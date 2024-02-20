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Tarot Falına Göre 21 Şubat Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 21 Şubat Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 21 Şubat Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Yapacağın bir görüşme senin gelecek planlarını değiştirebilir bu nedenle de alacağın kararlara oldukça dikkat etmen gerekiyor. Kafan biraz karışık gibi hissettim. Sonrasında pişman olmanı istemem. Çevrendeki insanlara danışmak iyi bir fikir bence :) Bununla birlikte, sevdiğin bir insanla ufak bir tartışma yaşayacaksın gibi geldi bana. Cümlelerini seçerek konuşmalısın. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun sevgili okurum. Önüne çıkacak fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmelisin. Bol şans diliyorum. Bununla birlikte, ailen ile uzun zamandır birlikte vakit geçiremiyorsun bu da seni ve aileni üzüyor. Bugün, biraz kendine ve ailene vakit ayıracağın bir gün olacak. Bu konuda kendini çok daha iyi hissedeceğinin garantisini verebilirim. Oh be! Ben bile buradan rahatladım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda kendine değil de başka insanlara çok fazla vakit ayırmış ve değer vermişsin. Bu da senin içten içe sıkılmana neden olmuş. Bugün biraz daha kendine vakit ayırırsan her şey senin için daha iyi olacak. Sevdiğin bir filmi tekrar izleyebilir veya yürüyüşe çıkabilirsin. Benimkisi sadece bir tavsiye. Son karar senin :) Ayrıca, yakında güzel bir haber alacağını da söylemem gerekiyor. Ay çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Geçtiğimiz hafta senin için oldukça gergin ve yorucu geçmiş gibi geldi bana. Kafanı toplamak için herkesten uzakta birkaç gün planlıyorsun ancak maddi durumlar nedeniyle de kendini buna hazır hissetmiyorsun. Yakın zamanda uygun şartların oluşacağını söyleyebilirim. Biraz daha sık dişini :) Bununla birlikte, arkadaş ortamından birinin sana ihtiyacı var ancak bunu sana açık şekilde söyleyemiyor. Onun yanında olman gerekiyor bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda çok fazla para harcamışsın ve bu nedenle biraz sıkıntıda olabilirsin. Bu sorun önümüzdeki günlerde çözüme ulaşacağı için sen de kendini daha rahat hissedeceksin sevgili okurum. Bir bütçe planı oluşturman gerekiyor benden söylemesi. Bununla birlikte, arkadaşlarınla yapacağın bir planı ertelemeyi düşünüyorsun. Bence de ertelemek senin için daha iyi olacak. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gereken bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Düzenli yürüyüş yapmayı ihmal etme olur mu? Sana faydası olacaktır :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Kariyerinde yükselişe geçeceğini söyleyebilirim. Uzun zamandır beklediğin o haber bugün gelecek ve sen de mutluluktan havalara uçacaksın sevgili okurum. Eğer içinde bulunduğun bir iş varsa, maaşında artış olabilir. Senin adına çok mutluyum :) Bununla beraber, aşk hayatında yakın zamanda birtakım değişiklikler olacak. İsminde 'F' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçtiğimiz günlerde geçmişinden biriyle denk gelmiş olabilirsin. Bu direkt yüz yüze olmasa bile sosyal medyada görmek ya da birinden haberini almış olmak olabilir. Bu durumun kafanı karıştırmasına izin vermemelisin. Geçmişi geçmişte bırakman gerekiyor benden söylemesi. Bununla birlikte, maddi olarak girdiğin sıkıntıları çok fazla kafana takıyor ve nedense yaşadığın ana odaklanamıyorsun. Buna bir 'dur' demen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda içsel sıkıntıların gündelik hayatına çok yansımış ve bu nedenle de çevrendeki insanlardan kendini soyutlamaya başlamışsın. Bıraksalar sadece uyumak istiyorsun. Fakat, bu şekilde yapmamalısın. Eski haline döneceğine inancım tam! :) Bununla birlikte, bugün mide sorunları yaşayabilirsin. Buna hazırlıklı olmalısın. Yediklerine dikkat etmen gerekiyor. Ayrıca, yakın zamanda güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Yakın bir arkadaşının sana büyük bir sürpriz hazırladığını söyleyebilirim. Buna şimdiden hazırlıklı olmalısın. O kişinin isminde de 'S' harfi var. Mutluluktan ayakların yerden kesilecek resmen. Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma! :) Bununla birlikte, sevdiğin bir insanı farkında olmadan kırmış olabilirsin. Bugün onu araman gerekiyor. Kalp kırıklıklarına yer yok değil mi? Zaten seni affetmek için gün sayıyor o da. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu dönem işlerini hep erteliyorsun çünkü herhangi bir şey yapmak için gereken enerjiyi kendinde bulamadığına inanıyorsun. Senden biraz daha sabırlı olmanı ve bugünden itibaren harekete geçmeni istiyorum. Her şeyin yoluna gireceğine inancım tam! Lütfen inan :) Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Ayrıca, kariyerinde de birtakım gelişmeler yaşanacak. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Son zamanlarda kafanı gelecek sıkıntıları çok fazla yormuş gibi hissettim. Bir şeyleri sürekli düşünmekten uyku bile uyuyamaz olmuşsun. Bugünden itibaren motivasyonunu daha da yüksek tutman gerektiğini hatırlatmak istiyorum :) Bununla birlikte, uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı da en kısa zamanda yaşayacaksın. Mutluluktan ayakların yerden kesilecek resmen! Sana şimdiden mutluluklar diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Yakın çevrende seninle ilgili birkaç laf yapan insanın haberini alacaksın ancak sen her zamanki gibi olgunca davranmalı ve tartışmadan uzak kalmalısın. Bırak onlar konuşsun dursun :) Bununla birlikte, uzun zamandır görüşmediğin bir arkadaşın senden bir iyilik isteyebilir. Seninle sadece işi düştüğü zaman görüşen insanlardan biri olduğunu söylemem gerekiyor. Ayrıca, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç yakında sona erecek. Biraz daha sabırlı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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