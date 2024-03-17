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Tarot Falına Göre 18 Mart Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Mart Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Mart Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Arkadaş ortamında biriyle ufak bir tartışmaya girebilirsin. Kendini biraz tutman gerekiyor ve bu senin için daha faydalı olacak benden söylemesi. Bununla birlikte önümüzdeki haftalarda bir yolculuğa çıkabilirsin. Gideceğin yerde senin yolunu uzun zamandır gözleyen biri var. Seni görünce çok sevinecek diyebilirim. Ayrıca, parasal konularda da bu dönem daha tutumlu olmalısın. Aksi takdirde sonrasında sıkıntıya gireceksin. Bütçe planı oluşturabilirsin bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Kiminle konuşsan derdini anlatmasından sıkılmışsın. Zaten kendi derdin sana yetiyor. Bu nedenle biraz daha kendine vakit ayırmayı dene. O insanları da kırmak istemediğini biliyorum fakat artık kendini düşünmen gerekiyor sevgili okurum. Bu bencillik değil :) Bununla beraber, kalabalık ortamlarda bulacaksın, yediklerine dikkat etmelisin. Sağlık açısından seni zorlayan birtakım sorunlarla karşılaşabilirsin. Aman dikkat! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir arkadaşına destek olacaksın ama kurduğun cümlelere dikkat etmen gerekiyor. Hassas bir dönemden geçiyor diyebilirim. Bununla beraber, eski arkadaşlarına ve akrabalarına dikkat etmelisin. Bu güne kadar seni arayıp sormayanlar bu günlerde seni fazlasıyla meşgul edebilirler. İyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Ayrıca, maddi açıdan da sıkıntıda gibisin. Yakın zamanda bu konuyu çözeceksin. Bol şans diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

İkili ilişkilerde son dönemlerde şansın açılmış gibi. Bunu iyi yönde şeylere odaklanabilir ve ortamını bu güzel gelişmelere göre şekillendirebilirsin. Güzel günler pek yakın! :) Bununla beraber, bu dönemle hayalini kurduğun şeyler için adım atacaksın. Bunu yaparken sadece kendini değil sevdiklerini de mutlu edeceksin. Çünkü çevrende çok sevilen ve değer gören bir insansın. Ayrıca, kendinde bazı değişimlere gidebilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçirdiğin güzel bir dönem sonundan sonra seni stresli bir dönem

bekliyor diyebilirim. Ertelediğin işlerin bu aralar seni çok yoracak. Ama sen sakin davranıp bunların üstesinden gelmeye bakmalısın. Aksi takdirde işler iyice sarpa saracak. Başaracağını biliyorum. Bununla beraber, çevrenden biri fena arkandan konuşuyor benden söylemesi. Bu kişiyi sen de tahmin ediyorsun aslında. Bana soracak olursan, hemen hayatından çıkarmalısın. İsminde 'S' harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Duygusal ve sezgileri güçlü bir yapın var diyebilirim. Çevrendeki kişilerin

fikirlerine değer veren, sevilmek isteyen birisin. Yeni biriyle tanışmak istiyorsun. O zaman müjdemi isterim! Diğer haftanın sonlarına doğru o kişiyle tanışacaksın. Bakalım neler olacak? Bununla beraber, her ne kadar insanların fikirlerine değer versen de onların söylediklerine göre hareket etmemelisin. En azından kalbinden geçenler senin için en doğrusu olacaktır. Son kararı sana bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Evrene verdiğin güzel enerjiyle birlikte güzel şeyler yaşamana çok az kaldı. Tam elle tutulur bir insan yok dediğin bir anda karşına öyle biri çıkacak ki hayran kalacaksın. Onu o kadar çok beğeneceksin ki şimdiye kadar yaşadığın tüm duyguları sana yeniden öğretecek. Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum :) Bununla beraber, maddi açıdan da rahata ereceğini söyleyebilirim. Kariyerinde birtakım gelişmeler yaşanacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Kariyer hayatında büyük başarılara imza atacağın çok güzel bir döneme giriyorsun. Senin kafanı kurcalayan seni rahatsız eden tüm sorunlardan kurtuluyorsun. Hayatında olumlu şeylerin yaşanacağını söyleyebilirim. Senin adına çok mutluyum :) Bununla beraber, bir ortama girecek ve orada çok dedikodular döndüğünü duyacaksın. Bu senin canın çok sıkacak ama sen söylenilenlere aldırış etme. Bırak onlar konuşup dursunlar. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bir telefon ile tüm hayatın değişebilir gibi geldi bana. Bir teklif alacaksın. Bu beklediğin bir iş teklifi olabilir. Tabii bu haberle birlikte havalara uçacaksın. Görüşmeye şimdiden hazırlanmalısın. Her şey senin lehine gelişecek :) Bununla beraber, sağlığına da bu aralar biraz daha dikkat etmeni istiyorum sevgili okurum. Aksi takdirde birtakım sorunlarla karşı karşıya kalabilirsin. Bol su tüketmeyi de ihmal etme lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Ertelediğin işlerin bu dönem seni çok yoracak. Ama sen sakin davranıp bunların üstesinden gelmeye bakmalısın sevgili okurum. Aksi takdirde işler iyice sarpa saracak ve daha çok üzüleceksin. Bununla beraber, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olduğunu görüyorum. Bu kişi henüz seninle sıkıntısını paylaşmamış fakat sen hemen onun yanına koşmalı desteğini hissettirmelisin. Bu sayede aranızda olan bağ daha da yükselecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

İş hayatındaki azmin herkesin dikkatini çekiyor. Çabalarının sonucunu her seferinde güzel bir şekilde alıyorsun. Seni tebrik ederim sevgili okurum. Bununla beraber, aşk hayatın ile birtakım sıkıntılar yaşıyorsun. Aklındaki kişiye bir türlü duygularını açamıyorsun. Onu kaybetmekten oldukça korkuyorsun. Ama bu günlerde karşındaki kişinin bir adım atması ile her şey daha da kolaylaşacak. Ayrıca, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kendini bunalmış ve çaresiz hissediyorsun. Kafandaki soru işaretleri sanki seni yiyor bitiriyor. Fakat bu dönemde yaşayacağın bazı olaylar senin durumlara bakış açını tamamen değiştirecek ve hayatındaki önem sırasını tekrar gözden geçireceksin. Bununla beraber, sağlığını biraz aksatmış ve bunun da acısını çekmeye başlamışsın sevgili okurum. Önümüzdeki günlerde yaşayacağın ufak bir sağlık sorunu senin kendine olan ilgini tekrar yerine getirebilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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