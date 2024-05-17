Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 18 Mayıs Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Mayıs Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Mayıs Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün maddi anlamda sorunlarını geride bırakacağın bir güne giriş yapıyorsun diyebilirim. Son dönemlerde fazla para harcamış olman senin modunu biraz olsun düşürmüş gibi geldi bana. Biraz silkelenmen gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde sıkıntı yaşamaya devam edeceksin benden söylemesi. Bununla birlikte, ilişkinde biraz kıskançlaştığın bir gün olacak ama unutma ki, sevgilin ya da flörtünün gözü senden başkasını görmüyor. Bence bu duruma pek fazla kafa yormamalı ve kendini rahatlatmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Evin ya da odan için uzun zamandır yapmayı düşündüğün değişiklik için en doğru gündesin diyebilirim. Yaşadığın alanın havasını değiştirmek seni çok daha pozitif bir hale sokacak. Değişime her zaman açık olmalısın. Bu konuda bazı çekincelerin var gibi geldi bana. Fakat, için rahat olsun :) Bununla birlikte, sevgilin ya da flörtüne bu aralar çok fazla ilgi gösteremiyorsun, o da bunun farkında sevgili okurum. Bence bu konuda bir adım atabilirsin. İletişim olmadan hiçbir şey hallolmaz sonuçta değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Sağlığın konusunda son dönemlerde biraz bitik ve halsiz hissetmişsin ama bunu da geride bırakıyorsun. En sonunda kendine bakmaya başlamış olman inanılmaz sevindirici diyebilirim. Senin adına çok mutluyum! :) Bununla birlikte, dostlarına bu aralar pek vakit ayıramamışsın ve bu durumun sen de farkındasın sevgili okurum. Bu kişilerin gönüllerini almayı denemen için de doğru zamandasın. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor sevgili okurum. Aksi takdirde birtakım mide sorunları ile karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Parasal olarak beklediğini alamayacağın bir gün olacak ancak buna canını sıkmana hiç gerek yok. Çünkü bu durum sadece bugün kendini gösteriyor. Her günün aynı olacak diye bir durum yok sonuçta değil mi? Kendini rahatlatman gerekiyor benden söylemesi. Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde çok ufak bir olaya çok fazla kafa yormuş ve bedenini de ruhunu da bu konuda bir hayli hırpalamışsın sevgili okurum. Kendine dönmen gereken bir süreçtesin. Bu sana çok iyi gelecektir. Lütfen sen de buna inan :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçmişte yaşadığın üzüntüleri artık üzerinden attığın, tamamen huzurlu hissedeceğin bir döneme giriyorsun. Yaşadığın maddi sorunları da kafana o kadar takmışsın ki, anı yaşamaktan hep alıkoymuş seni. Her şeyin güzel olacağına emin olabilirsin. Bu süreçlerin hepsi geçici. Bunu unutma olur mu? :) Bununla birlikte, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak diyebilirim. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Onu ihmal etmemen gerekiyor sevgili okurum. Bu sayede aranızdaki bağ daha da güçlenecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Sen her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, herkese karşı iyi davranmayı kendine misyon belleyen birisin. Ama özel hayatında istediğin dikişi bir türlü tutturamıyorsun. Bu konunun yakın zamanda biraz daha çözüleceğini söyleyebilirim sevgili okurum. Bununla beraber, nazar konusunda seni biraz uyarmanın yerinde olacağını söylemek isterim. Kendine uygun bir doğal taşı her zaman üzerinde taşımak sana yardımcı olacak benden söylemesi. Tabii ki son karar senin. Sonra 'beni neden uyarmadın editör?' deme diye söylüyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Korkularından tamamen arınıyor ve kendi içindeki enerjiye sonunda bugün kavuşuyorsun diyebilirim. Kariyerinle ilgili biraz daha çabalaman gerektiğinin sen de farkındasın. Sen çabaladığın takdirde emeklerinin karşılığını alacaksın zaten. Güzel günler pek yakın! :) Bununla birlikte, zorlukları artık tamamen arkana atmış, yoluna bakıyorsun. Bu yolda da yalnız değilsin. O kadar güzel dostlar biriktirmişsin ki... Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gitmen an meselesi sevgili okurum. Bu değişim sana çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Maddi sorunlar olsun, ilişkilerindeki çalkantılar olsun birazcık yorulmuşsun diyebilirim. Ancak artık kendini toparlayacağın bir dönemdesin. Bugün senin için çok önemli diyebilirim. Her zaman sözlerine güvendiğin o dostundan alacağın akıllar seni iyi yerlere taşıyor. Bununla birlikte, saçında ya da tarzında yapacağın ufak bir değişiklik senin modunu iyi anlamda değiştirecek. Ben şimdiden çok heyecanlandım! :) Ayrıca, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Şu an ciddi bir ilişkinin içerisindeysen yakın zamanda evlilik ile ilgili sohbetlerin içinde olmaya hazır ol derim. Eğer bekar biriysen, son zamanlarda 'kafama göre kimseyi bulamayacak mıyım?' düşünceni tamamen ortadan kaldıracak bir insan ile tanışacaksın. Bazen bu konulara çok kaygılanıyorsun gibi geldi bana. Her şey doğru zaman içinde seni bulacaktır. Bu kaygılarını bir kenara bırak :) Bununla birlikte, spor yapmayı düşünüyor ve bir türlü kendini hazır hissetmiyorsan, bugün o gün! Bence artık harekete geçmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda, arkadan konuştuğuna inanamayacağın biri senin hakkında büyük bir dedikodu yapıyor. Bunu öğreneceğin günler yakın diyebilirim ancak öylesine boş bir dedikodu yapmış ki, anlattığı insanlardan ters tepkiler almış. Milletin ağzı torba değil ki büzesin :) Bununla birlikte, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak sevgili okurum. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Bu kişinin isminde de sanıyorum ki 'S' harfi var. Bakalım neler olacak? Ayrıca, bugün gürültülü ortamlardan uzak durmalısın. Aksi takdirde biraz başın ağrıyacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Sen her zaman, herkesi kendinden önce düşünen bir yapıya sahip olduğun için bazı noktalarda kendini arka plana atıyorsun. Senin mutluluğun herkesten daha önemli bunu unutma lütfen sevgili okurum. Önceliği kendine vermen gerekiyor değil mi? :) Bununla birlikte, gün içerisinde iletişim konusunda bazı problemler yaşayabilirsin. Cümlelerini seçerek konuşmalısın. Sonrasında pişman olmanı istemem. Ayrıca, ailenden birinin de sana sürprizi olabilir. Mutluluktan havalara uçman an meselesi! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Her zaman güçlü davranmaya çalışıyor ve duygularını içinde yaşamaya bakıyorsun. Biraz kendini açman, duvarlarını yıkman gereken bir döneme gireceksin. Bu şekilde kendini çok daha özgür hissedeceksin sevgili okurum. Bununla birlikte, aşk konusunda yaşanan sorunların çözülmesiyle beraber büyük bir tutku hissedeceksin. İsminde 'H' harfi olan biri seninle konuşmak için gün sayıyor. Bence ön yargılarından kurtulmalısın. Bunu neden yapıyorsun? :) Ayrıca, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Ne mutlu bana! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın