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Tarot Falına Göre 20 Nisan Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 20 Nisan Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 20 Nisan Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kafan son zamanlarda çok fazla karışık ve bulanık gibi geldi bana. Bir şeyleri çok fazla kafana takıyorsun ve bu da seni zor bir sürecin içine itiyor sevgili okurum. Bugün, kendini çok daha iyi hissedeceğin bir gün olacak diyebilirim. Bu süreçte sevdiğin şeyleri yapmaya çalışmalısın. Sana faydası olacaktır. Bunun yanında, eskiden sana haksızlık yapmış bir dostunla ilgili bir haber alabilirsin. Bu haber, seni duygusal anlamda etkilemeyecektir. Ayrıca, ailenden birinin de sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Alacağın bir kararla ilgili büyüklerinden biriyle görüşmek ve onlardan akıl almak isteyebilirsin. Hayatınla ilgili kararları almadan önce bu dönem oldukça dikkatli ve özenli davranman gerekiyor. Aksi takdirde sonrasında pişman olacaksın. Böyle olmasını istemezsin değil mi? Bunlarla birlikte, kalbindeki insanı bu sıralar çok düşünüyorsun gibi geldi bana. Onunla duygularını da paylaşmıyor hep içine atıyor ve dışarı vurmuyorsun. Bana soracak olursan, o insanla konuşman gerekiyor. Bu şekilde nereye kadar sevgili okurum? İçinde tutmanın bir anlamı yok bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Kendini o kadar çok sorumluluğun içine atmışsın ki artık bir nefes almak istiyorsun. İçinde nedenini bilmediğin bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı yakınlarından biriyle paylaşmak sana iyi gelecek. Dertler paylaştıkça azalır değil mi? Oh be! Ben şimdiden rahatlarım. Bununla birlikte, kendine biraz daha vakit ayırman gerektiğinin farkındasın. Sevdiğin bir filmi tekrar izleyebilir veya kendine yeni bir hobi edinebilirsin bence. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Bol su içmeyi ihmal etme olur mu? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Arkadaş ortamından birinin sana karşı çok büyük bir iyiliği dokunabilir. Bu iyiliğin karşılığını vermek isteyebilirsin ancak bunun için acele etmemen gerekiyor. Her şeyin doğru bir zamanı var sevgili okurum. Acele etme lütfen :) Bununla birlikte, bugün sır konusunda biraz ketum olman gereken bir gün. Sırf senden sırlarını alabilmek için kendi 'yalan' sırlarını anlatan kişilere dikkat etmelisin. 'Keşke herkes senin gibi olsa' demekten alıkoyamıyorum kendimi. Ayrıca, aşk hayatında da yakın zamanda bazı gelişmeler yaşanacak. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Ailen ile aranda ufak bir anlaşmazlık olabilir gibi geldi bana. Bu anlaşmazlık kısa süreli olacak, bu nedenle de çok canını sıkmaman gerekiyor. Kurduğun cümlelere de dikkat etmelisin. Bununla birlikte, senin yüzüne gülüp arkandan konuşan bir erkek görüyorum. Bu erkeğin isminde de 'M' hafi var. Ona karşı sonsuz bir güvenin var ama bu kadar güvenmesen iyi edersin. Bunları söylediğim için üzgünüm. Fakat, ben senin iyiliğini düşünüyorum. Bana lütfen kızma olur mu? Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gitmen an meselesi! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Son zamanlarda kendini bir hayli şanssız hissetmişsin ama bu durum artık tamamen tersine dönüyor. Bugün alacağın haberler senin yüzünü güldürecek ve sen de modunun yükseldiğini hissedeceksin. Devran dönüyor desene :) Senin adına çok mutluyum sevgili okurum. Bununla birlikte, sevdiğin insanlara karşı olan iyi niyetini biraz daha sorgulayacağın bir gün yaşayacaksın. Bence biraz kuruntu yapıyor ve karşında olan insanları da istemsiz geriyorsun. Ayrıca, yakın zamanda taşınma durumları söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Maddi olarak girdiğin sıkıntılı bir durum var diyebilirim. Sanki son zamanlarda biraz fazla para harcamış ve planlarını da buna göre yapmamışsın gibi. Elindeki paranın planlamasını daha iyi yapman gerektiğini anlayacağın bir gün olacak. Kendine bir bütçe planı oluşturman gerekiyor. Bunu ihmal etmemelisin. Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşayacaksın. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi yaşaman an meselesi! Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Bu kişinin isminde de 'S' harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kendini bugün nedensiz bir şekilde yalnız hissediyorsun. Aslında çevrende arkadaşların var ama sanki kalabalıklar içinde tek gibisin. Bu da seni biraz düşürebilir ama günün ortalarına doğru enerjini tekrar kazanacaksın. Hep aynı ruh halinde olamazsın zaten. Hepimiz insanız sonuçta değil mi? :) Bununla birlikte, sağlığına da dikkat etmen gereken bir döneme giriyorsun. Ayrıca, arkadaşlarından birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmeli ve ağzına koz vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Yaratıcı konularda kendini biraz eksik hissetmişsin. Çevrendeki insanlarla kendini kıyaslamaya başlamışsın ancak bunun tamamen yanlış bir yol olduğunu bugün fark edeceksin. Kendini kimseyle kıyaslamana gerek yok. Sen zaten çok değerlisin sevgili okurum. Bununla birlikte, bugünü tamamen kendine ayıracak ve kendinle vakit geçirmenin de ne kadar güzel bir duygu olduğunu anlayacaksın. Bazen bunu yapmayı ihmal ediyoruz bence. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçecek ve iyi yerlere geleceksin. Başarılarının devamını diliyorum. Her şey gönlüne göre olsun! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bakış açılarının uyduğu ve ortak hobilerinizi konuşabileceğiniz birine resmen hasret kalmışsın. Bu gibi bir sohbet sana çok iyi gelecek sevgili okurum. Bununla birlikte, birisinden büyük bir iyilik göreceksin gibi geldi bana. Hatta o kişiden hiç beklemediğin bir hareket olacak bu. Bu olayla beraber de o insanla ilişkinin kuvvetlendiğini hissedeceksin. Ne mutlu bana :) Ayrıca, maddi açıdan bazı sıkıntılar içine girmişsin sanki. Bu durumu da yakın zamanda halledeceksin. Sabırlı olman gerekiyor sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Geleceğinle ilgili bazı konuları hep geri planda tutmuşsun ama artık onları da düşünmen gerektiğinin farkındasın. Aksi halde, sonrası senin için daha zor bir hal alacak. Buna hiç gerek yok değil mi sevgili okurum? :) Bununla birlikte, yakın çevrenden birinin seni kullandığını fark edebilir ve buna fazlasıyla kafanı takabilirsin. Bu durum seni biraz üzse de bu durumu bu kadar erken fark edebildiğin için kendini şanslı sayacaksın. Ayrıca, aşk hayatında da birtakım gelişmelere hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün yanlış anlaşılmalara çok uygun bir ortam var diyebilirim. Bu nedenle sözlerini özenle seçmen gerektiğini hatırlatmak isterim. Aksi takdirde, biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Fevri davranışlardan kaçınman gerekiyor. Bununla birlikte; seni sürekli düşünen, gece uykusunda bile seni gören o insanın kalbine çok büyük bir yer bırakmışsın. Sen şu an bu durumun ciddiyetinin farkında değilsin ama gelecek ayın ortalarına doğru karnında kelebekler hissetmene neden olan bir olay yaşayacaksın. E benim de görevim sana bunları şimdiden söylemek :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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