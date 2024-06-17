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Tarot Falına Göre 18 Haziran Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Haziran Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Ağustos Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Normalde, kendi ayakları üstünde duran özgür ruhlu birisi olduğunu görüyorum ancak bir süredir bazı sebeplerden bu özgürlüğün kısıtlanmış gibi geldi bana. Bu durumda başta zorluk çeksen de sonrasında yavaş yavaş alışmışsın. Bence buna alışmaman gerekiyor. Bu sebeple artık 'dur' diyebilmelisin. Bu hayat senin sonuçta değil mi? :) Bununla birlikte, yakın zamanda hayatınla ilgili önemli bir karar vereceğini görüyorum. Adımlarını korkmadan at olur mu? Bol şans diliyorum. Her şey gönlüne göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bir süredir, hayatındaki belirsizlik tam düzelecekmiş gibi oluyor ancak birdenbire önündeki ışık kayboluveriyor ve seni ne beklediği konusunda yine çıkmaza giriyorsun sevgili okurum. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Belirsizlik iyi bir şey değil, haklısın. Fakat, kısa zamanda her şey daha da netleşecek. Bununla beraber, çevrende olan birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Aman dikkat! Bu kişinin ağzına koz vermemen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️,

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bir süre önce hayatına giren birinin sana yaşattıkları, hem ondan hem de kendinden nefret etmene sebep olmuş adeta. Kendine olan kızgınlığın ise tamamen bu insana nasıl güvendiğini anlayamamandan kaynaklanıyor. Bunu bilemezdin, herkes senin gibi bir karaktere sahip değil sevgili okurum. Bu sebeple kendini suçlamaman gerekiyor. Affetmeye önce kendinden başlamalısın. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Bir iş teklifi alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir süredir arkadaş ortamında olan birisiyle iletişime geçmediğinizi görüyorum. Aslında ikiniz de birbirinizi düşünüyorsunuz ancak araya giren soğukluktan dolayı yazmaya çekiniyorsunuz. Bana soracak olursan, daha fazla uzatmamalısınız. Ortada elle tutulacak bir sebep bile yokken. Lütfen kendinize gelin :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı değişimlere açık olmalısın. Budan korkuyorsun gibi hissettim. Korkmana hiç gerek yok bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Son zamanlarda, hayatında yaşadığın bazı olumsuzluklardan dolayı içten içe isyan ettiğini görüyorum ancak bunları yaşamanın sebebi şanssızlığından değil, tamamen dış etkenlerden kaynaklanıyor sevgili okurum. Kendini suçlamayı bırakmalısın. Hayat devam ediyor :) Bununla beraber, maddi açıdan da yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Önüne birtakım engeller de çıkabilir. Fakat, rahatlıkla aşacağını düşünüyorum. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

İş ve konum değişikliğin seni bir hayli zorlamış gibi geldi bana. Bu süreçten sonra artık derin bir nefes almak istiyorsun ancak bu konuda önüne çıkan engellerden dolayı için iyice daralıyor. Her şey yoluna girecek. Biraz daha zamanı var sadece. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde birtakım mide sorunları yaşayabilirsin. Bunun olmasını istemem. Yediklerin konusunda biraz daha hassas olmalısın :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bir süredir, senin de anlamadığın bir şekilde elinde kolunda ne varsa gidiveriyor ve tabii senin de birikim yapıp sahip olmak istediğin şeyin hayali bir kuş olup uçuyor adeta. Dilerim, en kısa zamanda yoluna koyarsın. Sana olan inancım tam! Bununla beraber, aşk hayatında bazı değişiklikler olacağını görüyorum. Mutlu olacağına inancım tam! Ayrıca, yakın arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Ne şanslısın :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süredir, hayatındaki bazı değişikliklerden dolayı normalde olduğundan daha da gergin bir modun içine girmişsin sevgili okurum. Bundan dolayı da gün içinde yaşadığın en ufak şeye bile parlayabiliyorsun. Biraz kendini dizginlemen gerekiyor. Yaşadıkların yüzünden çevreni de suçlayamazsın. Onlar bu tavrı hak etmiyor. Dediklerimi önemse lütfen. Bununla beraber, yakın zamanda güzel haberler alacaksın. Tahminen Temmuz ayının başında bu haber gelecek sana. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bir süredir, iş yoğunluğun sebebiyle geçmişte olan aktifliğini bir kenara bırakmış ve fazlasıyla monoton bir hayat yaşamaya başlamışsın. Bu yoğunluğa en azından bir gün ara vermen gerekiyor bence. Aksi takdirde devreleri yakacaksın benden söylemesi :) Bununla beraber, gelecek ay maddi açıdan biraz sıkıntıya girebilirsin. Kendine bütçe planı hazırlaman iyi olabilir. Tabii benimkisi sadece bir tavsiye. Son kararı sana bırakıyorum. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️,

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanlarda, yaşadığın yoğun dönemden ve üstlendiğin sorumluluklardan dolayı arkadaşlarına zaman ayıramadığını görüyorum. Bu konuda geleceğinin çok önemli olduğunu biliyorum ancak arkadaşlarının da bir o kadar önemli bence :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Ay çok heyecanlı! Gelişmeleri için haberdar etmek istersen bir tık uzağındayım. Ayrıca, yakında taşınma durumları olabilir gibi hissettim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Aşk hayatında bazı değişiklikler olacak diyebilirim. İsminde 'U' harfi olan biri var seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Bana güven sevgili okurum. Çok mutlu olacaksın! :) Bununla beraber, yakın zamanda da eline bir miktar para geçeceğini söyleyebilirim. Bu parayla borçlarını kapatabilirsin. Oh be! Ben şimdiden rahatladım. Ayrıca, ailenden birinin de sana manevi anlamda ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, içinde büyük bir enerjiyle uyandığını görüyorum. Artık, uykunu aldığın için mi yoksa sana gelecek olan pozitif haberleri hissettiğin için mi bu moddasın bilmiyorum ancak güzel bir gün geçireceğin konusunda emin olabilirsin. Bununla beraber, uzun zamandır hayalini kurduğun aşkı da sonunda yaşayacaksın. Senin adına o kadar mutluyum ki! :) Ayrıca, bir iş teklifi alabilirsin. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, iyi bayramlar! 💌

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