguların arasında dengeli yolu bulduğunu görüyorum. Tabii bu özelliğin de kriz anlarında daha etkili ve aranan kişi olmanı sağlıyor. Valla seni tebrik etmek istiyorum sevgili okurum. Bununla beraber, yakınında olan insanlara dikkat etmelisin benden söylemesi. Nedense senin için pek iyi niyetli düşünmüyorlar. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Bu haber sana en yakınlarından gelecek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Aranızın ne iyi ne de kötü olarak tanımlanamayacağı bir arkadaşın olduğunu görüyorum. Yani ikiniz de birbirinizin kötülüğünü görmemişsiniz ancak aranızdaki ilişki sadece 'Merhaba-merhaba' olarak kalmış. Bence çok samimi de olmamalısın o kişiyle. Son kararı yine sana bırakıyorum. 'Sonra beni neden uyarmadın editör' deme sakın :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Önüne çıkacak olan fırsatları iyi değerlendirmen gerekiyor. Adımlarını korkmadan atmanda da fayda var. Bol şans diliyorum! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süre önce kendinle ve hayatınla ilgili yaptığın planları değiştirmeye başlamışsın. Bu denli değişime açık olman beni çok mutlu etti sevgili okurum. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı değişiklikler olacak diyebilirim. İsminde 'R' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Çok mutlu olacağına inancım tam! Bence ona bir şans ver ve kalbinin sesini dinle! Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gidebilirsin. Bu değişim sana çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Geçmişte sana büyük bir kötülük yapan kişinin zor durumda olduğunu bugün öğreneceksin diyebilirim. Oturup düşünmeye başladığında da o kişiye pek üzülmeyeceksin. Bence kendini biraz dizginlemeli ve vicdanını devreye sokmalısın. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. O kişinin kıymetini bilmen gerekiyor sevgili okurum. İsminde 'D' harfi var. Ayrıca, yakında bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son zamanlarda, hem kariyerinle hem de geleceğinle ilgili bazı gelişmeler yaşamışsın. Seni çok güzel günler bekliyor sevgili okurum. Her zaman motivasyonunu yüksek tut olur mu? Bununla beraber, yakın zamanda bir taşınma durumu olduğunu da söyleyebilirim. Buna şimdiden hazırlıklı olmalısın. Bu değişimin sana iyi geleceğini farkındayım. Lütfen sen de sabırlı ol :) Ayrıca, maddi açıdan da bir nebze de olsa rahatlayacaksın. Eline belli bir para geçecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Geçmiş hayatında birine çok güvenmişsin ve ardından da asla yapmam dediğin bir şey yapmışsın. Bu kişiyle olan ilişkin zaman geçtikçe kopmaya başlamış ve sen de 'Keşke yapmasaydım, beni yarı yolda bıraktı' gibi düşüncelere dalmaya başlamışsın. Bence önce kendini affetmen gerekiyor. Olan oldu ve bunun sorumlusu sen değilsin :) Bununla beraber, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olabilir. Onun yanında olman gerekiyor. Bu sayede aranızda olan bağ daha da güçlenecek. Ne mutlu bana! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Son zamanlarda, yerine getirmek zorunda olduğun bazı işlerden dolayı enerjinin düştüğünü görüyorum. Aslında bir süre öncesine kadar fazlasıyla enerjik bir modun varmış ancak yaşadığın zorluklardan dolayı enerjin de düşmüş. Her şey daha da güzel olacak. Bana güven :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceksin gibi geldi bana. Bir terfi alacaksın ve bu durum seni ekonomik anlamda çok rahatlatacak. Daha da iyi yerlere gelmen dileğiyle, sevgiler! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, geçmişte kafana taktığın bazı konuları düşünmek için fırsatın olacak ve aslında kendini ne kadar basit şeyler için yıprattığını fark edeceksin. Kendi üzerine gitme bu kadar olur mu? Önüne bakmaya devam et sevgili okurum. Hepimiz zaman zaman bu tarz durumlar yaşıyoruz. E insanız sonuçta :) Bununla birlikte, şu anki ilişkilerine çeki düzen vermekle kalmayıp gelecek ile ilgili de planlar yapacaksın. Güzel günler pek yakın! Bakalım seni neler bekliyor? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Uzun zamandır hayalini kurduğun o dilek bu ay sonunda gerçekleşiyor! Yani çok az kaldı! :) O kadar temiz kalplisin ki, evren tüm dileklerini bir bir gerçekleştirecek. Ay çok heyecanlı! Bununla beraber, geçmişinde hayatında olan biri seninle tekrar iletişime geçecek diyebilirim. Bana soracak olursan, bu seni etkilememeli ve hayatına onsuz devam etmelisin. Ben senin iyiliğini düşünüyorum sevgili okurum. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün, içinde bir buruklukla uyandığını görüyorum. Aslında hayatında her şey normal gidiyor ancak sanki sevdiğin birinin başına bir kötülük gelecekmiş gibi hissediyorsun. Bu kuruntulardan kurtulmalısın. Aksi takdirde kendini olumsuz anlamda etkileyeceksin. Bu düşündüklerin zaten gerçek değil :) Bununla beraber, güzel haberler alacağını söyleyebilirim. Ayrıca, aşk hayatında da gelişmelere hazırlıklı olmalısın. Herkesin imreneceği bir çift çok yakında! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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