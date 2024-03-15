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Tarot Falına Göre 16 Mart Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Mart Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Mart Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Geçmişten biri seninle tekrar iletişime geçmeye çalışacak ve sen de o insana karşı yelkenlerini suya indireceksin. Biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Sonrasında üzülmeni istemem sevgili okurum. Söylemedi deme :) Bununla birlikte, tüm arkadaş çevren ile ilgili bir düzenlemeye gidiyorsun. Bu da çevrende sadece gerçekten kalması gereken insanları bırakacağın anlamına geliyor. Bence doğru olanı yapıyorsun. Ayrıca, yakın zamanda birtakım güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir şekilde, geçmişteki insanların aklına geldiği bir gün olacak. Bu insanlar artık senin geçmişinde kalmış ama sen bir türlü bu durumu aşamamışsın. Bu nedenle artık bunu içinde çözmen gerekiyor. Sana olan inancım tam ve başaracağını biliyorum :) Bununla birlikte, kariyerinle ilgili geçtiğimiz haftalarda önüne farklı fırsatlar çıkmış. Sen ise henüz bu fırsatların farkında değilsin. Bu nedenle biraz daha dikkatli olman gerektiğini düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Geçtiğimiz günlerde canını sıkan biri seninle tekrar iletişime geçmeye çalışabilir. Bu kişiye karşı dikkatli olmanı ve sözlerine de çok fazla inanmamanı öneriyorum. Pek iyi niyetli biri değil maalesef. Bununla birlikte, son dönemlerde yaşadığın maddi sorunlar senin enerjini çok düşürmüş. Buna engel olman gerekiyor. Çözemediğin sorunlar için zihnini bu kadar meşgul edersen, çok fazla zorlanacaksın haberin olsun. Ayrıca, aşk hayatında da yaşanacak gelişmelere hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Kendini içine soktuğun o huzursuz durumdan artık tamamen kurtulacak ve derin bir nefes alacaksın. Geçmişinde kafana takılan şeyler bazen uykularını bile kaçırsa, gerçeklerle yüzleşip, geçmişten kalan yaralarını affetmen gerekiyor. Bununla birlikte, yaşadığın sorunları çözmek için kendinle biraz daha vakit geçirmen gerekiyor. Sorunları arkaya atarak çözemezsin. Ayrıca, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Kim bilir sen nasıl sorunlar yaşadın da bu duruma geldin değil mi? Etrafındaki insanların anlayışsız olduğu bir dönemdesin. Nedense kimseden en ufak bir empati ışığı bile görmüyorsun. Bu da seni derinden üzüyor ve yaralıyor. Bununla beraber, girdiğin bir ortamda birisinin bakışlarından etkilenebilirsin. O kişiyle aranda bir enerji uyumu yakalamanız çok mümkün. İsminde de 'M' harfi var, haberin olsun. Ben şimdiden çok heyecanlandım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Önümüzdeki günlerde uzun zamandır görmediğin o eski sevgilin ile karşılaşabilirsin. Aslında onunla karşılaşmak sana hiç iyi gelmeyecek. Çünkü gerçekten sevdiğin ve değer verdiğin bir insandı. Senden kendine odaklanmanı istiyorum. Bırak geçmiş geçmişte kalsın :) Tüm bunlar yaşanırken önümüzdeki günlerde eline bir miktar para geçebilir. Son zamanlarda zaten elin çok sıkışmıştı. Şimdi ihtiyaçlarını alabilirsin. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Uzun zamandır dilediğin, aklında olan bir durum var ve bugün bu durum için bir adım atacaksın. Seni ileriye götürecek bu olay için elinden geldiğince dikkatli olmalısın. Dikkatli olursan bu konuda son derece başarılı olacaksın. Bol şans diliyorum :) Bununla birlikte, arkadaş çevrende ufak bir kopukluk var ama bu senden kaynaklı bir neden değil. Çevrendeki insanlar artık farklı bakış açılarına sahip olmaya başlıyor. Bence sen kendi hayatına odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün resmen şanslı günündesin diyebilirim. Bu nedenle de yapmak istediğin şeyler hep yolunda gidecek. Bir süredir ertelediğin ve doğru zamanı beklediğin bir konuşmayı da bugün yapabilirsin. Bununla birlikte, tüm çevrenden kendini soyutlamaya başlamışsın. Sanki olduğun ortama yabancı biri gibi hissediyorsun. Bir şeyleri sorgulayacağın ve radikal kararlar alacağın bir gün olacak. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gitmen mümkün. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Son zamanlarda mutlu ve huzur dolusun açıkçası. Bu aralar her şey istediğin gibi gidiyor. Aklında yapmak istediğin ne varsa yapmaya koyulmuş, birer birer gerçekleştiriyorsun. Seni tebrik etmek istiyorum. Bununla beraber, bugün biraz kötü şeyler duyabilirsin. Arkadaşların tarafından alacağın bir bilgi seni üzebilir. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Adımlarını dikkatli atmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Enerjini harcayacağın yeni bir işe girebilirsin. Hem de uzun zamandır aklında olan ve haber beklediğin bir yerin haberini alarak. Yeni bir iş yeni bir çevre demektir. Orada tanışacağın bir kişiden çok etkileneceksin. Bakalım neler olacak? :) Bununla beraber, kalbin ile mantığın arasında gidip geleceksin. Ama bunca zamandır mantık çerçevesinde ilerlediğin için bu sefer kalbinin sesini dinleyeceksin. Bence pişman olmayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün yüklerini üzerinden atacak ve rahatlayacaksın. Bol bol dinlenecek ve ardından tekrar tempolu hayatına devam edeceksin. Tüm bunların yanında, aşk hayatında büyük gelişmeler olacak. Bugün yeni bir ortama girecek orada karşılaşacağın kişiden fazlasıyla etkileneceksin. Bence o da senden etkilenecek :) Ayrıca, kariyerin konusunda da girdiğin kafa karışıklıklarını bugünle beraber çözüme ulaştıracaksın. Sen içini ferah tut olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

5 gün içerisinde eline bir miktar para geçecek. Aslında gelmesini beklediğin bir paraydı. Fakat çok daha fazlası geçecek eline. Ne mutlu bana :) Bununla beraber, yakın zamanda evinize bir misafir gelecek. Bu akrabalarınızdan biri olacak. Fakat senin çok fazla haz etmediğin birisi bu. O yüzden ev içerisinde bir gerilim olabilir. Aman dikkat diyorum. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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