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Tarot Falına Göre 17 Nisan Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 17 Nisan Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 18:03

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 17 Nisan Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün senin için biraz kasvetli geçebilir gibi geldi bana. İçinde kötü şeyler olacağına dair sıkıntılar olabilir. Ama sen bunlara kapılıp canını sıkmamaya çalış. Muhtemelen, o kuruntuların hiçbiri gerçekleşmeyecek zaten :) Bununla beraber, bugün para konusunda biraz sıkıntıya girebilirsin. O yüzden elini biraz sıksan iyi edersin. Sonrasında daha da büyük pişmanlık duymanı istemem. Ayrıca, yakın zamanda aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak. Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Her şey gönlüne göre olsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün artık geçmişin üstünü çizme vaktin geldi. Bunca zamandır içinde taşıdığın aşkın kalıntılarını atmanın tam da zamanı. Yeterince üzüldün artık mutlu olman gerekiyor. Hayatında sadece sana değer veren insanları tutmalısın. Bakalım böyle olunca seni neler bekliyor? :) Bununla beraber, bu sıralar hoşlandığın birisi var. Ama kendinden çok emin olmadığın için belli edemiyorsun. Bugün tabuları kıracaksın sevgili okurum. Kendini biraz akışa bırakman gerektiğini düşünüyorum. Güzel günler yakın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Uzun zamandır beklediğin o maddi huzura çok kısa bir süre içerisinde ulaşacağını göreceksin. Bugün senin için oldukça şanslı bir gün olacak. Sen yine de harcamalarını aşırıya kaçırmamaya çalış olur mu? İpleri elden bırakmamak gerek sonuçta. Tabii ki son kararı sana bırakıyorum :) Bununla beraber, empati duygusu son derece gelişmiş bir insansın. Bu nedenle de seninle tartışan insanları anlayabiliyorsun. Çevrende olan insanlar gerçekten çok şanslı sevgili okurum. Keşke herkes senin gibi olsa. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün hiç beklemediğin bir kişiden bir şeyler duyacaksın. Sana karşı olan duygularını itiraf edecek. Ama sen buna fazla tepki gösterecek ve kabul etmeyeceksin. Ama bir şans verirsen seni mutlu edebileceğini görebilirsin. Biraz ön yargılı olduğunu düşünüyorum ben. Kendi sınırlarını gevşetmen gerekiyor benden söylemesi. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Önüne çıkacak engelleri de kolaylıkla aşacaksın. İçin rahat olsun. Bol şans diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Uzun zamandır beklediğin o özrü bugün duyacaksın. Kalbin ne çok kırılmış senin öyle. O kadar içine atmışsın ki, kırıldığını kimse anlamamış bile. Biraz çevrendekilerle bunu paylaşmalısın. Özür duruma gelecek olursam, affedip affetmemeyi sana bırakıyorum. Sonuçta bu senin hayatın değil mi? Bununla beraber, bugün yeni biri ile tanışma ihtimalin çok yüksek. Hatta daha önceden tanıdığın biriyle samimiyet kurma durumun da olabilir. Bu kişinin sana iyi geleceğini düşünüyorum. Lütfen kendini rahatlar ve akışa odaklan olur mu? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Büyük bir boşluktaymış gibi hissettiğin, yalnızlıktan sıkıldığın, nedenini bilmediğin o umutsuzluk hissinin artık yerini tamamen huzura bırakacağı bir gün olacak. Havalar da güzelleşti. Yaz gelince daha bir enerjik oluyorum ben. Seni de çok iyi anlıyorum :) Bununla beraber, sağlığın konusunda da biraz dikkatli olmanı öneriyorum. Hep aynı modda olacak değilsin sonuçta sevgili okurum. Ayrıca, uzun zamandır senden hoşlandığını itiraf edecek birini görüyorum. Bir şans versen mi acaba, ne dersin? Biraz ön yargılı gibisin bence. Buna hiç gerek yok :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Her şeyi geride bırakacağın ve oldukça olumlu haberler alacağın bir gün yaşayacaksın. Kariyerin konusunda geçtiğimiz dönemde bazı sorunlar yaşanmış ama bunların hepsini fark ederek, kendine yeni bir yol çizmişsin. Önemli olan hatalardan ders almak ve adımlarını ona göre yönlendirmek. Hayat devam ediyor nasıl olsa :) Bununla beraber, sevgilin son dönemlerde seninle çok fazla ilgilenememiş çünkü içinde olduğu bazı durumlar onun kafasını karıştırıyor. Bunun seninle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Hiç beklemediğin bir şekilde eline geçecek olan para bugün seni inanılmaz rahatlatacak. Son zamanlarda görmeyi çok istediğin ama bir türlü vakit bulamadığın o yakın arkadaşınla da bugün görüşebilirsin. Bu sana çok iyi gelecek. Beraber geçmişi yad edeceksiniz :) Bunların yanında, kalbinde ve aklında bir kişi var gibi geldi bana. Bir yandan da sürekli onu düşünüyorsun. Bence artık içinde tutmamalı ve bunu o insanla paylaşmalısın. İçinde tutmana ne gerek var değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçtiğimiz hafta senin açından pek iyi geçmemiş anlaşılan. Çok fazla maddi sorun, planlarınla ilgili kararsızlıklar yaşamışsın. Bugün ise bunların hepsini daha iyiye çevirebileceğine dair bir his ile dolup taşacaksın. İstedikten sonra başaramayacağın bir şey yok zaten sevgili okurum. Kendine güven :) Bununla beraber, bugün birtakım mide problemleri yaşayabilirsin. Yediklerine dikkat etmen gerekiyor. Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Sen girdiğin ortamdaki tüm ilgileri üzerine çekiyorsun. Ama öyle biri seni gözüne kestirmiş ki, bugün o bakışlarını tamamen üstünde hissedeceksin. Ay belki aranızda bir farklı bir enerji olur, ne dersin? Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen bir tık uzağındayım :) Bununla beraber; kariyer konusunda da kendini biraz boşladığını görüyorum ama bu durumu çok kısa bir süre içerisinde çözebileceksin. Bir an önce harekete geçmen gerektiğini düşünüyorum. Adımlarını korkmadan atmalısın. Cesur ol lütfen :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süredir kariyerin ve gelecek planların ile ilgili sorunlar artık almış başını gitmiş. Bugünle beraber kendini toparlamaya karar veriyorsun. Sonrasında daha rahata ereceğini göreceksin zaten. Güzel günler yakın! Bununla birlikte, son dönemlerde akrabaların arasında adının çok geçtiğini görüyorum. Uzun zamandır aramadığın ya da görüşmediğin bir aile büyüğün ile iletişime geçmen gerekebilir. Bu kişiye dikkat etmeni istiyorum. Pek iyi niyetli olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Ben seni uyarmak zorundayım. Lütfen bana kızma olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Sende öyle bir enerji var ki, insanları kendine hayran bırakmayı biliyorsun. Bugün o enerjide biraz düşüş yaşaman mümkün. Olsun, hep aynı modda olamazsın sonuçta. İnsanız değil mi? :) Bununla beraber, kariyerinle ilgili çok büyük bir gelişme için ufak bir adım atacağın gün işte tam da bugün! Kendinle ilgili kararları verirken her zaman oldukça titiz davranıyor ve her şeyin en ince detayına kadar iniyorsun. Çok da iyi yapıyorsun. Ayrıca, yakın zamanda taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu değişim sana iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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