Tarot Falına Göre 22 Haziran Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Geçmiş hayatında birine çok güvenmişsin ve ardından da asla yapmam dediğin bir şey yapmışsın. Bu kişiyle olan ilişkin zaman geçtikçe kopmaya başlamış ve sen de 'Keşke yapmasaydım, beni yarı yolda bıraktı' gibi düşüncelere dalmaya başlamışsın. Bence önce kendini affetmen gerekiyor. Olan oldu ve bunun sorumlusu sen değilsin :) Bununla beraber, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olabilir. Onun yanında olman gerekiyor. Bu sayede aranızda olan bağ daha da güçlenecek. Ne mutlu bana! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️